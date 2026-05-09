Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Fotó: Románia Kormányának Facebook-oldala
Ilie Bolojan felkereste a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással. Az ügyvivő miniszterelnök a munkálatok menetéről tájékozódott, és arról biztosította az intézet vezetőségét, hogy a kifizetések problémamentesek lesznek.
2026. május 09., 16:30
A több mint 770 millió lej értékű beruházásból csaknem 500 millió lej a helyreállítási alapból származik. A munkálatok 80 százalékban elkészültek, a kivitelezési határidő 2026 augusztusa – írja az Agerpres hírügynökség a kormány közleményére hivatkozva.
Az új kórházépületben több mint 200 ágy lesz, ugyanakkor új műtőtermeket, valamint vizsgáló- és kezelőhelyiségeket is kialakítanak.
A finanszírozási szerződést 2023. március 17-én írták alá, és a munkálatok a kivitelező által vállalt ütemterv szerint haladtak – tették hozzá a kormány közleményében.
