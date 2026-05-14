Nemsokára elkészül az új vízhálózat Csíkszentkirályon

Megszűntek a forgalomkorlátozások az európai úton. Korábbi felvétel • Fotó: Borbély Fanni

Végéhez közeledik Csíkszentkirályon a község egy részében végzett vízhálózat-csere, most a csatlakoztatásokkal dolgozik a kivitelező. Az európai úton sem kell már várakozniuk az autósoknak, a vezetékek elhelyezése befejeződött.

Kovács Attila

2026. május 14., 17:552026. május 14., 17:55

Tavaly és az elmúlt hónapokban rendszeresen várakozniuk kellett Csíkszentkirályon az E578-as jelzésű úton autózóknak a félpályás útlezárások miatt, mivel

a község egy részében új vízhálózat épült, és munkagépek dolgoztak.

Erre már nem lesz szükség. A hálózat kiépítése megtörtént, így a különböző utcai szakaszok összekötését kell elvégezze a kivitelező, illetve a fogyasztók csatlakoztatását – tájékoztatott érdeklődésünkre Székely Ernő.

Új vízhálózat folyón, vasúton, európai úton át
Új vízhálózat folyón, vasúton, európai úton át

A régi vízhálózat egy részének teljes cseréjére van szükség Csíkszentkirályon, mivel már korszerűtlen, és túl kis átmérőjű vezetékekből áll. Nem lesz egyszerű feladat, mert át kell haladni az Olton, a vasútvonalon és az E578-as úton is.

Csíkszentkirály polgármestere szerint az ütemtervet betartva úgy látszik, hogy időben, júliusban be is fejezik a munkát, a vízháznál készülő új beruházással együtt, ahol

egy új épület lesz, amelybe az eddig használt beton víztartályok helyett fém tartályokat telepítenek.

Szintén elkészültek már az Olt folyó, és a vasútvonal alatti átfúrások is, ahol áthalad a szállítóvezeték – tudtuk meg. A vizet távolról kellett eljuttatni a község Kincseszeg és Poklondfalva nevű részeibe, a hálózatot ellátó kút és a vízkezelő állomás az Olton túl, a Büdösfürdőre vezető út mentén található.

A beruházás azért vált szükségessé, mert ezeken a falurészeken

az 1990-es években készült vízhálózat már nem felel meg a fogyasztási szükségleteknek,

túlságosan kis átmérőjű csővezetéket fektettek le, amely azóta el is használódott.

Ezúttal 110 milliméteres átmérőjű vezetéket helyeztek a földbe, tűzcsapokat is szerelnek fel. A munkálatok során

közel 15 kilométernyi vízvezeték és két új víztartály készül, ugyanakkor 4,3 kilométeres szakaszon szennyvízhálózat-bővítést is végeznek.

A szükséges finanszírozást a Környezetvédelmi Alap biztosította, de a 17 millió lej értékű beruházáshoz jelentős önrésszel, 2,7 millió lejjel kellett társulnia a községnek.

Mint Székely Ernő elmondta, hitelfelvételre nem volt szükségük, mert tartalékaik fedezték ezt a kiadást, de ez nagyon megterheli a költségvetést.

Csíkszék Csíkszereda
2026. május 14., csütörtök

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.

2026. május 14., csütörtök

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

2026. május 14., csütörtök

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

2026. május 14., csütörtök

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

2026. május 14., csütörtök

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

2026. május 14., csütörtök

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

2026. május 14., csütörtök

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

2026. május 14., csütörtök

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

2026. május 14., csütörtök

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

2026. május 14., csütörtök

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

