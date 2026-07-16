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Kidőlt fák és feltört aszfalt után zajlik a kárelhárítás Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált. Fülöp-Székely Botond 2026. július 16., 20:582026. július 16., 20:58 2026. július 16., 20:592026. július 16., 20:59

Számos fa dőlt a villanyhálózatra Fotó: Olti Angyalka

Megbénította Székelyvarság több részét a szerdai vihar: fák dőltek ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefonhálózat és az internet, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető 138B megyei út egyik szakasza pedig járhatatlanná vált.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 16., 20:582026. július 16., 20:58 2026. július 16., 20:592026. július 16., 20:59

Feltört aszfalt, megrongálódott híd és táblákkal jelzett félsávos útlezárás fogadott a 138B jelzésű megyei úton, amikor csütörtökön Székelyvarság bejáratához értünk.

Közlekedni ugyan lehetett, de szükség volt az óvatosságra.

Pál Lajos székelyvarsági polgármesterrel a Forrásköze felé vezető út nagykúti részén találkoztunk, ahol a szolgáltató épp a villanyhálózat helyreállításán dolgozott. Előző nap ugyanis fák dőltek a kábelekre, megszakítva a szolgáltatást. A szakaszt a munkálatok idejére lezárták. Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

Az elöljárótól megtudtuk, hogy szerda délután fél háromkor erősödött fel a szél, és húsz percig tartó heves esőzés sújtotta a település Nagykút, Borosmezeje és Sólyomkő elnevezésű részeit. A viharban kidőlő fák miatt

megszűnt az áramszolgáltatás, hamarosan pedig leállt az internet, és telefonálni sem lehetett.

Utóbbi amiatt történhetett, mert áram nélkül maradt a szolgáltató antennája. Ilyen körülmények között kellett megkezdeni a károk felmérését és elhárítását.

Villanyoszlopokat kellett helyreállítani Fotó: Olti Angyalka

Hamar kiderült, hogy megrongálódtak a községi utak, elsősorban a 141-es és a 143-as számú, emiatt pedig

több tanyarész is elzáródott a külvilágtól.

Emellett kilépett medréből a nagy méretű köveket és fahulladékot szállító Boros patak, amely nemcsak udvarokra tört be, hanem a Székelyvarságra vezető 138B jelzésű megyei út 50–60 méteres szakaszát is járhatatlanná tette a község bejáratánál. Ott feltört az aszfalt, és mindent hordalék borított. korábban írtuk Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon. Így gyakorlatilag nem tudott megérkezni a településre a külső segítség sem, a polgármesteri hivatal saját markológépével igyekezett elhárítani a problémákat.

Rövid idő alatt több kilométeres kocsisor gyűlt fel a település bejáratánál.

Voltak ott személygépjárművek, teherautók, de még turistabuszok is” – sorolta a Székelyhonnak a polgármester, aki maga is részt vett a kárelhárításban.

Fotó: Olti Angyalka

Ezt követően némileg sikerült felszabadítani a megyei utat, így továbbengedhették a járműveket. Mindemellett a patakmedret is valamennyire megtakarították, hogy ne legyenek veszélyben a vendégházak. Itt azonban lesz még munka, erről már egyeztetett is Pál Lajos a vízügyi hatóságokkal, akik segítséget ígértek. Támogatásért folyamodnak Ottjártunkkor zajlott a károk jegyzőkönyvbe vétele is, hogy kormánytámogatást kérhessenek a helyreállításokhoz.

Jelenleg, ha elkerülő utakon is, de a település minden része megközelíthető.

Fotó: Olti Angyalka

Ettől függetlenül munkagépeket kellett bérelnie a községnek a sajátjai mellé, ugyanakkor törtkövet is vásárolt, hogy mielőbb rendbe hozhassák az utakat az elkövetkező időszakban. Nyilván csak olyan mértékben, amit a költségvetésük megenged. Mi lesz a megyei úttal? Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki maga is a helyszínre ment a vihar után, a Székelyhonnak elmondta:

az a céljuk, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák a megyei utat.

Fotó: Olti Angyalka

Éppen ezért intézményük műszaki osztályának, illetve az alárendeltségükbe tartozó Hargita Útkezelő Vállalatnak a munkatársai már csütörtökön felméréseket végeztek a helyszínen, pénteken pedig javaslatokat tesznek a javítások mikéntjére. Pál Lajos is egyeztetett már az említett szakemberekkel, akiktől azt az ígéretet kapta, hogy hétfőn helyreállítják az említett útszakaszt, de Bíró ennél óvatosabb volt. Szerinte konkrétumról csak akkor lehet beszélni, amikor kielemezték a lehetőségeket.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Járható a megyei út, de csak óvatosan Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka