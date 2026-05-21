Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A robogós duó, Bertici Attila és Mihály Alpár Európát és a Szahara egy részét is átszelte tavaly októberben • Fotó: Mihály Alpár

A robogós duó, Bertici Attila és Mihály Alpár Európát és a Szahara egy részét is átszelte tavaly októberben

Fotó: Mihály Alpár

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

László Ildikó

2026. május 21., 20:312026. május 21., 20:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A két erdélyi világutazó neve nem ismeretlen az olvasók számára: tavaly a Road to Dakar expedíció során két 125 köbcentis robogóval jutottak el Afrikába, átszelték a Szaharát, és egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig motoroztak. A vállalkozás sokak számára őrültségnek tűnt, mégis sikeresen teljesítették az utat, amelyet a nézők végigkövethettek.

korábban írtuk

Elsőre őrültségnek tűnik: robogón indulnak Afrikába
Elsőre őrültségnek tűnik: robogón indulnak Afrikába

Két erdélyi kalandor, a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és a szatmárnémeti Bertici Attila különleges kalandra adták a fejüket: 30 nap, 12 ország és 12 ezer kilométer vár rájuk, hogy elérjék Dakar városát, robogóval. A Székelyhon végigköveti útjukat.

Hirdetés

Új fejezet kezdődik

Ismét útra kelnek a kalandorok, ezúttal kelet felé veszik az irányt.

A végső cél Mongólia fővárosa, Ulanbátor,

de az út jóval többről szól, mint a célállomás elérése. Az expedíció során Törökországon, Grúzián, Kazahsztánon, Üzbegisztánon, Kirgizisztánon, Tádzsikisztánon és Oroszországon haladnak át, miközben bejárják Közép-Ázsia különleges vidékeit, a Pamír-fennsíkot, az Altáj régiót, a Góbi-sivatagot, valamint eljutnak a Bajkál-tóhoz is.

A kalandorok nemcsak aszfaltutakon haladnak majd:

földutak, sivatagi szakaszok, hegyvidéki terep és extrém időjárási körülmények is várnak rájuk.

A tervek szerint jurtákban is megszállnak, de a vadkempingezés is része lesz az útnak. Mihály Alpár május 22-én indul Székelyudvarhelyről, majd csatlakozik Bertici Attilához és együtt vágnak neki a hosszú útnak.

Alpár motoros kalandorként és youtuberként már 48 országot járt be, míg Attila 59 országban fordult meg, és jelentős tapasztalata van Mongóliában, Közép-Ázsiában, valamint Oroszországban is.

Ezzel a két 12 lóerős robogóval tett meg több mint 8000 kilométert a két erdélyi kalandor. Ezúttal saját motorjaikkal vágnak neki az útnak • Fotó: Mihály Alpár Galéria

Ezzel a két 12 lóerős robogóval tett meg több mint 8000 kilométert a két erdélyi kalandor. Ezúttal saját motorjaikkal vágnak neki az útnak

Fotó: Mihály Alpár

Felkészülés az út előtt

Egy ekkora vállalkozás előtt nemcsak az útvonal megtervezése jelent kihívást, hanem a motorok alapos felkészítése is. Az indulás előtt teljes műszaki átvizsgálás is szükséges: elvégzik a szükséges szervizmunkákat, cserélik a kopó alkatrészeket és az összes fontos folyadékot, valamint

felkészítik a motorokat a hosszú távú, változatos terepviszonyokra.

Külön figyelmet fordítanak a gumik kiválasztására, hiszen az út során aszfalt, földút, hegyi szakaszok és sivatagos környezet is vár rájuk. A motorokat navigációs és biztonsági eszközökkel is felszerelik, hogy olyan területeken is megbízhatóan használhatók legyenek, ahol korlátozott az internetelérés.

Minden eshetőségre igyekeznek felkészülni • Fotó: Mihály Alpár archívuma Galéria

Minden eshetőségre igyekeznek felkészülni

Fotó: Mihály Alpár archívuma

Az expedícióhoz tartalék alkatrészeket, szerszámokat, javítókészleteket, egészségügyi felszerelést és egyéb, váratlan helyzetek kezeléséhez szükséges eszközöket is magukkal visznek. A tervek szerint az út során több alkalommal karbantartják majd a motorokat.

Elmondásuk szerint ami még gondot jelenthet, hogy

a háborús helyzet miatt korlátoltan tudják használni a bakkártyáikat Oroszországban,

és az internethez is nehezen férnek hozzá, de vannak terveik ennek megoldására. A többi érintett országban helyi SIM-et vagy E Sim-et tudnak használni.

Mint fogalmaznak, ez az expedíció az elszigeteltségről, az alkalmazkodásról és a határok feszegetéséről szól.

Idézet
„Ez nem csak egy út. Ez egy expedíció a világ peremére. Egy történet, amely útközben születik meg”

– vallják.

Az utazást ezúttal is figyelemmel követhetik portálunkon, de a két motoros Youtube csatornáin (itt és itt), illetve közösségi oldalaikon is megosztják kalandjaikat.

korábban írtuk

Kihívás teljesítve: két robogóval Nyugat-Szaharán át Dakarig
Kihívás teljesítve: két robogóval Nyugat-Szaharán át Dakarig

Több mint nyolcezer kilométer, húsz nap, két robogó. Európát és a Szahara egy részét is átszelve végül megérkezett Dakarba Mihály Alpár és Bertici Attila, akik nemcsak a sivatagon, hanem a saját határaikon is átvágtak.

Udvarhelyszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Székelyhon

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Székelyhon

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Székely Sport

Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Krónika

Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Székely Sport

Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
Hirdetés
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát
Átadják a megújult Gyárfás-kúriát
2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
2026. május 18., hétfő

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet
Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet
2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!