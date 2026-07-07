Csőtörés miatt zárnak le egy utcát Székelyudvarhelyen

2026. július 02., csütörtök

Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn

Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.