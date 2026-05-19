Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.
2026. május 19., 15:51
A romániai bíróságok portálján közzétett döntés szerint Emil Gânjt minősített emberölés bűntette miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, emellett hét év börtönbüntetést kapott rongálás, három évet kegyeletsértés, három évet magánlaksértés, öt évet pedig a távoltartási végzés megszegése miatt.
Az ítélet szerint emellett Emil Gânjnek több mint 500 ezer eurót kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott több személynek. Ezért az összes ingó és ingatlan vagyonát zár alá vették.
A Maros megyei törvényszék ítélete nem jogerős – számolt be az Agerpres.
Tavaly júliusban a tűzoltók egy nő elszenesedett holttestére találtak rá egy mezőméhesi lakástűz eloltása után. Az ellenőrzések nyomán kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. Az ügy fő gyanúsítottja a 37 éves Emil Gânj volt. A férfi az ügyészek szerint a távoltartási végzést megszegve július 8-án G. A. M. házához ment, megrongált több ablakot és a bejárati ajtót, majd erőszakkal behatolt a lakásba, és
Mivel a gyanúsított kivonta magát a büntetőeljárás alól, körözést, majd távollétében előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Nagy erőkkel keresték a hatóságok, helikoptereket és nyomkövető kutyákat is bevetettek, forgalmas helyeken, többek között marosvásárhelyi reklámkijelzőkön is megjelent a fényképe, de azóta sem bukkantak a nyomára.
Később a rendőrség azt is közölte, hogy a férfi ellen korábban előzetes letartóztatási parancsot adtak ki a távollétében családon belüli erőszak és a távoltartási végzés megszegése miatt. Az is kiderült, hogy egyszer már elítélték minősített emberölés miatt, és 2020-ban szabadult a börtönből.
A mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője, Emil Gânj vélhetően előre kitervelte a tettét, előre elhelyezett élelmiszer-tartalékokkal rendelkezik, egyik telefonját összetörte és elásta.
