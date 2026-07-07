„Gyepre fejnek” idén a juhtartók

Bárányfelhők helyett viharfellegek gyülekeznek a juhtartó ágazat fölött. Az exporttilalom feloldásában bíznak a gazdák
Fotó: Erdély Bálint Előd
Nő a feszültség a juhtartók körében, ugyanis nincsenek még hivatalos válaszok a Romániát sújtó exporttilalom enyhítésére vonatkozó kérdésekre. Az exportra nevelt bárányok kényszertartása növeli a költségeket, értékük viszont lassan csökkeni kezd.
„A gazda minden reggel bemegy az állatorvosi rendelőbe, az állatorvosok felhívnak engem vagy a kollégáimat, mi hívjuk Bukarestet, Bukarest pedig azt mondja, hogy várjanak, mert jelenleg tárgyalnak róla” – így foglalta össze a juhtartó gazdák körében tapasztalható türelmetlenséget István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. A feszültség a juhexporttilalom feloldását övező bizonytalanságok miatt növekszik.
Az Európai Bizottság június 18-án úgy döntött, hogy
év végéig meghosszabbítja a juh- és kecskeexport tilalmát Romániából harmadik országokba,
miközben fenntartja az EU-tagállamokba történő szállítások korábban elrendelt tilalmát.
Az intézkedést a juhhimlő és kiskérődző-pestis romániai megjelenése miatt rendelték el.
Múlt hónap második felében az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnöke Brüsszelbe utazott, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóságának képviselőivel tárgyaljon a korlátozások enyhítéséről.
Megállapodtak egy nemzetközi szakértői munkacsoport sürgős felállításában, amely romániai szakemberekkel kiegészülve közvetlenül a helyszínen végez auditot az országban, hogy július elejére kidolgozzák azt a stratégiát, amely az EU-s tagországokat érintő biobiztonsági kockázatok kiszűrése mellett lehetővé teszi a romániai juhexporttilalom mielőbbi feloldását – adta hírül akkor közleményében az ANSVSA. Erről a stratégiáról és a korlátozások esetleges enyhítéséről azonban továbbra sem tudni semmit.
A kommunikáció hiánya mellett a felháborodás oka az is, hogy
noha az egész országra kiterjedő mintavételek és laborvizsgálatok során Hargita megyében például csak három minta vált pozitívvá antitestekre, miközben egyes déli megyékben akár 100–200 is – ismertette a feszültség hátterét a megyei főállatorvos.
A pozitív antitesteredmények azt igazolták, hogy azok a juhok, amelyektől a minták származtak, korábban kapcsolatba kerültek a kiskérődző-pestis vírusával, aktív fertőzéseket nem találtak az országos akció során.
A juhtartók helyzete azért egyre kilátástalanabb, mert az exportra nevelt bárányokat nem tudják eladni, értékük csökkent, és ez a későbbiekben csak fokozódik, ugyanis
„A bárányokat bennhagyták a juhok alatt, meghíztak, most szép kövérek, de már le kéne váltani, hogy azok a juhok kezdjenek pihenni” – fogalmazott István Róbert, kitérve arra is, hogy ezt a folyamatot teljesen felborította a kialakult helyzet. Az, hogy emiatt több állatot kell eltartsanak, többletköltségeket jelent, és ez is növekedni fog majd, amikor a nyájakat be kell hozni a legelőkről, abba viszont
– mondta a megyei főállatorvos.
Az ország juhállománya nagyjából tízmillió egyedet tesz ki, és milliós nagyságrendű az exportra nevelt bárányok száma is. Hargita megyének mintegy 200–220 ezres a juhállománya, és ugyan nincsenek még adatok arról, hogy mekkora lehet az idei bárányok száma, mert a fülszámoztatások még zajlanak, de István Róbert szerint a százezret is elérheti ez a szám.
Fotó: Veres Nándor
Ennek egy részét már eladhatták a gazdák a begyűjtőpontoknak az exporttilalom bevezetése előtt, de nagyon sok maradt még a megyében. És most már nem lehet eladni őket, mint ahogyan az országban máshol sem, hiszen a hazai piac felvevőképessége nagyon alacsony. Az állatmozgás tiltása ugyan nem vonatkozik a vágópontokra történő elszállításokra, és el is kezdődött az állatok átmozgatása a begyűjtőpontokról a vágóhidakra, az említett okok miatt ez sem tudja megoldani a problémát. Ezért nőnek a feszültségek az ágazatban.
Van a juhászok körében egy mondás arra, amikor valami kárba vész. Azt mondják, „gyepre fejtünk” – ez jól jellemzi a juhtartás idei helyzetét is, mondta a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője, aki korábban maga is tarott juhokat.
A témáról Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter is beszélt egy csütörtöki szakmai konferencián Bukarestben. Románia az első helyen áll az élő állatok és a hasított juhok exportját tekintve, de ezt a helet megpróbálják majd mások átvenni, ezért sokkal felelősségteljesebbnek és határozottabbnak kell lennünk – jelentette ki.
„Nem egyszerű a helyzet (a juhexportot illetően – a szerk. megj.), mert a mezőgazdasági minisztérium eddig nem volt bevonva ebbe a folyamatba, én pedig áprilisban vettem át az ANSVSA koordinálását. A Bizottság már egy éve vár egy intézkedéscsomagot Romániától mint tagállamtól. Ez az intézkedéscsomag most került a Bizottság asztalára. Elvégeztük a szűrést, megvan a valós helyzetképünk, vagyis 41 olyan megyénk van, ahol az állományokban antitestekkel rendelkező állatok vannak. Ez azt bizonyítja, hogy például
Ez egy Európa-szerte is példátlan helyzet” – idézte a tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség.
Tánczos Barna azt is elmondta, hogy gyakorlatilag egyetlen aktív fertőzési góc sincs az országban, de sok az antitesttel rendelkező állat, és reméli, találnak megoldást a helyzetre, hiszen továbbra is támogatni kell az élőállat-exportot. A tárcavezető szerdán arra kérte az ANSVSA elnökét, hogy indítsa újra a tárgyalásokat az EU-s szakhatósággal.
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