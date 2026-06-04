Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér Úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.
Fotó: Olti Angyalka
Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér Úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.
Az ünnepi szentmisét Ft. Kovács Gergely érsek celebrálta. Prédikációjában az Eucharisztia jelentőségéről beszélt, hangsúlyozva, hogy Krisztus az Oltáriszentségben nem csupán jelképesen, hanem valóságosan van jelen, és önmagát adja az embereknek.
Fotó: Olti Angyalka
Szentbeszédének központi gondolata azonban az volt, hogy
Ennek kapcsán idézte Márton Áron püspök 1967-es pappászentelési beszédét, amelyben a főpásztor arra figyelmeztetett:
Kovács Gergely szerint a mai kor egyik legnagyobb kihívása a magány és a közösségek gyengülése. Úgy fogalmazott, hogy az Eucharisztia nemcsak Istennel, hanem egymással is összeköti a híveket, ezért annak ünneplése a mindennapi emberi kapcsolatokban is felelősséget jelent.
Fotó: Olti Angyalka
Az érsek az úrnapi körmenet üzenetére is kitért. Mint mondta,
Beszédét Márton Áron püspök 1962-es újévi elmélkedésének soraival zárta, amelyek az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus vigasztaló és megtartó erejéről szólnak.
Fotó: Olti Angyalka
A szentmise végén Ft. Márton József főesperes köszönetet mondott az ünnep megszervezésében közreműködőknek, majd lejátszották Márton Áron püspök egykori beszédének archív hangfelvételét, amelyből Kovács Gergely érsek is idézett homíliájában. A főesperes
A szentmisét követően a hagyományoknak megfelelően úrnapi körmenet indult a négy égtáj felé felállított lomboltárokhoz. A virágszirmokat az idén elsőáldozott gyermekek hintették, a menetet pedig ezúttal is a zetelaki keresztalja vezette. A lomboltároknál evangéliumot olvastak és imádkoztak, majd az ünnep hálaadással és eucharisztikus áldással zárult.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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