Ősz végére megújulhat a régi járóbeteg-rendelő épülete Székelykeresztúron

Továbbra is egészségügyi funkciót szánnak az épületnek
Fotó: Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
A pályázaton elnyert támogatást megvonták ugyan, mégsem állt le a székelykeresztúri városvezetés a régi járóbeteg rendelők épületének felújításával. Az elképzelés az, hogy még idén befejeződnek a munkálatok.
Folyamatosan egészségügyi rendelők működtek a régi poliklinika épületében, az elmúlt években fogászat, fogtechnikai labor és nőgyógyászat is volt ott – tudtuk meg Sebestyén Zsolt városmenedzsertől.
Mint mondta, utóbbiakkal már csak nagyjából tizenöt százalékát tudták kihasználni a jelenlegi formájában is több mint százévesnek mondható épületnek, méghozzá azt, ahol állagmegőrzési munkálatok is történtek. A többi rész leromlott állapotban volt.
A városvezetés mindenképp szerette volna felújítani az épületet, ezért is pályázott az országos helyreállítási terv programjában (PNRR), ahol 2024-ben a 3,3 millió lej értékűre becsült projekt negyven százalékát ítélték meg támogatásként – magyarázta a városmenedzser. Végül
A beruházásról azonban továbbra sem szeretett volna lemondani a város, így a helyi büdzséből csoportosítottak át pénzeket a kivitelezésre. A szűkös anyagi lehetőségeik miatt jól jött a Hargita Megye Tanácsa által utalt 500 ezer lej is, amit az áfavisszaosztásból fordítottak a célra.
Sebestyén rámutatott, dolgoznak azon, hogy külsős forrásokkal egészítsék ki sajátjaikat, jelenleg is zajlanak tárgyalások.
A városmenedzsertől megtudtuk, hogy a beruházás részeként egyebek mellett
modernizálják a teljes fűtés- és villanyhálózatot,
cserélik az ajtókat és ablakokat,
statikai megerősítést hajtanak végre az alapnál,
megújul a tetőzet
és a hőszigetelés sem marad el.
Napelemeket fognak elhelyezni az épület tetején, aminek köszönhetően a számlákon is spórolhatnak.
Az épületről tudni kell, hogy műemlékzónában található, így a munkálatok során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az régi fényében tündökölhessen, meghatározó jegyeinek megőrzésével. Ez különösen fontos például a homlokzat restaurálásánál, hiszen
A felsoroltak mellett a tereprendezés sem marad el, az udvaron állt két épület, amelyek annyira leromlott állapotba kerültek, hogy azokat kénytelenek voltak elbontani.
Fotó: Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
A munkálatokra tavaly találtak kivitelezőt, és az megfelelő ütemben végezte a munkáját, így abban bíznak, hogy már idén ősszel megnyithatják a modernizált épületet. A városvezetés azt tervezi, hogy
akár iskolai fogászattal, közösségi asszisztensekkel vagy belgyógyász szakorvossal kiegészülve. Ezekről már egyeztetnek a székelyudvarhelyi városi kórház vezetőségével.
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