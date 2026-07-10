Bozótirtással próbálják távol tartani a medvéket Székelyudvarhelyen

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Fotó: Tuchiluș Alex
A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak.
A városvezetés a magánterületek tulajdonosait is arra kéri, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságának alkalmazottai, valamint a szociális segélyben részesülők dolgoznak a közterületek megtisztításán – mondta el Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője.
A kezdeményezés célja, hogy
A hatóságok ezért a benőtt magánterületek tulajdonosait is arra kérik, hogy tegyék rendbe telkeiket. A helyi tanács vonatkozó határozata szerint a magán területek tulajdonosai és bérlői kötelesek gondoskodni telkeik karbantartásáról, mivel a bokrok és a magas növényzet menedéket nyújthatnak a vadállatoknak.
A közelmúltban a Rózsa utcában található egyik közterületet és a Varga-patak partját tisztították meg, ahol korábban gyakran bukkant fel egy medvebocs. Az akcióhoz helyiek is csatlakoztak.
– számol be az Agerpres. Júliusban a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez 11 bejelentés érkezett Székelyudvarhelyen kószáló medvékről. Az esetek többségében az állatokat visszaterelték az erdőbe, egy esetben pedig egy példány eltávolítása mellett döntöttek. A medvék jelenlétéről a székelyudvarhelyi helyi rendőrséghez is számos bejelentés érkezik.
Ketten megsérültek csütörtök este Siménfalván, miután egy fiatal sofőr elvesztette uralmát autója felett és az árokba hajtott. A vizsgálatok szerint a sofőr alkoholt is fogyasztott a balesetet megelőzően.
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