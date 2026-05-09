Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.
2026. május 09., 17:242026. május 09., 17:24
Az új parlament megalakulásával előbb megválasztották házelnöknek Forsthoffer Ágnest, majd miniszterelnöknek Magyar Pétert.
Az Országgyűlés következő ülése jövő kedden lesz – jelentette be a házelnök, lezárva a szombati alakuló ülést.
Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.
Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
