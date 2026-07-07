Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szúnyogirtás lesz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb szúnyogirtást végeznek kedd este Székelyudvarhelyen. A beavatkozás több városrészt és zöldövezetet érint, amennyiben az időjárás is kedvez a munkálatoknak.

Székelyhon

2026. július 07., 08:332026. július 07., 08:33

A második szúnyogirtási akció július 7-én, hétfőn 21 óra után kezdődik a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint, ha az időjárási feltételek lehetővé teszik a hidegködös eljárás alkalmazását.

Hirdetés

A szúnyogirtás Szejkefürdőt, a városi strandot, a városi parkot, a játszótereket, a Cserehát, a Bethlen- és Budvár-negyed zöldövezeteit, a Tábor-negyedi piac környékét, a Rákóczi Ferenc utcai vásárteret, a Nagy-Küküllő több hídszakaszát, az Árpád-patakot és csatornáit, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti.

A városháza arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idején kerüljék a kezelt területeket, fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Kilátástalan alternatívát vázolt a bírónő a bihari illegális otthonok lakói számára
Portugál–spanyol csúcsrangadóval folytatódik a focivébé – a hétfői sportműsor
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Székelyhon

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
Székelyhon

Lézersugarakkal vakították meg a mentőhelikopter pilótáit
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Székely Sport

Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Kilátástalan alternatívát vázolt a bírónő a bihari illegális otthonok lakói számára
Krónika

Kilátástalan alternatívát vázolt a bírónő a bihari illegális otthonok lakói számára
Portugál–spanyol csúcsrangadóval folytatódik a focivébé – a hétfői sportműsor
Székely Sport

Portugál–spanyol csúcsrangadóval folytatódik a focivébé – a hétfői sportműsor
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 06., hétfő

A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat

Gyakoribbá váltak a terménylopások Oklánd községben, még a polgármester szénabálaiból is eltulajdonítottak néhányat. A térfigyelő kamerák segíthetik a tolvajok beazonosítását, de a felderítéshez a közösségi összefogás is elengedhetetlen.

A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
2026. július 06., hétfő

A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Teherautónak ütközött egy motoros Homoródfürdőn

Teherautónak csapódott egy motoros hétfő délután Homoródfürdőn, a baleset szerencsére csak anyagi kárral járt – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautónak ütközött egy motoros Homoródfürdőn
Teherautónak ütközött egy motoros Homoródfürdőn
2026. július 06., hétfő

Teherautónak ütközött egy motoros Homoródfürdőn
2026. július 06., hétfő

Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon

Kigyulladt egy melléképület hétfő hajnalban Korondon, a Malom utcában. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.

Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon
Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon
2026. július 06., hétfő

Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon
2026. július 05., vasárnap

Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt

Negyven nap és közel 12 ezer kilométer után elérte Mongóliát Mihály Alpár és Bertici Attila. A két erdélyi motoros ugyan teljesítette expedíciója egyik legfontosabb célját, egy járvány miatt bevezetett korlátozások felülírták eredeti útitervüket.

Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt
Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt
2026. július 05., vasárnap

Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt
Hirdetés
2026. július 04., szombat

Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében

Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután Kisgalambfalva közelében. Több kihágást elkövető motoros sérült meg.

Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében
Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében
2026. július 04., szombat

Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében
2026. július 03., péntek

Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden

Egy nagyobb járdaszakaszt építettek a 13A jelzésű országút fenyédi szakasza mentén, ugyanakkor több utcát is leaszfaltoztak a községközpontban. Azt is megtudtuk, hogy máshol miért nem korszerűsíthették az utcákat.

Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden
Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden
2026. július 03., péntek

Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden
2026. július 02., csütörtök

Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn

Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.

Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
2026. július 02., csütörtök

Kilövés nem történt, a medve pedig ismét emberre támadt a Kalonda-tetőn
Hirdetés
2026. július 02., csütörtök

Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk

Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.

Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
2026. július 02., csütörtök

Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk
2026. július 02., csütörtök

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben

Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
2026. július 02., csütörtök

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
2026. július 02., csütörtök

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését

Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
2026. július 02., csütörtök

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!