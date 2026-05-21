Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A robogós duó, Bertici Attila és Mihály Alpár Európát és a Szahara egy részét is átszelte tavaly októberben

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

László Ildikó 2026. május 21., 20:312026. május 21., 20:31

A két erdélyi világutazó neve nem ismeretlen az olvasók számára: tavaly a Road to Dakar expedíció során két 125 köbcentis robogóval jutottak el Afrikába, átszelték a Szaharát, és egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig motoroztak. A vállalkozás sokak számára őrültségnek tűnt, mégis sikeresen teljesítették az utat, amelyet a nézők végigkövethettek. Új fejezet kezdődik Ismét útra kelnek a kalandorok, ezúttal kelet felé veszik az irányt.

A végső cél Mongólia fővárosa, Ulanbátor,

de az út jóval többről szól, mint a célállomás elérése. Az expedíció során Törökországon, Grúzián, Kazahsztánon, Üzbegisztánon, Kirgizisztánon, Tádzsikisztánon és Oroszországon haladnak át, miközben bejárják Közép-Ázsia különleges vidékeit, a Pamír-fennsíkot, az Altáj régiót, a Góbi-sivatagot, valamint eljutnak a Bajkál-tóhoz is. A kalandorok nemcsak aszfaltutakon haladnak majd:

földutak, sivatagi szakaszok, hegyvidéki terep és extrém időjárási körülmények is várnak rájuk.

A tervek szerint jurtákban is megszállnak, de a vadkempingezés is része lesz az útnak. Mihály Alpár május 22-én indul Székelyudvarhelyről, majd csatlakozik Bertici Attilához és együtt vágnak neki a hosszú útnak. Alpár motoros kalandorként és youtuberként már 48 országot járt be, míg Attila 59 országban fordult meg, és jelentős tapasztalata van Mongóliában, Közép-Ázsiában, valamint Oroszországban is.

Ezzel a két 12 lóerős robogóval tett meg több mint 8000 kilométert a két erdélyi kalandor. Ezúttal saját motorjaikkal vágnak neki az útnak Fotó: Mihály Alpár

Felkészülés az út előtt Egy ekkora vállalkozás előtt nemcsak az útvonal megtervezése jelent kihívást, hanem a motorok alapos felkészítése is. Az indulás előtt teljes műszaki átvizsgálás is szükséges: elvégzik a szükséges szervizmunkákat, cserélik a kopó alkatrészeket és az összes fontos folyadékot, valamint

felkészítik a motorokat a hosszú távú, változatos terepviszonyokra.

Külön figyelmet fordítanak a gumik kiválasztására, hiszen az út során aszfalt, földút, hegyi szakaszok és sivatagos környezet is vár rájuk. A motorokat navigációs és biztonsági eszközökkel is felszerelik, hogy olyan területeken is megbízhatóan használhatók legyenek, ahol korlátozott az internetelérés.

Minden eshetőségre igyekeznek felkészülni Fotó: Mihály Alpár archívuma

Az expedícióhoz tartalék alkatrészeket, szerszámokat, javítókészleteket, egészségügyi felszerelést és egyéb, váratlan helyzetek kezeléséhez szükséges eszközöket is magukkal visznek. A tervek szerint az út során több alkalommal karbantartják majd a motorokat. Elmondásuk szerint ami még gondot jelenthet, hogy

a háborús helyzet miatt korlátoltan tudják használni a bakkártyáikat Oroszországban,

és az internethez is nehezen férnek hozzá, de vannak terveik ennek megoldására. A többi érintett országban helyi SIM-et vagy E Sim-et tudnak használni. Mint fogalmaznak, ez az expedíció az elszigeteltségről, az alkalmazkodásról és a határok feszegetéséről szól.

„Ez nem csak egy út. Ez egy expedíció a világ peremére. Egy történet, amely útközben születik meg”