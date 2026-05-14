Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Fotó: Orbán Anita/Facebook
Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.
A magyar diplomácia vezetője csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában közölte: a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a Külügyminisztériumba.
„Az imént ért véget a megbeszélésünk. Megismételtem, hogy
– fogalmazott az MTI szemléje szerint.
Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
