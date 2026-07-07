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Csőtörés miatt zárnak le egy utcát Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Csőtörés javítása miatt lezárják a székelyudvarhelyi Szombatfalvi utcát szerdán 9 és 14 óra között.

Gergely Imre

2026. július 07., 18:092026. július 07., 18:09

2026. július 07., 18:492026. július 07., 18:49

A munkálat ideje alatt a Szombatfalvi és a Mező utcákban szünetelni fog a vízszolgáltatás – közölte a Harvíz Rt. tájékoztatása alapján Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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