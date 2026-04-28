Csirkemelles spenótleves

spenót, csirkemell, recept, leves

Fotó: György Ottilia

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

György Ottilia

2026. április 28., 18:232026. április 28., 18:23

Hozzávalók:

  • 25 dkg csirkemell

  • 1 fej hagyma

  • 50 dkg spenót

  • 3–4 cikk fokhagyma

  • 2 dl tejszín

  • 1 evőkanál liszt

  • 1 tojássárga

  • kevés vaj


Elkészítése:

A csirkemellet megmossuk, majd kis kockákra vágjuk. A hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. A felforrósított vajban a hagymát megdinszteljük, hozzáadjuk a húst, és fehéredésig pirítjuk. Felöntjük vízzel, majd belerakjuk a megmosott, kisebb darabokra tépkedett spenótleveleket és a zúzott fokhagymát. Sózzuk, és addig főzzük, amíg a hús és a spenót megpuhul. A lisztet a tejszínnel és a tojássárgával elkavarjuk, majd behabarjuk a levest.

Recept
Ezek is érdekelhetik

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
Székelyhon

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Székelyhon

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Székely Sport

Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Krónika

Semmi jóra nem lehet számítani, ha hatalomra kerül az AUR Kelemen Hunor szerint, aki az új magyar pártról is beszélt
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Székely Sport

Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe
A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe
2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe
2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények
A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények
2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények
2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó

A spenótfőzelék a modern konyha szuperhőse. Könnyű ebéd, ami nem nehezít el, mégis energiával tölt fel egész napra.

Spenótfőzelék – videó
Spenótfőzelék – videó
2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó
2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

A spenót mint zöld erő a tányéron
A spenót mint zöld erő a tányéron
2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron
2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, és egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet.

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba
Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba
2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba
2026. április 22., szerda

Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak.

Egyszerű lasagne – videó
Egyszerű lasagne – videó
2026. április 22., szerda

Egyszerű lasagne – videó
2026. április 21., kedd

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van

Benzinkutas hot dog, pizzás péksüti és néha egy korán kisütött lángos: Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese mesél arról, hogyan esznek, túlélnek és egyensúlyoznak a koncertek között turnén.

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van
Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van
2026. április 21., kedd

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van
2026. április 20., hétfő

Színes tányérok, tudatos választások

A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük, tízóraira a gyümölcsök adják az energiát. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában, és a nap végén egy lazacos zöldségtállal zárunk.

Színes tányérok, tudatos választások
Színes tányérok, tudatos választások
2026. április 20., hétfő

Színes tányérok, tudatos választások
2026. április 19., vasárnap

Zabmisu

A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető.

Zabmisu
Zabmisu
2026. április 19., vasárnap

Zabmisu
2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.

Hawaii csirkemell – videó
Hawaii csirkemell – videó
2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó
