Nemsokára elkészül az új vízhálózat Csíkszentkirályon

Végéhez közeledik Csíkszentkirályon a község egy részében végzett vízhálózat-csere, most a csatlakoztatásokkal dolgozik a kivitelező. Az európai úton sem kell már várakozniuk az autósoknak, a vezetékek elhelyezése befejeződött.

Kovács Attila 2026. május 14., 17:552026. május 14., 17:55

Tavaly és az elmúlt hónapokban rendszeresen várakozniuk kellett Csíkszentkirályon az E578-as jelzésű úton autózóknak a félpályás útlezárások miatt, mivel

a község egy részében új vízhálózat épült, és munkagépek dolgoztak.

Erre már nem lesz szükség. A hálózat kiépítése megtörtént, így a különböző utcai szakaszok összekötését kell elvégezze a kivitelező, illetve a fogyasztók csatlakoztatását – tájékoztatott érdeklődésünkre Székely Ernő. korábban írtuk Új vízhálózat folyón, vasúton, európai úton át A régi vízhálózat egy részének teljes cseréjére van szükség Csíkszentkirályon, mivel már korszerűtlen, és túl kis átmérőjű vezetékekből áll. Nem lesz egyszerű feladat, mert át kell haladni az Olton, a vasútvonalon és az E578-as úton is. Csíkszentkirály polgármestere szerint az ütemtervet betartva úgy látszik, hogy időben, júliusban be is fejezik a munkát, a vízháznál készülő új beruházással együtt, ahol

egy új épület lesz, amelybe az eddig használt beton víztartályok helyett fém tartályokat telepítenek.

Szintén elkészültek már az Olt folyó, és a vasútvonal alatti átfúrások is, ahol áthalad a szállítóvezeték – tudtuk meg. A vizet távolról kellett eljuttatni a község Kincseszeg és Poklondfalva nevű részeibe, a hálózatot ellátó kút és a vízkezelő állomás az Olton túl, a Büdösfürdőre vezető út mentén található. A beruházás azért vált szükségessé, mert ezeken a falurészeken

az 1990-es években készült vízhálózat már nem felel meg a fogyasztási szükségleteknek,

túlságosan kis átmérőjű csővezetéket fektettek le, amely azóta el is használódott. Ezúttal 110 milliméteres átmérőjű vezetéket helyeztek a földbe, tűzcsapokat is szerelnek fel. A munkálatok során

közel 15 kilométernyi vízvezeték és két új víztartály készül, ugyanakkor 4,3 kilométeres szakaszon szennyvízhálózat-bővítést is végeznek.