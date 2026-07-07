Csőtörés miatt zárnak le egy utcát Székelyudvarhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
Csőtörés javítása miatt lezárják a székelyudvarhelyi Szombatfalvi utcát szerdán 9 és 14 óra között.
2026. július 07., 18:092026. július 07., 18:09
2026. július 07., 18:492026. július 07., 18:49
A munkálat ideje alatt a Szombatfalvi és a Mező utcákban szünetelni fog a vízszolgáltatás – közölte a Harvíz Rt. tájékoztatása alapján Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A pályázaton elnyert támogatást megvonták ugyan, mégsem állt le a székelykeresztúri városvezetés a régi járóbeteg rendelők épületének felújításával. Az elképzelés az, hogy még idén befejeződnek a munkálatok.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.
Negyedik alkalommal rendezik meg a 48 órás puzzlemaratont Székelyudvarhelyen. Július 17. és 19. között a Városi Könyvtár előtti téren bárki bekapcsolódhat a közös kirakózásba, a programot pedig idén is puzzleverseny és több újdonság színesíti.
Újabb szúnyogirtást végeznek kedd este Székelyudvarhelyen. A beavatkozás több városrészt és zöldövezetet érint, amennyiben az időjárás is kedvez a munkálatoknak.
Gyakoribbá váltak a terménylopások Oklánd községben, még a polgármester szénabálaiból is eltulajdonítottak néhányat. A térfigyelő kamerák segíthetik a tolvajok beazonosítását, de a felderítéshez a közösségi összefogás is elengedhetetlen.
Teherautónak csapódott egy motoros hétfő délután Homoródfürdőn, a baleset szerencsére csak anyagi kárral járt – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Kigyulladt egy melléképület hétfő hajnalban Korondon, a Malom utcában. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.
Negyven nap és közel 12 ezer kilométer után elérte Mongóliát Mihály Alpár és Bertici Attila. A két erdélyi motoros ugyan teljesítette expedíciója egyik legfontosabb célját, egy járvány miatt bevezetett korlátozások felülírták eredeti útitervüket.
Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután Kisgalambfalva közelében. Több kihágást elkövető motoros sérült meg.
Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.
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