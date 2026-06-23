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Kiskérődző-pestis nyomaira bukkantak Hargita megyében

A két esztena esetében, ahonnan a pozitív minták származnak, állatmozgás-tilalmat rendelt el a szakhatóság

A két esztena esetében, ahonnan a pozitív minták származnak, állatmozgás-tilalmat rendelt el a szakhatóság

Fotó: Veres Nándor

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A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.

Széchely István

2026. június 23., 21:142026. június 23., 21:14

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kérésére indított országos akció lebonyolítása során elvégzett laborvizsgálatok hoztak pozitív eredményt három Hargita megyei minta esetében. Az EU-s szakhatóság kezdeményezésére elrendelt országos intézkedés oka részben a juhhimlő egy hónappal ezelőtti Maros megyei megjelenése volt – ezt követően egy kiskérődzőpestis-góc is kialakult a megyében. Az országos óvintézkedés részeként

minden megyében vérmintákat gyűjtöttek a juh- és kecsketartó gazdaságokban tartott állatoktól.

A mintákban nem csak a kiskérődző-pestis és a juhhimlő kórokozójának a jelenlétét, hanem az antitestekét is vizsgálták, tehát azt is, hogy a mintát adó állat átesett-e korábban valamelyik fertőzésen. Ez utóbbi hozott pozitív eredményt három Hargita megyei minta esetében – tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

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A megyei szakhatóság 180 mintát küldött a központi laboratóriumba, a három említett minta pedig a kiskérődző-pestis elleni antitestre lett pozitív.

A három állat két esztenáról került ki, az egyik a Kászonokban, a másik Korond és Parajd térségében található

– tájékoztatott István Róbert.

A megyei szakhatóság mozgástilalmat rendelt el, azaz a két legelőtestről, a két esztenáról nem vihető ki egyetlen állat sem, illetve oda sem vihetnek további állatokat a falvakból. Ugyanakkor a juhállományt is felleltározták a két esztenán, tehát nyilvántartást készítettek arról, hogy mely gazdákhoz tartoznak az állatok.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Ez nem egy fertőzésgóc, nem betegek az állatok

Nincs szó fertőzésgócról, nem betegek az állatok – hangsúlyozta a megyei főállatorvos. Az antitestek jelenléte azt jelenti, hogy a három juh valamikor kapcsolatba került a kórokozóval. Ám az, hogy miként, egyelőre rejtély.

Nem történtek ugyanis pusztulások a két esztenán és nem kerültek oda máshonnan vásárolt állatok sem a közelmúltban

– válaszolta kérdésünkre a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. Onnan viszont vittek el bárányokat – legalábbis az egyik gazdaságból biztosan –, tehát voltak eladások, így legfeljebb az állatokat elszállító gépjárművekkel hurcolhatták be oda a kórokozót, ha egyáltalán megtörtént ez – fejtegette a lehetséges forgatókönyveket a megyei főállatorvos.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Megjegyezte viszont azt is, hogy ha fertőzésgóc lett volna a két esztenán, akkor biztosan lettek volna elhullások, hiszen

a kiskérődző-pestis nagy pusztítást végez, az elsőként megbetegedett állatok elpusztulnak.

A később megfertőződött állatok is megszenvedik, de azok már túlélhetik, a többi állat pedig már szinte észrevétlenül esik át a fertőzésen, és leginkább csak az antitestek jelenléte igazolja ezt.

Azt még nem tudni, hogy a három juh, amelyeknek a vérében antitesteket mutatott ki a laborvizsgálat,

átesett-e a fertőzésen, vagy csak fertőzött állattal kerültek kapcsolatba.

Valószínűleg részletesebb vizsgálatnak, azaz PCR-tesztnek vetik alá majd a mintákat, de erről, illetve a pozitív mintákkal kapcsolatos minden további intézkedésről az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) vezetősége dönt, akik jelenleg éppen a juhexport-tilalom mielőbbi feloldásáról tárgyalnak az EU szakhatóságával – mondta István Róbert.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Egyébként nem csak Hargita megyében, hanem számos más megyében is vannak olyan minták, amelyek esetében pozitív eredményt hoztak az antitestek kimutatására irányuló laborvizsgálatok.

Nemzetközi szakértőkből álló munkacsoport utazik Romániába

Az EU-s szakhatósággal folytatott tárgyalások eredményéről közleményt adott ki kedden délután az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság. Ebben azt írják, hogy

Románia jelentős előrelépést tett a juhok és a juhhús exportjának újraindítása, tehát az exporttilalom feloldása érdekében,

miután az ANSVSA elnöke, Alexandru Bociu eredményes tárgyalásokat folytatott Brüsszelben az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának képviselőivel, és ebben politikai támogatást biztosított Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes és ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter is Luxemburgban.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Tekintettel a rendkívüli helyzetre, ami az Európai Unió szintjén is példa nélküli, megállapodtak egy nemzetközi szakértői munkacsoport sürgős felállításában. Ez a csoport már a héten vagy jövő héten megalakul, és

romániai szakemberekkel kiegészülve közvetlenül a helyszínen végeznek majd auditot az országban,

hogy július elejére kidolgozzák azt a stratégiát, amely a biobiztonsági kockázatok kiszűrése mellett lehetővé teszi a romániai juhexporttilalom gyors feloldását – közölte az ANSVSA.

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