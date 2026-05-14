Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben. Gergely Imre 2026. május 14., 13:132026. május 14., 13:13

Fotó: Benedek Helga

A számok is azt bizonyítják, hogy az esemény továbbra is különleges helyet foglal el az iskola közösségének életében: a jelen lévő 494 diák közül

486-an népviseletben érkeztek, a 20 osztályfőnökből pedig 19 öltött népviseletet.

Az osztályfőnökökkel együtt összesen 29 pedagógus viselt hagyományos öltözetet.

A rendezvény megnyitóján Sólyom Gabriella tanárnő rámutatott, hogy

minden kivasalt viseletdarab, minden befont haj, minden kölcsönkért csizma és minden hetekig gyakorolt tánclépés azt bizonyítja, hogy a népi kultúra ma is képes megszólítani a fiatalokat.

Mint fogalmazott, a népi tudás – legyen szó gazdálkodásról, gyógyításról, népköltészetről, zenéről vagy táncról – iránytű, amely megmutatja a hazafelé vezető utat.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester is, aki szerint az iskola nem csupán a dolgozatok és felelések helyszíne, hanem az a tér, ahol kialakul, kik vagyunk valójában. Úgy vélte, a hagyomány nem attól marad élő, hogy egy nagymamától örökölt receptfüzet vagy viselet ott porosodik a szekrényben, hanem attól, hogy

újra és újra használják, viselik azt.

A legszebb pillanatok: ezúttal is a közös körtánc A nap egyik legszebb pillanata ezúttal is a közös körtánc volt: több száz fiatal kapaszkodott össze, népdalokat énekelve az iskola előtt. A zene és a tánc később is megtöltötte az épületet:

táncház várta az érdeklődőket, népdalláncot fűztek, és több „osztálymúzeumban” is fontos szerepet kaptak.

Az idei Hagyományőrző Napon tizennégy „múzeum” nyílt meg az iskola termeiben. Az osztályok életkép- és tárgyi múzeum kategóriákban készültek. Volt terem, ahol

a családi receptek alapján készült sütemények és hagyományos ízek kerültek középpontba, máshol gyógynövényeket gyűjtöttek, és a népi gyógyászat világát mutatták be a tanulók.

Volt osztály, amely népdalokat és táncokat tanult hetekig, és volt olyan is, ahol temetésekhez és a gyászhoz kapcsolódó szokásokat elevenítették fel.

Az egyik legérdekesebb terem a kommunizmus éveit idézte meg. A diákok egy 1981-es osztályfőnöki órát játszottak el: piros nyakkendővel, a karszám hiánya miatt hazaküldött tanulóval, a román himnusz kötelező eléneklésével és megszokott büntetésekkel:

körmössel és fültépéssel, valamint a tanár által elkobzott Amo szappannal, amelyet a „magyarból” hazaérkezett rokonok hoztak.

György Éva aligazgató örömmel beszélt arról, hogy a folyamatosan változó diákgenerációk számára továbbra is fontos ez az esemény.

Úgy tűnik, hogy nekik is fontos az, hogy bár egy napra az iskolai események keretén belül vissza tudjunk jönni a gyökereinkhez, és ebből táplálkozzunk”

– mondta.

