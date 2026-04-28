Azonnal a lényegre tért az RMDSZ, miután az EMSZ-elnök Zakariás bejelentette a szakítást

Kolozsváron jelentette be kedden Zakariás Zoltán (középen) az RMDSZ bukaresti képviselőházi frakciójából való kilépését, de Koncz Hunor János EMSZ-alelnök, Székelykeresztúr polgármestere (Zakariás mellett balról) korábban a Székelyhonnak elismerte, megbicsaklott a viszonyuk az RMDSZ-szel • Fotó: Rostás Szabolcs

Kilép a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bukaresti képviselőházi frakciójából Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke, és a továbbiakban független képviselőként folytatja tevékenységét – jelentette be az erdélyi magyar politikus kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A Szövetség részéről becsületbeli lemondásra szólították fel.

Székelyhon

2026. április 28., 19:402026. április 28., 19:40

Zakariás Zoltán szerint a döntést a kisebbik erdélyi magyar párt tíz nappal ezelőtt Marosvásárhelyen tartott választmányi ülésén hozták meg.

Regionális és helyi szinten az RMDSZ úgy viselkedik, mintha az EMSZ „az alárendelt platformja lenne”, megpróbálja elmosni annak önálló identitását, arcélét, ezért döntöttek a kilépés mellett – indokolta Zakariás a választmány döntését.

Hangsúlyozta, hogy a 2028-as romániai választásokra az erdélyi magyar társadalomnak „egészséges politikai pluralizmusra” van szüksége. Az EMSZ-t pedig azért hozták létre, hogy „egy tiszta értékelvű választási lehetőséget” biztosítanak az erdélyi magyaroknak – írja az MTI Zakariásra nyilatkozatára hivatkozva.

  • Zakariás Zoltán az EMSZ és az RMDSZ között a 2024-es romániai választási évben létrejött választási együttműködés keretében, RMDSZ-listán jutott képviselői mandátumhoz a román parlamentben.

  • Az RMDSZ a másik kisebb erdélyi magyar párttal, a Magyar Polgári Erővel (MPE) is együttműködést kötött, így Kulcsár-Terza József ügyvivő MPE-elnök is képviselői mandátumot szerzett.

Az EMSZ-elnök a párt elnökségi tagjainak jelenlétében tartott sajtótájékoztatón felidézte: a választási együttműködés sikeres volt, az erdélyi magyarság számára a szenátusban és a képviselőházban is rekordszámú mandátumot eredményezett.

Rámutatott, hogy az EMSZ álláspontja szerint az együttműködés a választások közötti „békeidőszakban” is folytatódhatott volna az együttműködési szerződés preambulumában lefektetett alapelvek szerint – mint az erdélyi magyar politikai pluralizmus elismerése és elfogadása, a politikai szervezetek egymás általi kölcsönös elismerése –, de az RMDSZ részéről erre nem volt „fogadókészség”.

Zakariás Zoltán szerint a kilépés gondolata már korábban megfogalmazódott, de az országos választmány megvárta döntésével a romániai és a magyarországi választások lezajlását.

A kilépési szándékát szerdán jelenti be Bukarestben – mondta Zakariás, aláhúzva, hogy a parlamenti tevékenysége eddig is és ezután is a magyar választók érdekeinek a képviseletében történt és történik, és a magyar közösség érdekeinek képviseletében továbbra is nyitott az RMDSZ-frakcióval való együttműködésre.

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

Koncz Hunor János alelnök, Székelykeresztúr polgármestere elmondta: a kilépésről hozott döntés „tiszta és egyértelmű”. Általa

Zakariás Zoltán arra kapott felhatalmazást, hogy a bukaresti parlamentben az RMDSZ-frakción kívül, de továbbra is az erdélyi magyar választóközösséget képviselje.

Csomortányi István elnökhelyettes szerint a képviselőházi mandátum nagyon fontos eszköze az EMSZ-nek, olyan érték, melyhez ragaszkodnak. „Ez nem egy RMDSZ-es mandátum, hanem az Erdélyi Magyar Szövetség választóinak, támogatóinknak a mandátuma, amelyet természetesen tovább kell vinni” – mondta.

A választmányi döntés okai között említette, hogy a 2024-es négy romániai választásra kötött együttműködést az RMDSZ már rögtön az első, önkormányzati választások után megszegte.

További okként említette, hogy a Kelemen Hunor vezette szervezet „nagyon sok ponton eltávolodott” az erdélyi magyar közösségtől, csak akkor hivatkozik annak érdekeire, akaratára, mikor számára „kényelmes”. Példaként említette, hogy

az RMDSZ sem az EMSZ-t, sem az erdélyi magyarokat nem kérdezte meg a kormánykoalícióban hozott döntésekről, megszorításokról.

Zakariás Zoltán az MTI kérdésére elmondta: a választmány döntése nem áll kapcsolatban a bukaresti kormányválsággal, amelyre vonatkozóan van határozott elképzelése. Felelősnek az azt kirobbantó Szociáldemokrata Pártot (PSD) tartja, és nem fogja megszavazni a pártnak a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen kezdeményezett bizalmatlansági indítványát – hangsúlyozta.

Kijelentette: részéről teljes a nyitottság az RMDSZ-frakció iránt, de valószínűsíti, hogy a frakció részéről „kisebb adminisztratív megtorlások” fognak következni az infrastruktúrahasználatot és információhoz való hozzáférést illetően, és

várhatóan majd a szakbizottságokból is távoznia kell.

Újságírói kérdésre közölte: nem tervezi, hogy belépjen a többi romániai kisebbség képviselőiből álló frakcióba, mert ebben kevésbé vannak megjelenítve az egyes kisebbségek jellemzői. Nem is lenne alap a közös munkához, mivel a kisebbségi frakció még az általa korábban előterjesztett, kulturális autonómiára vonatkozó törvénytervezetet sem támogatta – tette hozzá.

Zakariás Zoltán a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az EMSZ választmánya úgy döntött: tárgyalást kezdeményeznek a budapesti Országgyűlésbe bejutott valamennyi párttal, hogy nemzetpolitikai kérdésekről, az erdélyi magyarság helyzetéről egyeztessenek.

Mit mond az RMDSZ?

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője Zakariás Zoltán bejelentésére reagálva úgy nyilatkozott, hogy az EMSZ elnöke „a magyar összefogás frakciójából” lépett ki. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a szövetség Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta: a 2024-ben a romániai parlamenti választásokon az erdélyi magyar emberek „az összefogásra, és nem a különutas politikára szavaztak”, és az EMSZ elnöke ennek köszönhetően jutott mandátumhoz.

Idézet
Számára eddig tartott az összefogás. A döntését tudomásul vettük, de becsületbeli lemondásra szólítjuk fel

– jelentette ki. Hozzátette, az RMDSZ számára nem elegendő, hogy Zakariás Zoltán távozik a frakcióból, a parlamenti mandátumát is „vissza kellene adnia. Így lenne tisztességes!” – hangsúlyozta videójában Csoma Botond.

