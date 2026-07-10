Bozótirtással próbálják távol tartani a medvéket Székelyudvarhelyen

A medvék távoltartása érdekében megtisztítják Székelyudvarhely közterületeinek azokat a bozótos, sűrű növényzettel benőtt részeit, ahol a vadállatok korábban búvóhelyet találhattak.

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A városvezetés a magánterületek tulajdonosait is arra kéri, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságának alkalmazottai, valamint a szociális segélyben részesülők dolgoznak a közterületek megtisztításán – mondta el Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője.

megszüntessék azokat a sűrű növényzettel borított részeket, amelyek búvóhelyet jelenthetnek a városba bejáró medvék számára.

A hatóságok ezért a benőtt magánterületek tulajdonosait is arra kérik, hogy tegyék rendbe telkeiket. A helyi tanács vonatkozó határozata szerint a magán területek tulajdonosai és bérlői kötelesek gondoskodni telkeik karbantartásáról, mivel a bokrok és a magas növényzet menedéket nyújthatnak a vadállatoknak.

A közelmúltban a Rózsa utcában található egyik közterületet és a Varga-patak partját tisztították meg, ahol korábban gyakran bukkant fel egy medvebocs. Az akcióhoz helyiek is csatlakoztak.