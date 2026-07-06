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Sok a panasz nyáron a vasúti közlekedésre, online panaszbejelentőt indított a közlekedési minisztérium

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett Facebook-oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat – közölte a közösségi oldalán Radu Miruță.

Székelyhon

2026. július 06., 13:262026. július 06., 13:26

Az ügyvivő közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében megemlítette, hogy az elmúlt hetekben több panaszlevelet kapott a vonattal utazó állampolgároktól.

Az utasok által felrótt problémák között van a légkondicionáló berendezés nem megfelelő működése, a vonatok késése, az informálás hiánya, vagy a rossz körülmények a szerelvényeken

– mutatott rá az Agerpres beszámolója szerint.

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Beszámolója szerint a miniszter maga is felhívta egyszerű állampolgárként a CFR ügyfélszolgálatát, de

15 percen keresztül senki nem fogadta a hívást.

Ezt követően a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) igazgatójától, valamint a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (SNCFR) igazgatójától kért információkat.

Idézet
Kiderült, hogy papíron majdnem minden rendben van, a gond csak az, hogy az emberek nem papíron utaznak. Ezért szeretném pontosan látni a valóságot, és alkalmazni a törvényt, ahol szabálytalanságokat találunk, beleértve a szankciókat is”

– írta a miniszter bejegyzésében.

Ennek érdekében a minisztérium Facebook-oldalán hétfőtől elérhetővé vált egy online űrlap, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat.

A beérkező panaszokat központosítják és elemzik, majd azok alapján eldöntik, melyek a legsürgetőbb és legfontosabb lépések a problémák megoldására – számolt be Miruță.

Belföld Közlekedés Vasút
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