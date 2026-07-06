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Csoma Botond: az „óvodás szintű veszekedés” csak az AUR-nak kedvez

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook/Csoma Botond

Képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Csoma Botond

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A politikai pártok közötti párbeszéd az egyetlen út egy teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakításához – jelentette ki Csoma Botond. Az RMDSZ a képviselőházi frakció vezetője szerint a jelenlegi konfliktusok csak az AUR erősödését segítik.

Székelyhon

2026. július 06., 14:322026. július 06., 14:32

A politikai pártok közötti párbeszéd és a kompromisszum jelenti az egyetlen megoldást a teljes jogkörrel rendelkező román kormány megalakítására – jelentette ki hétfőn az RFI-nek adott interjújában Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője és a képviselőházi frakció vezetője.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a PNL és a PSD közötti „kemény, sértő, olykor ironikus” hangnem nem vezet eredményre, ezért

szerinte ideje lenne befejezni a kölcsönös támadásokat.

Csoma Botond emlékeztetett arra is, hogy egy hét múlva Romániába érkeznek a nemzetközi hitelminősítő intézetek képviselői. Véleménye szerint a látogatás ösztönözheti a politikai szereplőket arra, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek. Hozzátette ugyanakkor, hogy jelenleg nem tart attól, hogy Romániát a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett „junk” kategóriába sorolnák, mivel a költségvetési hiányra vonatkozó adatok szerinte kedvezőek – számol be az Agerpres.

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Az RMDSZ szóvivője kitért arra is, hogy pártja azért javasolta a PSD–PNL–RMDSZ koalíciót, mert az USR korábban egyértelművé tette: nem kíván együtt kormányozni a szociáldemokratákkal. Mint mondta,

ez a három párt ugyan szűk, de stabil parlamenti többséget tudna biztosítani.

Csoma reményét fejezte ki, hogy a PNL a kompromisszum érdekében még felülvizsgálhatja kongresszusi döntését, amely kizárja a PSD-vel való közös kormányzást. Az RMDSZ politikusa szerint a jelenlegi, általa „óvodás szintű veszekedésnek” nevezett politikai konfliktusok

csak a szélsőséges erők, elsősorban az AUR megerősödését szolgálják,

miközben növelik az emberek bizalmatlanságát az állami intézményekkel szemben. „Ha nem lépünk túl ezeken a meghúzott vörös vonalakon, még fél év múlva sem lesz kormány. Mindenkinek engednie kell egy kicsit, hogy létrejöhessen az új kabinet” – fogalmazott Csoma Botond.

Belföld RMDSZ Politika
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