Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

• Fotó: Románia Kormányának Facebook-oldala

Ilie Bolojan felkereste a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással. Az ügyvivő miniszterelnök a munkálatok menetéről tájékozódott, és arról biztosította az intézet vezetőségét, hogy a kifizetések problémamentesek lesznek.

Székelyhon

2026. május 09., 16:302026. május 09., 16:30

2026. május 09., 16:342026. május 09., 16:34

A több mint 770 millió lej értékű beruházásból csaknem 500 millió lej a helyreállítási alapból származik. A munkálatok 80 százalékban elkészültek, a kivitelezési határidő 2026 augusztusa – írja az Agerpres hírügynökség a kormány közleményére hivatkozva.

• Fotó: Románia Kormányának Facebook-oldala Galéria

Az új kórházépületben több mint 200 ágy lesz, ugyanakkor új műtőtermeket, valamint vizsgáló- és kezelőhelyiségeket is kialakítanak.

• Fotó: Románia Kormányának Facebook-oldala Galéria

A finanszírozási szerződést 2023. március 17-én írták alá, és a munkálatok a kivitelező által vállalt ütemterv szerint haladtak – tették hozzá a kormány közleményében.

Marosszék Marosvásárhely Egészségügy
2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

2026. május 08., péntek

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

