Sóska, a tavaszi csodaszer

A sóska a Kárpát-medence egyik legősibb zöldje: egyszerre intenzív ízű, vadnövény és kerti alapanyag, egyszerű étek és kifinomult gasztronómiai alap
Fotó: Orbán Orsolya
Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.
A sóska a tavasz egyik legkorábbi és legősibb zöld növénye a Kárpát-medencében. Savanykás, friss íze segít átállítani a szervezetet a nehéz, téli étrendről a könnyedebb, zöldségekben gazdagabb táplálkozásra. Nemcsak a magyar konyha alapanyaga, hanem világszerte fontos szerepet kap különféle fogásokban.
A népi megfigyelések régóta gyógyító hatást tulajdonítanak neki: magas C-vitamin-tartalma támogatja az immunrendszert, emellett vasat, magnéziumot és klorofillt is tartalmaz. Ugyanakkor oxálsavtartalma miatt mértékkel ajánlott fogyasztani, és érdemes tejtermékekkel kombinálni.
A magyar gasztronómia főként levesként és főzelékként készíti a savanykás sóskát, azonban a nagyvilág konyháiban számos változatos fogást készítenek a friss ízű növényből.
A világ különböző konyháiban eltérően használják: a franciák elegáns szószokat készítenek belőle halak mellé, Kelet-Európában inkább levesként ismert, míg más régiókban töltelékekhez vagy fűszeres ételekhez adják. Közös bennük, hogy a sóska inkább ízkiegyensúlyozó szerepet tölt be.
Felhasználása rendkívül sokoldalú: készülhet belőle klasszikus főzelék, krémleves, mártás, pesztó, saláta vagy akár töltött fogás is. Fagyasztva is jól megőrzi ízét, így egész évben felhasználható.
A sóska tehát nemcsak egyszerű tavaszi alapanyag, hanem egy olyan növény, amely egyszerre tápláló, frissítő és sokoldalúan beilleszthető a modern konyhába is. A teljes cikk, értékes receptekkel a Krónika oldalán olvasható.
Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.
Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.
A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.
A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.
Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.
Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.
A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.
Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.
Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.
Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.
szóljon hozzá!