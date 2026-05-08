Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nyárádszeredai nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

2026. május 08., 11:142026. május 08., 11:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nő még április 24-én távozott önként otthonából, ahová nem tért haza. Eltűnését a család jelentette a hatóságoknak, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kérte a felkutatásában.

korábban írtuk

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek
Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Csütörtök délután érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy egy női testet találtak a Marosban, Marosvásárhelyen. A helyszínre tűzoltók, mentősök és vízi mentőegységek szálltak ki, akik rövid időn belül kiemelték a nő testét a folyóból, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Hirdetés

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az azonosítás után kiderült, hogy

az elhunyt azonos az április végén eltűnt nyárádszeredai nővel.

A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit.

korábban írtuk

A Marosba fulladt egy nő
A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Székelyhon

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Székelyhon

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Székely Sport

Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Krónika

Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
Motorossal ütközött egy ittas sofőr
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

A Marosba fulladt egy nő
A Marosba fulladt egy nő
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lakóház gyulladt ki Szovátán
Lakóház gyulladt ki Szovátán
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
2026. május 05., kedd

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze
2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!