Sok a panasz nyáron a vasúti közlekedésre, online panaszbejelentőt indított a közlekedési minisztérium

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Fotó: Borbély Fanni
A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett Facebook-oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat – közölte a közösségi oldalán Radu Miruță.
Az ügyvivő közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében megemlítette, hogy az elmúlt hetekben több panaszlevelet kapott a vonattal utazó állampolgároktól.
– mutatott rá az Agerpres beszámolója szerint.
Beszámolója szerint a miniszter maga is felhívta egyszerű állampolgárként a CFR ügyfélszolgálatát, de
Ezt követően a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) igazgatójától, valamint a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (SNCFR) igazgatójától kért információkat.
– írta a miniszter bejegyzésében.
Ennek érdekében a minisztérium Facebook-oldalán hétfőtől elérhetővé vált egy online űrlap, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat.
A beérkező panaszokat központosítják és elemzik, majd azok alapján eldöntik, melyek a legsürgetőbb és legfontosabb lépések a problémák megoldására – számolt be Miruță.
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