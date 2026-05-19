Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Jövő héten újra aszfalt kerül a járdára a Kossuth utcában
Fotó: Olti Angyalka
Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak – a költségeket teljes egészében a gázvállalat állja.
„Katasztrofális állapotban van a járda, pedig csak néhány éve volt rendbe téve” – hangzott el egy járókelő szájából a napokban a Kossuth Lajos utcában. Valóban nem szép a látvány, hiszen nemcsak a gázcsövek elvezetésének nyomvonalán törték fel a járdát, hanem máshol is felszedték az aszfaltot.
Fotó: Olti Angyalka
A Kossuth Lajos utca járdáit három évvel ezelőtt aszfaltoztatta újra a városháza a karbantartási munkálatok részeként. Ekkor új járdaszegélyeket is kialakítottak.
mivel nem szavaztak meg további 400 ezer lejt az akkor még át nem vett szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat kijavítására. Mint közölték, az említett összeget inkább járdajavításokra csoportosították át.
Fotó: Olti Angyalka
A városháza idén márciusban jelentette be, hogy a szolgáltató elkezdi a gázvezetékek cseréjét az utcában. Ehhez fel kellett törni a járdákat, ám az egy hónaposra becsült munkálatokat követően helyreállítják azokat.
Szakács-Paál István polgármester megkeresésünkre elmondta: a gázszolgáltató szivárgásokat észlelt az elavultnak számító hálózaton, ezért volt szükség a munkálatokra. Hozzátette, ezt már három éve is jelezték a városházának, így
Az elöljáró arra is kitért, hogy a nem megfelelő időjárás miatt húzódott el némileg a mostani munka.
Azt kérték a szolgáltatótól, hogy ne csak a vezetékek nyomvonalán állítsák helyre a járdákat – hiszen az nem lenne esztétikus látvány –, hanem teljes szélességükben.
Fotó: Olti Angyalka
Most már csak két nagyobb gödröt kell ásson a kivitelező, így elméletileg csütörtökön elkezdődhetne a helyreállítás.
hiszen kedvezőtlen időjárás várható, illetve az utcában működő üzletek tulajdonosai is kérték, hogy lehessen használni a járdákat a közelgő pünkösdi időszakban.
Jó hír azonban, hogy az elvégzett munkálatok és a helyreállítás nem fog pénzébe kerülni a városnak: a költségek teljes egészében a gázvállalatot terhelik.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.
Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.
A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.
Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.
Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.
Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.
Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.
Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.
Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.
Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.
szóljon hozzá!