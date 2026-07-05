Járvány Mongóliában, üzemanyaghiány Oroszországban – újabb próbatételek a kalandorok előtt

Kínai határátkelőnél
Fotó: Mihály Alpár
Negyven nap és közel 12 ezer kilométer után elérte Mongóliát Mihály Alpár és Bertici Attila. A két erdélyi motoros ugyan teljesítette expedíciója egyik legfontosabb célját, a száj- és körömfájásjárvány miatt bevezetett korlátozások azonban felülírták eredeti útitervüket.
A két motoros Közép-Ázsián áthaladva érkezett Kína nyugati részébe, ahol kínai ismerőseik segítségével
Az alapos ellenőrzések után Hszincsiang tartományban kezdődött az út következő szakasza, ahol a turisták által kevésbé ismert Kínát igyekeztek felfedezni túravezetőikkel.
Fotó: Bertici Attila/Facebook
Beszámolóik szerint sok helybéli kíváncsian fogadta őket: gyakran megállították őket fényképezkedni, a motorokat nézegették, vagy egyszerűen csak beszélgetni szerettek volna velük. Emellett a helyi gasztronómiát is kipróbálták.
A két erdélyi motoros látványosságnak számított Kínában. Gyakran fotózkodtak velük a helyiek
Fotó: Mihály Alpár
A negyvenedik napon végül megérkeztek Mongóliába, amely régóta bakancslistás úti célnak számított. A végtelen puszták és az Altaj hegység látványa lenyűgözte őket, a várva várt ország azonban egészen
Alig lépték át a határt, amikor az első település bejáratánál rendőrök állították meg őket. Közölték velük, hogy a város a száj- és körömfájásjárvány miatt karantén alatt áll, ezért nem hajthatnak be. A következő településig közel 300 kilométert kellett motorozniuk a csaknem 40 Celsius-fokos hőségben, miközben több fertőtlenítő- és ellenőrzőponton is áthaladtak.
Végtelen puszták, hatalmas terek és az Altáj hegyei Mongóliában
Fotó: Mihály Alpár
Útközben azt is megtudták, hogy más motorosokat a korlátozások miatt egy hétre karanténba helyeztek. A járvány miatt számos kisebb útvonalat lezártak, több településre nem lehetett behajtani, így kénytelenek voltak feladni eredeti útitervüket. Ennek ellenére úgy fogalmaztak, hogy
és továbbra is életük egyik legkülönlegesebb kalandjaként tekintenek az útra.
Szálláshelyük Mongóliában
Fotó: Mihály Alpár
A helyzet végül arra kényszerítette őket, hogy a tervezettnél hamarabb elhagyják Mongóliát. A Tasanta határátkelőn keresztül léptek vissza Oroszországba, ahol közel nyolcórás várakozás és alapos vámvizsgálat után folytathatták útjukat Szibéria felé.
Az újabb szakasz sem indult zökkenőmentesen. Az oroszországi üzemanyag-ellátási problémák miatt több benzinkúton nem találtak üzemanyagot, máshol hosszú sorok fogadták őket. Egy alkalommal már
végül egy félreeső benzinkúton sikerült feltölteniük a tankokat és a tartalék kannákat is.
Hosszú órák után átléptek Oroszországba
Fotó: Mihály Alpár
Mindeközben Szibéria kellemes meglepetést okozott számukra. Az Altaj vidéke zöld erdőivel, szerpentinjeivel és hegyvidéki tájaival
Az internetkapcsolat továbbra is akadozik, ezért videóikat csak késve tudják feltölteni, de a két világutazó továbbra is optimista: még mintegy 4500 kilométer választja el őket az európai határtól, és bíznak benne, hogy az expedíció hátralévő része is hasonló élményekkel szolgál majd.
A hazaútjuk sem lesz kalandmentes, érdemes követni az útjukat
Fotó: Mihály Alpár
Utazásukról portálunkon is beszámolunk, de napról napra figyelemmel követhetik a két motoros YouTube csatornáin (itt és itt), illetve közösségi oldalaikon is megosztják tapasztalataikat.
A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.
Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.
Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.
Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután Kisgalambfalva közelében. Több kihágást elkövető motoros sérült meg.
Egy nagyobb járdaszakaszt építettek a 13A jelzésű országút fenyédi szakasza mentén, ugyanakkor több utcát is leaszfaltoztak a községközpontban. Azt is megtudtuk, hogy máshol miért nem korszerűsíthették az utcákat.
Megtámadott egy pásztort a medve a Kalonda-tetőn, a férfi azonban pásztorkutyáinak köszönhetően csak enyhébb sérüléseket szenvedett. A támadást nem jelentették a 112-es segélyhívón, ezért a hatóságok szerint nem tudtak időben törvényesen intézkedni.
Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.
Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.
Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Öt évvel ezelőtt bontották el a fáklyát jelképező díszelemet Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál – akkor azt ígérték, új szimbólum kerül a helyére, de ez még nem történt meg. Kiderült, miért nem tudtak haladni ez ügyben.
Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.
Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.
Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.
szóljon hozzá!