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„Gyepre fejnek” idén a juhtartók

Bárányfelhők helyett viharfellegek gyülekeznek a juhtartó ágazat fölött. Az exporttilalom feloldásában bíznak a gazdák.

Bárányfelhők helyett viharfellegek gyülekeznek a juhtartó ágazat fölött. Az exporttilalom feloldásában bíznak a gazdák

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Nő a feszültség a juhtartók körében, ugyanis nincsenek még hivatalos válaszok a Romániát sújtó exporttilalom enyhítésére vonatkozó kérdésekre. Az exportra nevelt bárányok kényszertartása növeli a költségeket, értékük viszont lassan csökkeni kezd.

Széchely István

2026. július 07., 07:592026. július 07., 07:59

„A gazda minden reggel bemegy az állatorvosi rendelőbe, az állatorvosok felhívnak engem vagy a kollégáimat, mi hívjuk Bukarestet, Bukarest pedig azt mondja, hogy várjanak, mert jelenleg tárgyalnak róla” – így foglalta össze a juhtartó gazdák körében tapasztalható türelmetlenséget István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. A feszültség a juhexporttilalom feloldását övező bizonytalanságok miatt növekszik.

Az Európai Bizottság június 18-án úgy döntött, hogy

  • év végéig meghosszabbítja a juh- és kecskeexport tilalmát Romániából harmadik országokba,

  • miközben fenntartja az EU-tagállamokba történő szállítások korábban elrendelt tilalmát.

Az intézkedést a juhhimlő és kiskérődző-pestis romániai megjelenése miatt rendelték el.

Múlt hónap második felében az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnöke Brüsszelbe utazott, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóságának képviselőivel tárgyaljon a korlátozások enyhítéséről.

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Megállapodtak egy nemzetközi szakértői munkacsoport sürgős felállításában, amely romániai szakemberekkel kiegészülve közvetlenül a helyszínen végez auditot az országban, hogy július elejére kidolgozzák azt a stratégiát, amely az EU-s tagországokat érintő biobiztonsági kockázatok kiszűrése mellett lehetővé teszi a romániai juhexporttilalom mielőbbi feloldását – adta hírül akkor közleményében az ANSVSA. Erről a stratégiáról és a korlátozások esetleges enyhítéséről azonban továbbra sem tudni semmit.

A kommunikáció hiánya mellett a felháborodás oka az is, hogy

ugyanolyan szigorú korlátozás érvényes az erdélyi megyékre, így Hargita megyére is, mint az alföldi megyékre,

noha az egész országra kiterjedő mintavételek és laborvizsgálatok során Hargita megyében például csak három minta vált pozitívvá antitestekre, miközben egyes déli megyékben akár 100–200 is – ismertette a feszültség hátterét a megyei főállatorvos.

A pozitív antitesteredmények azt igazolták, hogy azok a juhok, amelyektől a minták származtak, korábban kapcsolatba kerültek a kiskérődző-pestis vírusával, aktív fertőzéseket nem találtak az országos akció során.

Százezres nagyságrendű lehet az eladásra nevelt idei bárányok száma Hargita megyében

A juhtartók helyzete azért egyre kilátástalanabb, mert az exportra nevelt bárányokat nem tudják eladni, értékük csökkent, és ez a későbbiekben csak fokozódik, ugyanis

most a legértékesebb a húsuk. Ha tovább fejlődnek, már kevesebbet fognak érni.

„A bárányokat bennhagyták a juhok alatt, meghíztak, most szép kövérek, de már le kéne váltani, hogy azok a juhok kezdjenek pihenni” – fogalmazott István Róbert, kitérve arra is, hogy ezt a folyamatot teljesen felborította a kialakult helyzet. Az, hogy emiatt több állatot kell eltartsanak, többletköltségeket jelent, és ez is növekedni fog majd, amikor a nyájakat be kell hozni a legelőkről, abba viszont

még belegondolni is rossz, hogy mi lesz egy ekkora állománnyal, ha a nyáron bekövetkezik egy szárazság

– mondta a megyei főállatorvos.

Az ország juhállománya nagyjából tízmillió egyedet tesz ki, és milliós nagyságrendű az exportra nevelt bárányok száma is. Hargita megyének mintegy 200–220 ezres a juhállománya, és ugyan nincsenek még adatok arról, hogy mekkora lehet az idei bárányok száma, mert a fülszámoztatások még zajlanak, de István Róbert szerint a százezret is elérheti ez a szám.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Ennek egy részét már eladhatták a gazdák a begyűjtőpontoknak az exporttilalom bevezetése előtt, de nagyon sok maradt még a megyében. És most már nem lehet eladni őket, mint ahogyan az országban máshol sem, hiszen a hazai piac felvevőképessége nagyon alacsony. Az állatmozgás tiltása ugyan nem vonatkozik a vágópontokra történő elszállításokra, és el is kezdődött az állatok átmozgatása a begyűjtőpontokról a vágóhidakra, az említett okok miatt ez sem tudja megoldani a problémát. Ezért nőnek a feszültségek az ágazatban.

Van a juhászok körében egy mondás arra, amikor valami kárba vész. Azt mondják, „gyepre fejtünk” – ez jól jellemzi a juhtartás idei helyzetét is, mondta a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője, aki korábban maga is tarott juhokat.

„Nem egyszerű a helyzet”

A témáról Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter is beszélt egy csütörtöki szakmai konferencián Bukarestben. Románia az első helyen áll az élő állatok és a hasított juhok exportját tekintve, de ezt a helet megpróbálják majd mások átvenni, ezért sokkal felelősségteljesebbnek és határozottabbnak kell lennünk – jelentette ki.

„Nem egyszerű a helyzet (a juhexportot illetően – a szerk. megj.), mert a mezőgazdasági minisztérium eddig nem volt bevonva ebbe a folyamatba, én pedig áprilisban vettem át az ANSVSA koordinálását. A Bizottság már egy éve vár egy intézkedéscsomagot Romániától mint tagállamtól. Ez az intézkedéscsomag most került a Bizottság asztalára. Elvégeztük a szűrést, megvan a valós helyzetképünk, vagyis 41 olyan megyénk van, ahol az állományokban antitestekkel rendelkező állatok vannak. Ez azt bizonyítja, hogy például

Idézet
a kiskérődzők pestise országos szinten átvonult ezen az állományon.

Ez egy Európa-szerte is példátlan helyzet” – idézte a tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség.

Tánczos Barna azt is elmondta, hogy gyakorlatilag egyetlen aktív fertőzési góc sincs az országban, de sok az antitesttel rendelkező állat, és reméli, találnak megoldást a helyzetre, hiszen továbbra is támogatni kell az élőállat-exportot. A tárcavezető szerdán arra kérte az ANSVSA elnökét, hogy indítsa újra a tárgyalásokat az EU-s szakhatósággal.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság Állattenyésztés
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