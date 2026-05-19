Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Fotó: Olti Angyalka

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak – a költségeket teljes egészében a gázvállalat állja.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 19., 15:592026. május 19., 15:59

„Katasztrofális állapotban van a járda, pedig csak néhány éve volt rendbe téve” – hangzott el egy járókelő szájából a napokban a Kossuth Lajos utcában. Valóban nem szép a látvány, hiszen nemcsak a gázcsövek elvezetésének nyomvonalán törték fel a járdát, hanem máshol is felszedték az aszfaltot.

1,2 millió lejbe került

A Kossuth Lajos utca járdáit három évvel ezelőtt aszfaltoztatta újra a városháza a karbantartási munkálatok részeként. Ekkor új járdaszegélyeket is kialakítottak.

A kivitelezésre 1,2 millió lejt költöttek, amit az RMDSZ helyi szervezete részben saját sikereként könyvelt el,

mivel nem szavaztak meg további 400 ezer lejt az akkor még át nem vett szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat kijavítására. Mint közölték, az említett összeget inkább járdajavításokra csoportosították át.

A városháza idén márciusban jelentette be, hogy a szolgáltató elkezdi a gázvezetékek cseréjét az utcában. Ehhez fel kellett törni a járdákat, ám az egy hónaposra becsült munkálatokat követően helyreállítják azokat.

Szivárgások indokolták a beavatkozást

Szakács-Paál István polgármester megkeresésünkre elmondta: a gázszolgáltató szivárgásokat észlelt az elavultnak számító hálózaton, ezért volt szükség a munkálatokra. Hozzátette, ezt már három éve is jelezték a városházának, így

szerinte a járdák akkori leaszfaltozása egyszerű kampányfogás volt az előző városvezető részéről.

Az elöljáró arra is kitért, hogy a nem megfelelő időjárás miatt húzódott el némileg a mostani munka.

Azt kérték a szolgáltatótól, hogy ne csak a vezetékek nyomvonalán állítsák helyre a járdákat – hiszen az nem lenne esztétikus látvány –, hanem teljes szélességükben.

Most már csak két nagyobb gödröt kell ásson a kivitelező, így elméletileg csütörtökön elkezdődhetne a helyreállítás.

Valószínűbb azonban, hogy csak jövő héten kezdődik el az aszfaltozás,

hiszen kedvezőtlen időjárás várható, illetve az utcában működő üzletek tulajdonosai is kérték, hogy lehessen használni a járdákat a közelgő pünkösdi időszakban.

Jó hír azonban, hogy az elvégzett munkálatok és a helyreállítás nem fog pénzébe kerülni a városnak: a költségek teljes egészében a gázvállalatot terhelik.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

2026. május 15., péntek

