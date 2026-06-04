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Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér Úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten. Bencze Emese 2026. június 04., 14:032026. június 04., 14:03

Fotó: Olti Angyalka

Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér Úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.

Bencze Emese 2026. június 04., 14:032026. június 04., 14:03

Az ünnepi szentmisét Ft. Kovács Gergely érsek celebrálta. Prédikációjában az Eucharisztia jelentőségéről beszélt, hangsúlyozva, hogy Krisztus az Oltáriszentségben nem csupán jelképesen, hanem valóságosan van jelen, és önmagát adja az embereknek.

Fotó: Olti Angyalka

Szentbeszédének központi gondolata azonban az volt, hogy Hirdetés

a hit nem szorulhat a templom falai közé.

Ennek kapcsán idézte Márton Áron püspök 1967-es pappászentelési beszédét, amelyben a főpásztor arra figyelmeztetett:

Meggyáláznánk Istent és hitünket, ha csak a templomban lennénk keresztények, és az Oltáriszentséget nem vinnénk ki a világba.

Kovács Gergely szerint a mai kor egyik legnagyobb kihívása a magány és a közösségek gyengülése. Úgy fogalmazott, hogy az Eucharisztia nemcsak Istennel, hanem egymással is összeköti a híveket, ezért annak ünneplése a mindennapi emberi kapcsolatokban is felelősséget jelent.

Fotó: Olti Angyalka

Az érsek az úrnapi körmenet üzenetére is kitért. Mint mondta,

a körmenet nem pusztán hagyomány vagy látványos szertartás, hanem annak kifejezése, hogy Krisztus jelen van a hétköznapokban is.

Beszédét Márton Áron püspök 1962-es újévi elmélkedésének soraival zárta, amelyek az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus vigasztaló és megtartó erejéről szólnak.

Fotó: Olti Angyalka

A szentmise végén Ft. Márton József főesperes köszönetet mondott az ünnep megszervezésében közreműködőknek, majd lejátszották Márton Áron püspök egykori beszédének archív hangfelvételét, amelyből Kovács Gergely érsek is idézett homíliájában. A főesperes

arra biztatta a híveket, hogy a szeretet továbbadása ne csupán az ünnep alkalmával, hanem a mindennapokban is vezérelvük legyen.

A szentmisét követően a hagyományoknak megfelelően úrnapi körmenet indult a négy égtáj felé felállított lomboltárokhoz. A virágszirmokat az idén elsőáldozott gyermekek hintették, a menetet pedig ezúttal is a zetelaki keresztalja vezette. A lomboltároknál evangéliumot olvastak és imádkoztak, majd az ünnep hálaadással és eucharisztikus áldással zárult.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka