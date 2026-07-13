Pénzt fordítanak az Orbán Balázs-iskola szerkezeti megerősítésére

Több százezer lejt különített el a székelyudvarhelyi önkormányzat hétfőn az Orbán Balázs Általános Iskola szerkezeti megerősítésére, ugyanakkor az ivó- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban is fontos határozatot hoztak.

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Összesen 654 ezer lejt csoportosítottak át a tanácsosok az Orbán Balázs-iskola épületének szerkezeti megerősítésére, miután problémák merültek fel a tanintézmény felújítása során. Mindemellett 285 ezer lejt fordítanak a tömegközlekedés fejlesztésére is. Ezen projektek mindegyike új tételként jelent meg a beruházási listán.

Az említett összegeket a nagy mobilitási projekt önrészéből vonták el, azaz mint fogalmaztak: „kölcsönözték.”

Venczel Attila főjegyző közölte, a törvények alapján némileg megkérdőjelezhető az, hogy év közben új tételek jelennek meg a beruházási listán, de bízik benne, hogy megfelelő indoklással ez nem fog gondot okozni.

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A tanácsosok elfogadták azt a határozattervezetet is, amely révén 96 utcában adnak ingyenes területhasználati jogot a Harvíz Rt.-nek, amely megnyert pályázata révén ivó- és szennyvízhálózati fejlesztésekre készül.