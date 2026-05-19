Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

A romániai bíróságok portálján közzétett döntés szerint Emil Gânjt minősített emberölés bűntette miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, emellett hét év börtönbüntetést kapott rongálás, három évet kegyeletsértés, három évet magánlaksértés, öt évet pedig a távoltartási végzés megszegése miatt.

Az ítélet szerint emellett Emil Gânjnek több mint 500 ezer eurót kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott több személynek. Ezért az összes ingó és ingatlan vagyonát zár alá vették.

A Maros megyei törvényszék ítélete nem jogerős – számolt be az Agerpres.

Tíz hónap után született ítélet

Tavaly júliusban a tűzoltók egy nő elszenesedett holttestére találtak rá egy mezőméhesi lakástűz eloltása után. Az ellenőrzések nyomán kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. Az ügy fő gyanúsítottja a 37 éves Emil Gânj volt. A férfi az ügyészek szerint a távoltartási végzést megszegve július 8-án G. A. M. házához ment, megrongált több ablakot és a bejárati ajtót, majd erőszakkal behatolt a lakásba, és