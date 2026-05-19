Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Jövő héten újra aszfalt kerül a járdára a Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak – a költségeket teljes egészében a gázvállalat állja.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 19., 15:592026. május 19., 15:59

„Katasztrofális állapotban van a járda, pedig csak néhány éve volt rendbe téve” – hangzott el egy járókelő szájából a napokban a Kossuth Lajos utcában. Valóban nem szép a látvány, hiszen nemcsak a gázcsövek elvezetésének nyomvonalán törték fel a járdát, hanem máshol is felszedték az aszfaltot.

Fotó: Olti Angyalka

1,2 millió lejbe került A Kossuth Lajos utca járdáit három évvel ezelőtt aszfaltoztatta újra a városháza a karbantartási munkálatok részeként. Ekkor új járdaszegélyeket is kialakítottak.

A kivitelezésre 1,2 millió lejt költöttek, amit az RMDSZ helyi szervezete részben saját sikereként könyvelt el,

mivel nem szavaztak meg további 400 ezer lejt az akkor még át nem vett szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat kijavítására. Mint közölték, az említett összeget inkább járdajavításokra csoportosították át.

A városháza idén márciusban jelentette be, hogy a szolgáltató elkezdi a gázvezetékek cseréjét az utcában. Ehhez fel kellett törni a járdákat, ám az egy hónaposra becsült munkálatokat követően helyreállítják azokat. Szivárgások indokolták a beavatkozást Szakács-Paál István polgármester megkeresésünkre elmondta: a gázszolgáltató szivárgásokat észlelt az elavultnak számító hálózaton, ezért volt szükség a munkálatokra. Hozzátette, ezt már három éve is jelezték a városházának, így

szerinte a járdák akkori leaszfaltozása egyszerű kampányfogás volt az előző városvezető részéről.

Az elöljáró arra is kitért, hogy a nem megfelelő időjárás miatt húzódott el némileg a mostani munka. Azt kérték a szolgáltatótól, hogy ne csak a vezetékek nyomvonalán állítsák helyre a járdákat – hiszen az nem lenne esztétikus látvány –, hanem teljes szélességükben.

Most már csak két nagyobb gödröt kell ásson a kivitelező, így elméletileg csütörtökön elkezdődhetne a helyreállítás.

Valószínűbb azonban, hogy csak jövő héten kezdődik el az aszfaltozás,

hiszen kedvezőtlen időjárás várható, illetve az utcában működő üzletek tulajdonosai is kérték, hogy lehessen használni a járdákat a közelgő pünkösdi időszakban. Jó hír azonban, hogy az elvégzett munkálatok és a helyreállítás nem fog pénzébe kerülni a városnak: a költségek teljes egészében a gázvállalatot terhelik.

