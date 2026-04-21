Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

Nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetnének a nyertes magyarországi pártokkal

Koncz Hunor János: nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetnének a nyertes magyarországi pártokkal

Fotó: László Ildikó

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 21., 14:492026. április 21., 14:49

2026. április 21., 15:002026. április 21., 15:00

Lényeges döntéseket hozott az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt szombaton tartott választmányi ülésén, ahol az RMDSZ-szel való viszonyukról, valamint a magyarországi országgyűlésbe bejutott pártokról (Tisza Párt, Fidesz-KDNP, Mi Hazánk) is nyilatkoztak. A választmányi ülésről Koncz Hunor Jánost, az EMSZ országos alelnökét, egyúttal Székelykeresztúr polgármesterét kérdeztük.

Mindhárom pártnak írnak

„Nekünk mint a kisebbséget képviselő erdélyi magyar pártnak kötelességünk mindhárom, a magyarországi parlamentbe bejutó politikai szervezetnek levelet küldeni. Ebben pedig azt kérdezzük, hogy mik a nemzetpolitikai elképzeléseik” – nyilatkozta lapunknak Koncz, aki szerint

téves volt az RMDSZ meglátása, hogy egyből a „Tisza Párthoz futott”.

Az EMSZ most azt szeretné megtudni, hogy az országgyűlésben mandátumot nyert pártok miként viszonyulnak a kisebbség, az anyanyelvhasználat és a külhoni megmaradás támogatásához.

„Úgy látom, hogy mindhármuknak van irányunkba történő politikai törekvése, viszont ezt konkrétan szeretnénk látni, méghozzá direkt módon, nem pedig közvetítők által. (…) Ez

nem számonkérés akar lenni, hanem tiszteletteljes kapcsolatfelvétel”

– húzta alá az alelnök. Hozzátette, javaslatával egyetértett a választmányi ülésen részvevők többsége is. A levelek megfogalmazása még folyamatban van.

Elhatárolódnak az RMDSZ-től?

Koncz Hunor János rámutatott, az EMSZ-nek nem megfelelő, elveikkel nem összeegyeztethető az RMDSZ politikája, ennek pedig tagjaik többsége hangot is adott a szombati ülésen. Közölte, a romániai parlamenti választást megelőző kampányban azért fogtak össze az RMDSZ-szel, hogy közösen képviselhessék az erdélyi magyar ügyet. Azóta viszont

lépten-nyomon azt tapasztalják, hogy a szövetségiek szembe mennek a saját ígéreteikkel. Ezt az EMSZ nem tudja felvállalni.

Sőt az is ellentétes a meglátásaikkal, ahogyan az RMDSZ a magyarországi választások után cselekedik, hogy azonnal a nyertes pártot keresi fel. Ezen ügyek miatt határozott döntést hozott az EMSZ, amit hamarosan sajtótájékoztatón fognak ismertetni – erősítette meg lapunknak Koncz Hunor János.

Az EMSZ elnöke, Zakariás Zoltán az RMDSZ színeiben nyert parlamenti mandátumot, ő Udvarhelyszéken foglalja el az egyik képviselői helyet. A napokban a Krónikának azt mondta, várja az új magyar kormánytól, hogy ne erdélyi magyar egypártrendszerben gondolkodjék.

Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter
Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter

Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

2026. április 21., kedd

Székelyföldiek, akikre nem csak mi lehetünk büszkék

Tizenegy kiemelkedő személyiség részesült elismerésben az erdélyi kulturális-közösségi életet gazdagító munkájáért Kolozsváron. A díjazottak között székelyföldi gyökerekkel rendelkező, nagyra becsült művészek, néprajzkutatók, történészek szerepelnek.

2026. április 21., kedd

Koalíciós válság: konzultációra hívta a pártok vezetőit az államfő

Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába szerdán a koalíciós pártok vezetőit.

2026. április 21., kedd

Akadnak oltásellenes gazdik Hargita megyében

Többnyire sikerült párbeszéddel meggyőzni azokat a kutya- és macskatartókat is, akik nem akarták beoltatni házi kedvenceiket veszettség ellen. Két esetben viszont szankcionálni kellett Hargita megyében.

2026. április 21., kedd

Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter

Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

2026. április 21., kedd

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

2026. április 21., kedd

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

2026. április 21., kedd

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.

2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen" a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

