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Pénzt fordítanak az Orbán Balázs-iskola szerkezeti megerősítésére

654 ezer lejt különítettek el szerkezeti megerősítésre

654 ezer lejt különítettek el szerkezeti megerősítésre

Fotó: Olti Angyalka

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Több százezer lejt különített el a székelyudvarhelyi önkormányzat hétfőn az Orbán Balázs Általános Iskola szerkezeti megerősítésére, ugyanakkor az ivó- és szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatban is fontos határozatot hoztak.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 13., 10:432026. július 13., 10:43

2026. július 13., 11:242026. július 13., 11:24

Összesen 654 ezer lejt csoportosítottak át a tanácsosok az Orbán Balázs-iskola épületének szerkezeti megerősítésére, miután problémák merültek fel a tanintézmény felújítása során. Mindemellett 285 ezer lejt fordítanak a tömegközlekedés fejlesztésére is. Ezen projektek mindegyike új tételként jelent meg a beruházási listán.

Az említett összegeket a nagy mobilitási projekt önrészéből vonták el, azaz mint fogalmaztak: „kölcsönözték.”

Venczel Attila főjegyző közölte, a törvények alapján némileg megkérdőjelezhető az, hogy év közben új tételek jelennek meg a beruházási listán, de bízik benne, hogy megfelelő indoklással ez nem fog gondot okozni.

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A tanácsosok elfogadták azt a határozattervezetet is, amely révén 96 utcában adnak ingyenes területhasználati jogot a Harvíz Rt.-nek, amely megnyert pályázata révén ivó- és szennyvízhálózati fejlesztésekre készül.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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