Szúnyogirtás lesz Székelyudvarhelyen

Újabb szúnyogirtást végeznek kedd este Székelyudvarhelyen. A beavatkozás több városrészt és zöldövezetet érint, amennyiben az időjárás is kedvez a munkálatoknak.

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A második szúnyogirtási akció július 7-én, hétfőn 21 óra után kezdődik a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint, ha az időjárási feltételek lehetővé teszik a hidegködös eljárás alkalmazását.

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A szúnyogirtás Szejkefürdőt, a városi strandot, a városi parkot, a játszótereket, a Cserehát, a Bethlen- és Budvár-negyed zöldövezeteit, a Tábor-negyedi piac környékét, a Rákóczi Ferenc utcai vásárteret, a Nagy-Küküllő több hídszakaszát, az Árpád-patakot és csatornáit, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti.

A városháza arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején kerüljék a kezelt területeket, fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet.