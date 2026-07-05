Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt

Negyven nap és közel 12 ezer kilométer után elérte Mongóliát Mihály Alpár és Bertici Attila. A két erdélyi motoros ugyan teljesítette expedíciója egyik legfontosabb célját, a száj- és körömfájásjárvány miatt bevezetett korlátozások azonban felülírták eredeti útitervüket.

László Ildikó 2026. július 05., 16:342026. július 05., 16:34

A két motoros Közép-Ázsián áthaladva érkezett Kína nyugati részébe, ahol kínai ismerőseik segítségével

saját motorjaikkal gurultak át a határon.

Az alapos ellenőrzések után Hszincsiang tartományban kezdődött az út következő szakasza, ahol a turisták által kevésbé ismert Kínát igyekeztek felfedezni túravezetőikkel.

Fotó: Bertici Attila/Facebook

Beszámolóik szerint sok helybéli kíváncsian fogadta őket: gyakran megállították őket fényképezkedni, a motorokat nézegették, vagy egyszerűen csak beszélgetni szerettek volna velük. Emellett a helyi gasztronómiát is kipróbálták.

A két erdélyi motoros látványosságnak számított Kínában. Gyakran fotózkodtak velük a helyiek Fotó: Mihály Alpár

A negyvenedik napon végül megérkeztek Mongóliába, amely régóta bakancslistás úti célnak számított. A végtelen puszták és az Altaj hegység látványa lenyűgözte őket, a várva várt ország azonban egészen

más arcát mutatta, mint amire számítottak.

Alig lépték át a határt, amikor az első település bejáratánál rendőrök állították meg őket. Közölték velük, hogy a város a száj- és körömfájásjárvány miatt karantén alatt áll, ezért nem hajthatnak be. A következő településig közel 300 kilométert kellett motorozniuk a csaknem 40 Celsius-fokos hőségben, miközben több fertőtlenítő- és ellenőrzőponton is áthaladtak.

Végtelen puszták, hatalmas terek és az Altáj hegyei Mongóliában Fotó: Mihály Alpár

Útközben azt is megtudták, hogy más motorosokat a korlátozások miatt egy hétre karanténba helyeztek. A járvány miatt számos kisebb útvonalat lezártak, több településre nem lehetett behajtani, így kénytelenek voltak feladni eredeti útitervüket. Ennek ellenére úgy fogalmaztak, hogy

a mongóliai táj minden nehézségért kárpótolta őket,

és továbbra is életük egyik legkülönlegesebb kalandjaként tekintenek az útra.

Szálláshelyük Mongóliában Fotó: Mihály Alpár

A helyzet végül arra kényszerítette őket, hogy a tervezettnél hamarabb elhagyják Mongóliát. A Tasanta határátkelőn keresztül léptek vissza Oroszországba, ahol közel nyolcórás várakozás és alapos vámvizsgálat után folytathatták útjukat Szibéria felé. Hirdetés Az újabb szakasz sem indult zökkenőmentesen. Az oroszországi üzemanyag-ellátási problémák miatt több benzinkúton nem találtak üzemanyagot, máshol hosszú sorok fogadták őket. Egy alkalommal már

attól tartottak, hogy nem jutnak el a következő szállásig,

végül egy félreeső benzinkúton sikerült feltölteniük a tankokat és a tartalék kannákat is.

Hosszú órák után átléptek Oroszországba Fotó: Mihály Alpár

Mindeközben Szibéria kellemes meglepetést okozott számukra. Az Altaj vidéke zöld erdőivel, szerpentinjeivel és hegyvidéki tájaival

teljesen más képet mutatott, mint amire előzetesen számítottak.

Az internetkapcsolat továbbra is akadozik, ezért videóikat csak késve tudják feltölteni, de a két világutazó továbbra is optimista: még mintegy 4500 kilométer választja el őket az európai határtól, és bíznak benne, hogy az expedíció hátralévő része is hasonló élményekkel szolgál majd.

A hazaútjuk sem lesz kalandmentes, érdemes követni az útjukat Fotó: Mihály Alpár