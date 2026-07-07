Ősz végére megújulhat a régi járóbeteg-rendelő épülete Székelykeresztúron

A pályázaton elnyert támogatást megvonták ugyan, mégsem állt le a székelykeresztúri városvezetés a régi járóbeteg rendelők épületének felújításával. Az elképzelés az, hogy még idén befejeződnek a munkálatok.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 07., 18:252026. július 07., 18:25

Folyamatosan egészségügyi rendelők működtek a régi poliklinika épületében, az elmúlt években fogászat, fogtechnikai labor és nőgyógyászat is volt ott – tudtuk meg Sebestyén Zsolt városmenedzsertől. Mint mondta, utóbbiakkal már csak nagyjából tizenöt százalékát tudták kihasználni a jelenlegi formájában is több mint százévesnek mondható épületnek, méghozzá azt, ahol állagmegőrzési munkálatok is történtek. A többi rész leromlott állapotban volt. Megnyert, majd elvesztett támogatás A városvezetés mindenképp szerette volna felújítani az épületet, ezért is pályázott az országos helyreállítási terv programjában (PNRR), ahol 2024-ben a 3,3 millió lej értékűre becsült projekt negyven százalékát ítélték meg támogatásként – magyarázta a városmenedzser. Végül

ezt a támogatást tavaly megvonták az országos megszorítások részeként, hiszen a szűkös határidő miatt addigra nem lehetett megvalósítani a projekt 15 százalékát.

A beruházásról azonban továbbra sem szeretett volna lemondani a város, így a helyi büdzséből csoportosítottak át pénzeket a kivitelezésre. A szűkös anyagi lehetőségeik miatt jól jött a Hargita Megye Tanácsa által utalt 500 ezer lej is, amit az áfavisszaosztásból fordítottak a célra. Hirdetés Sebestyén rámutatott, dolgoznak azon, hogy külsős forrásokkal egészítsék ki sajátjaikat, jelenleg is zajlanak tárgyalások. Megőrzik az épület jegyeit A városmenedzsertől megtudtuk, hogy a beruházás részeként egyebek mellett modernizálják a teljes fűtés- és villanyhálózatot,

cserélik az ajtókat és ablakokat,

statikai megerősítést hajtanak végre az alapnál,

megújul a tetőzet

és a hőszigetelés sem marad el. Napelemeket fognak elhelyezni az épület tetején, aminek köszönhetően a számlákon is spórolhatnak. Az épületről tudni kell, hogy műemlékzónában található, így a munkálatok során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az régi fényében tündökölhessen, meghatározó jegyeinek megőrzésével. Ez különösen fontos például a homlokzat restaurálásánál, hiszen

nem szeretnék, ha az utcakép megváltozna.

A felsoroltak mellett a tereprendezés sem marad el, az udvaron állt két épület, amelyek annyira leromlott állapotba kerültek, hogy azokat kénytelenek voltak elbontani.

Fotó: Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala

A munkálatokra tavaly találtak kivitelezőt, és az megfelelő ütemben végezte a munkáját, így abban bíznak, hogy már idén ősszel megnyithatják a modernizált épületet. A városvezetés azt tervezi, hogy

továbbra is egészségügyi rendelők fognak működni a helyszínen,