Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.
A volt államfő a TVR Infonak adott interjúban beszélt erről. Elmondta, hogy
„Ha meghalt, újra kell éleszteni” – fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.
Hozzátette, ha az érintettek nem teszik félre a politikai büszkeségüket és érdekeiket,
Traian Băsescu szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is meg kell értenie, hogy nincs más megoldás, és ha politikai szempontból mindkét alakulat felelős a kormány bukásáért, az uniós források elvesztése miatt is mindketten felelősek lesznek.
A volt elnök beszélt arról is, hogy a 2024-es választások „elcsalása” után megjelentek a „Messiások”. Eőbb Călin Georgescu volt a Messiás, akit „Isten küldött, hogy egylejes benzint, vizet, élelmet és egyebeket adjon nekünk”.
– fogalmazott. Hozzátette, nem állítja azt, hogy Ilie Bolojan okolható a jelenlegi helyzetért, de a liberálisoknak meg kell érteniük, hogy nem helyezhetik a nemzeti érdek fölé a Bolojant ért igazságtalanság miatt sérült büszkeségüket.
„Bolojan folytathatja az elnökválasztást előkészítő kampányát (...), mert vélhetően jelöltetni fogja magát. Addig is visszatérhet a szenátusba és átveheti a házelnöki tisztséget” – mondta Băsescu.
A volt elnök szerint az egyik legegyszerűbb megoldás az lenne, ha
„De az a jelölt legyen liberális liberális, nem PSD-s liberális” – jelentette ki.
Megkérdezték tőle, hogy Cătălin Predoiut jó választásnak tartaná-e. „Azt mondtam, hogy liberális liberális jelölt kell” – válaszolt Traian Băsescu.
