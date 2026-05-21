Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A robogós duó, Bertici Attila és Mihály Alpár Európát és a Szahara egy részét is átszelte tavaly októberben
Fotó: Mihály Alpár
A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.
A két erdélyi világutazó neve nem ismeretlen az olvasók számára: tavaly a Road to Dakar expedíció során két 125 köbcentis robogóval jutottak el Afrikába, átszelték a Szaharát, és egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig motoroztak. A vállalkozás sokak számára őrültségnek tűnt, mégis sikeresen teljesítették az utat, amelyet a nézők végigkövethettek.
Két erdélyi kalandor, a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és a szatmárnémeti Bertici Attila különleges kalandra adták a fejüket: 30 nap, 12 ország és 12 ezer kilométer vár rájuk, hogy elérjék Dakar városát, robogóval.
Ismét útra kelnek a kalandorok, ezúttal kelet felé veszik az irányt.
de az út jóval többről szól, mint a célállomás elérése. Az expedíció során Törökországon, Grúzián, Kazahsztánon, Üzbegisztánon, Kirgizisztánon, Tádzsikisztánon és Oroszországon haladnak át, miközben bejárják Közép-Ázsia különleges vidékeit, a Pamír-fennsíkot, az Altáj régiót, a Góbi-sivatagot, valamint eljutnak a Bajkál-tóhoz is.
A kalandorok nemcsak aszfaltutakon haladnak majd:
A tervek szerint jurtákban is megszállnak, de a vadkempingezés is része lesz az útnak. Mihály Alpár május 22-én indul Székelyudvarhelyről, majd csatlakozik Bertici Attilához és együtt vágnak neki a hosszú útnak.
Alpár motoros kalandorként és youtuberként már 48 országot járt be, míg Attila 59 országban fordult meg, és jelentős tapasztalata van Mongóliában, Közép-Ázsiában, valamint Oroszországban is.
Ezzel a két 12 lóerős robogóval tett meg több mint 8000 kilométert a két erdélyi kalandor. Ezúttal saját motorjaikkal vágnak neki az útnak
Fotó: Mihály Alpár
Egy ekkora vállalkozás előtt nemcsak az útvonal megtervezése jelent kihívást, hanem a motorok alapos felkészítése is. Az indulás előtt teljes műszaki átvizsgálás is szükséges: elvégzik a szükséges szervizmunkákat, cserélik a kopó alkatrészeket és az összes fontos folyadékot, valamint
Külön figyelmet fordítanak a gumik kiválasztására, hiszen az út során aszfalt, földút, hegyi szakaszok és sivatagos környezet is vár rájuk. A motorokat navigációs és biztonsági eszközökkel is felszerelik, hogy olyan területeken is megbízhatóan használhatók legyenek, ahol korlátozott az internetelérés.
Minden eshetőségre igyekeznek felkészülni
Fotó: Mihály Alpár archívuma
Az expedícióhoz tartalék alkatrészeket, szerszámokat, javítókészleteket, egészségügyi felszerelést és egyéb, váratlan helyzetek kezeléséhez szükséges eszközöket is magukkal visznek. A tervek szerint az út során több alkalommal karbantartják majd a motorokat.
Elmondásuk szerint ami még gondot jelenthet, hogy
és az internethez is nehezen férnek hozzá, de vannak terveik ennek megoldására. A többi érintett országban helyi SIM-et vagy E Sim-et tudnak használni.
Mint fogalmaznak, ez az expedíció az elszigeteltségről, az alkalmazkodásról és a határok feszegetéséről szól.
– vallják.
Az utazást ezúttal is figyelemmel követhetik portálunkon, de a két motoros Youtube csatornáin (itt és itt), illetve közösségi oldalaikon is megosztják kalandjaikat.
Több mint nyolcezer kilométer, húsz nap, két robogó. Európát és a Szahara egy részét is átszelve végül megérkezett Dakarba Mihály Alpár és Bertici Attila, akik nemcsak a sivatagon, hanem a saját határaikon is átvágtak.
