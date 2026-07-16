Kidőlt fák és feltört aszfalt után zajlik a kárelhárítás

Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.
2026. július 16., 20:582026. július 16., 20:58
2026. július 16., 20:592026. július 16., 20:59
Számos fa dőlt a villanyhálózatra
Fotó: Olti Angyalka
Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.
2026. július 16., 20:582026. július 16., 20:58
2026. július 16., 20:592026. július 16., 20:59
Feltört aszfalt, megrongálódott híd és táblákkal jelzett félsávos útlezárás fogadott a 138B jelzésű megyei úton, amikor csütörtökön Székelyvarság bejáratához értünk.
Pál Lajos székelyvarsági polgármesterrel a Forrásköze felé vezető út nagykúti részén találkoztunk, ahol a szolgáltató épp a villanyhálózat helyreállításán dolgozott. Előző nap ugyanis fák dőltek a kábelekre, megszakítva a szolgáltatást. A szakaszt a munkálatok idejére lezárták.
Fotó: Olti Angyalka
Az elöljárótól megtudtuk, hogy szerda délután fél háromkor erősödött fel a szél, és húsz percig tartó heves esőzés sújtotta a település Nagykút, Borosmezeje és Sólyomkő elnevezésű részeit. A viharban kidőlő fák miatt
Utóbbi amiatt történhetett, mert áram nélkül maradt a szolgáltató antennája. Ilyen körülmények között kellett megkezdeni a károk felmérését és elhárítását.
Villanyoszlopokat kellett helyreállítani
Fotó: Olti Angyalka
Hamar kiderült, hogy megrongálódtak a községi utak, elsősorban a 141-es és a 143-as számú, emiatt pedig
Emellett kilépett medréből a nagy méretű köveket és fahulladékot szállító Boros patak, amely nemcsak udvarokra tört be, hanem a Székelyvarságra vezető 138B jelzésű megyei út 50–60 méteres szakaszát is járhatatlanná tette a község bejáratánál. Ott feltört az aszfalt, és mindent hordalék borított.
Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon.
Így gyakorlatilag nem tudott megérkezni a településre a külső segítség sem, a polgármesteri hivatal saját markológépével igyekezett elhárítani a problémákat.
Voltak ott személygépjárművek, teherautók, de még turistabuszok is” – sorolta a Székelyhonnak a polgármester, aki maga is részt vett a kárelhárításban.
Fotó: Olti Angyalka
Ezt követően némileg sikerült felszabadítani a megyei utat, így továbbengedhették a járműveket. Mindemellett a patakmedret is valamennyire megtakarították, hogy ne legyenek veszélyben a vendégházak. Itt azonban lesz még munka, erről már egyeztetett is Pál Lajos a vízügyi hatóságokkal, akik segítséget ígértek.
Ottjártunkkor zajlott a károk jegyzőkönyvbe vétele is, hogy kormánytámogatást kérhessenek a helyreállításokhoz.
Fotó: Olti Angyalka
Ettől függetlenül munkagépeket kellett bérelnie a községnek a sajátjai mellé, ugyanakkor törtkövet is vásárolt, hogy mielőbb rendbe hozhassák az utakat az elkövetkező időszakban. Nyilván csak olyan mértékben, amit a költségvetésük megenged.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki maga is a helyszínre ment a vihar után, a Székelyhonnak elmondta:
Fotó: Olti Angyalka
Éppen ezért intézményük műszaki osztályának, illetve az alárendeltségükbe tartozó Hargita Útkezelő Vállalatnak a munkatársai már csütörtökön felméréseket végeztek a helyszínen, pénteken pedig javaslatokat tesznek a javítások mikéntjére.
Pál Lajos is egyeztetett már az említett szakemberekkel, akiktől azt az ígéretet kapta, hogy hétfőn helyreállítják az említett útszakaszt, de Bíró ennél óvatosabb volt. Szerinte konkrétumról csak akkor lehet beszélni, amikor kielemezték a lehetőségeket.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Járható a megyei út, de csak óvatosan
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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