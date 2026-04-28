Csirkemelles spenótleves

Fotó: György Ottilia
Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.
25 dkg csirkemell
1 fej hagyma
50 dkg spenót
3–4 cikk fokhagyma
2 dl tejszín
1 evőkanál liszt
1 tojássárga
só
kevés vaj
A csirkemellet megmossuk, majd kis kockákra vágjuk. A hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. A felforrósított vajban a hagymát megdinszteljük, hozzáadjuk a húst, és fehéredésig pirítjuk. Felöntjük vízzel, majd belerakjuk a megmosott, kisebb darabokra tépkedett spenótleveleket és a zúzott fokhagymát. Sózzuk, és addig főzzük, amíg a hús és a spenót megpuhul. A lisztet a tejszínnel és a tojássárgával elkavarjuk, majd behabarjuk a levest.
szóljon hozzá!