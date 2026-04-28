Csirkemelles spenótleves

Hozzávalók:

25 dkg csirkemell

1 fej hagyma

50 dkg spenót

3–4 cikk fokhagyma

2 dl tejszín

1 evőkanál liszt

1 tojássárga

só

kevés vaj



Elkészítése:

A csirkemellet megmossuk, majd kis kockákra vágjuk. A hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. A felforrósított vajban a hagymát megdinszteljük, hozzáadjuk a húst, és fehéredésig pirítjuk. Felöntjük vízzel, majd belerakjuk a megmosott, kisebb darabokra tépkedett spenótleveleket és a zúzott fokhagymát. Sózzuk, és addig főzzük, amíg a hús és a spenót megpuhul. A lisztet a tejszínnel és a tojássárgával elkavarjuk, majd behabarjuk a levest.