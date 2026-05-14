Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Székelyhon 2026. május 14., 13:502026. május 14., 13:50

A volt államfő a TVR Infonak adott interjúban beszélt erről. Elmondta, hogy

az előre hozott választásokat el kell kerülni, és hiába minden politikai játszma, az egyetlen megoldást szerinte a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása jelenti.

„Ha meghalt, újra kell éleszteni” – fogalmazott az Agerpres szemléje szerint. Hirdetés Hozzátette, ha az érintettek nem teszik félre a politikai büszkeségüket és érdekeiket,

Románia elveszítheti a SAFE programból és a helyreállítási alapból neki járó körülbelül 20 milliárd eurót.

Traian Băsescu szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) is meg kell értenie, hogy nincs más megoldás, és ha politikai szempontból mindkét alakulat felelős a kormány bukásáért, az uniós források elvesztése miatt is mindketten felelősek lesznek. A volt elnök beszélt arról is, hogy a 2024-es választások „elcsalása” után megjelentek a „Messiások”. Eőbb Călin Georgescu volt a Messiás, akit „Isten küldött, hogy egylejes benzint, vizet, élelmet és egyebeket adjon nekünk”.

Aztán az a Messiás kifulladt és kitaláltak egy másikat: Bolojan Messiást, aki leválthatatlan és pótolhatatlan”

– fogalmazott. Hozzátette, nem állítja azt, hogy Ilie Bolojan okolható a jelenlegi helyzetért, de a liberálisoknak meg kell érteniük, hogy nem helyezhetik a nemzeti érdek fölé a Bolojant ért igazságtalanság miatt sérült büszkeségüket. „Bolojan folytathatja az elnökválasztást előkészítő kampányát (...), mert vélhetően jelöltetni fogja magát. Addig is visszatérhet a szenátusba és átveheti a házelnöki tisztséget” – mondta Băsescu. A volt elnök szerint az egyik legegyszerűbb megoldás az lenne, ha

a PNL javasolna egy új miniszterelnök-jelöltet, aki a koalíciós megállapodásban előírt miniszterelnök-cseréig, 2027 áprilisáig vezetné a kormányt.