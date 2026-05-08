Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nyárádszeredai nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.
2026. május 08., 11:14
A nő még április 24-én távozott önként otthonából, ahová nem tért haza. Eltűnését a család jelentette a hatóságoknak, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kérte a felkutatásában.
Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Csütörtök délután érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra arról, hogy egy női testet találtak a Marosban, Marosvásárhelyen. A helyszínre tűzoltók, mentősök és vízi mentőegységek szálltak ki, akik rövid időn belül kiemelték a nő testét a folyóból, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az azonosítás után kiderült, hogy
A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit.
