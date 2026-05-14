Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Ilyen most az 1973-ban épült telefonpalota...

Ilyen most az 1973-ban épült telefonpalota...

Fotó: ADR Centru

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

Simon Virág

2026. május 14., 17:542026. május 14., 17:54

A Marosvásárhely főterén lévő telefonpalotát 1973-ban építették, és miután az elmúlt években nem töltötte már be a rendeltetését, megvásárolta az orvosi egyetem. A földszinten saját gyógyszertárat hoztak létre, és uniós pénzalapokra pályáztak, hogy rendbe tegyék az egész épületet, amit Toronynak (Tower) kereszteltek.

Az egyetem a napokban írta alá a támogatási szerződést Gyulafehérváron, amely alapján 13 millió eurót kap a volt telefonpalota felújítására. Mint megtudtuk, a tervek szerint

az átfogó épületfelújítás két évig tart.

Az épületet modern egyetemi központtá alakítják, amely akadémiai, kutatási és orvos-gyógyszerészeti szolgáltatásoknak ad majd otthont.

A beruházás magában foglalja a hőszigetelést, a fűtési, szellőztetési és klimatizálási rendszerek korszerűsítését, intelligens energiagazdálkodási rendszer bevezetését, napelemek telepítését, valamint a világítási rendszert is energiahatékonnyá alakítják.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás Egészségügy
2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

