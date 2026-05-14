Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Ilyen most az 1973-ban épült telefonpalota...
Fotó: ADR Centru
Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.
A Marosvásárhely főterén lévő telefonpalotát 1973-ban építették, és miután az elmúlt években nem töltötte már be a rendeltetését, megvásárolta az orvosi egyetem. A földszinten saját gyógyszertárat hoztak létre, és uniós pénzalapokra pályáztak, hogy rendbe tegyék az egész épületet, amit Toronynak (Tower) kereszteltek.
Az egyetem a napokban írta alá a támogatási szerződést Gyulafehérváron, amely alapján 13 millió eurót kap a volt telefonpalota felújítására. Mint megtudtuk, a tervek szerint
Az épületet modern egyetemi központtá alakítják, amely akadémiai, kutatási és orvos-gyógyszerészeti szolgáltatásoknak ad majd otthont.
... és a tervek szerint ilyen lesz, két év múlva
Fotó: ADR Centru
A beruházás magában foglalja a hőszigetelést, a fűtési, szellőztetési és klimatizálási rendszerek korszerűsítését, intelligens energiagazdálkodási rendszer bevezetését, napelemek telepítését, valamint a világítási rendszert is energiahatékonnyá alakítják.
