Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

Gergely Imre

2026. május 14., 13:132026. május 14., 13:13

• Fotó: Benedek Helga

Fotó: Benedek Helga

A számok is azt bizonyítják, hogy az esemény továbbra is különleges helyet foglal el az iskola közösségének életében: a jelen lévő 494 diák közül

486-an népviseletben érkeztek, a 20 osztályfőnökből pedig 19 öltött népviseletet.

Az osztályfőnökökkel együtt összesen 29 pedagógus viselt hagyományos öltözetet.

A rendezvény megnyitóján Sólyom Gabriella tanárnő rámutatott, hogy

minden kivasalt viseletdarab, minden befont haj, minden kölcsönkért csizma és minden hetekig gyakorolt tánclépés azt bizonyítja, hogy a népi kultúra ma is képes megszólítani a fiatalokat.

Mint fogalmazott, a népi tudás – legyen szó gazdálkodásról, gyógyításról, népköltészetről, zenéről vagy táncról – iránytű, amely megmutatja a hazafelé vezető utat.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester is, aki szerint az iskola nem csupán a dolgozatok és felelések helyszíne, hanem az a tér, ahol kialakul, kik vagyunk valójában. Úgy vélte, a hagyomány nem attól marad élő, hogy egy nagymamától örökölt receptfüzet vagy viselet ott porosodik a szekrényben, hanem attól, hogy

újra és újra használják, viselik azt.
A legszebb pillanatok: ezúttal is a közös körtánc

A nap egyik legszebb pillanata ezúttal is a közös körtánc volt: több száz fiatal kapaszkodott össze, népdalokat énekelve az iskola előtt. A zene és a tánc később is megtöltötte az épületet:

táncház várta az érdeklődőket, népdalláncot fűztek, és több „osztálymúzeumban” is fontos szerepet kaptak.

Az idei Hagyományőrző Napon tizennégy „múzeum” nyílt meg az iskola termeiben. Az osztályok életkép- és tárgyi múzeum kategóriákban készültek. Volt terem, ahol

a családi receptek alapján készült sütemények és hagyományos ízek kerültek középpontba, máshol gyógynövényeket gyűjtöttek, és a népi gyógyászat világát mutatták be a tanulók.

Volt osztály, amely népdalokat és táncokat tanult hetekig, és volt olyan is, ahol temetésekhez és a gyászhoz kapcsolódó szokásokat elevenítették fel.

Az egyik legérdekesebb terem a kommunizmus éveit idézte meg. A diákok egy 1981-es osztályfőnöki órát játszottak el: piros nyakkendővel, a karszám hiánya miatt hazaküldött tanulóval, a román himnusz kötelező eléneklésével és megszokott büntetésekkel:

körmössel és fültépéssel, valamint a tanár által elkobzott Amo szappannal, amelyet a „magyarból” hazaérkezett rokonok hoztak.

György Éva aligazgató örömmel beszélt arról, hogy a folyamatosan változó diákgenerációk számára továbbra is fontos ez az esemény.

Idézet
Úgy tűnik, hogy nekik is fontos az, hogy bár egy napra az iskolai események keretén belül vissza tudjunk jönni a gyökereinkhez, és ebből táplálkozzunk”

– mondta.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások

2026. május 14., csütörtök

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

A mai nappal, négy év után megszűnik az háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.

2026. május 14., csütörtök

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.

2026. május 14., csütörtök

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

2026. május 14., csütörtök

NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.

2026. május 13., szerda

„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

2026. május 13., szerda

Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

2026. május 13., szerda

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.

2026. május 13., szerda

Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

2026. május 13., szerda

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

2026. május 13., szerda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

