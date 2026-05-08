Sóska, a tavaszi csodaszer

sóska, Krónika, gyógyító, vitaminokban gazdag

A sóska a Kárpát-medence egyik legősibb zöldje: egyszerre intenzív ízű, vadnövény és kerti alapanyag, egyszerű étek és kifinomult gasztronómiai alap

Fotó: Orbán Orsolya

Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.

Liget

2026. május 08., 11:552026. május 08., 11:55

A sóska a tavasz egyik legkorábbi és legősibb zöld növénye a Kárpát-medencében. Savanykás, friss íze segít átállítani a szervezetet a nehéz, téli étrendről a könnyedebb, zöldségekben gazdagabb táplálkozásra. Nemcsak a magyar konyha alapanyaga, hanem világszerte fontos szerepet kap különféle fogásokban.

A népi megfigyelések régóta gyógyító hatást tulajdonítanak neki: magas C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert, emellett vasat, magnéziumot és klorofillt is tartalmaz. Ugyanakkor oxálsavtartalma miatt mértékkel ajánlott fogyasztani, és érdemes tejtermékekkel kombinálni.

Tavaszi „tisztító" növényünk, a sokféleképpen felhasználható, savanykás sóska
A magyar gasztronómia főként levesként és főzelékként készíti a savanykás sóskát, azonban a nagyvilág konyháiban számos változatos fogást készítenek a friss ízű növényből.

A világ különböző konyháiban eltérően használják: a franciák elegáns szószokat készítenek belőle halak mellé, Kelet-Európában inkább levesként ismert, míg más régiókban töltelékekhez vagy fűszeres ételekhez adják. Közös bennük, hogy a sóska inkább ízkiegyensúlyozó szerepet tölt be.

Felhasználása rendkívül sokoldalú: készülhet belőle klasszikus főzelék, krémleves, mártás, pesztó, saláta vagy akár töltött fogás is. Fagyasztva is jól megőrzi ízét, így egész évben felhasználható.

A sóska tehát nemcsak egyszerű tavaszi alapanyag, hanem egy olyan növény, amely egyszerre tápláló, frissítő és sokoldalúan beilleszthető a modern konyhába is. A teljes cikk, értékes receptekkel a Krónika oldalán olvasható.

Krónika
2026. május 07., csütörtök

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba

Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.

2026. május 06., szerda

Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.

2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

2026. május 04., hétfő

Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.

2026. május 03., vasárnap

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

