Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

Koncz Hunor János: nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetnének a nyertes magyarországi pártokkal
Fotó: László Ildikó
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.
2026. április 21., 14:492026. április 21., 14:49
Lényeges döntéseket hozott az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt szombaton tartott választmányi ülésén, ahol az RMDSZ-szel való viszonyukról, valamint a magyarországi országgyűlésbe bejutott pártokról (Tisza Párt, Fidesz-KDNP, Mi Hazánk) is nyilatkoztak. A választmányi ülésről Koncz Hunor Jánost, az EMSZ országos alelnökét, egyúttal Székelykeresztúr polgármesterét kérdeztük.
„Nekünk mint a kisebbséget képviselő erdélyi magyar pártnak kötelességünk mindhárom, a magyarországi parlamentbe bejutó politikai szervezetnek levelet küldeni. Ebben pedig azt kérdezzük, hogy mik a nemzetpolitikai elképzeléseik” – nyilatkozta lapunknak Koncz, aki szerint
Az EMSZ most azt szeretné megtudni, hogy az országgyűlésben mandátumot nyert pártok miként viszonyulnak a kisebbség, az anyanyelvhasználat és a külhoni megmaradás támogatásához.
„Úgy látom, hogy mindhármuknak van irányunkba történő politikai törekvése, viszont ezt konkrétan szeretnénk látni, méghozzá direkt módon, nem pedig közvetítők által. (…) Ez
– húzta alá az alelnök. Hozzátette, javaslatával egyetértett a választmányi ülésen részvevők többsége is. A levelek megfogalmazása még folyamatban van.
Koncz Hunor János rámutatott, az EMSZ-nek nem megfelelő, elveikkel nem összeegyeztethető az RMDSZ politikája, ennek pedig tagjaik többsége hangot is adott a szombati ülésen. Közölte, a romániai parlamenti választást megelőző kampányban azért fogtak össze az RMDSZ-szel, hogy közösen képviselhessék az erdélyi magyar ügyet. Azóta viszont
Sőt az is ellentétes a meglátásaikkal, ahogyan az RMDSZ a magyarországi választások után cselekedik, hogy azonnal a nyertes pártot keresi fel. Ezen ügyek miatt határozott döntést hozott az EMSZ, amit hamarosan sajtótájékoztatón fognak ismertetni – erősítette meg lapunknak Koncz Hunor János.
Az EMSZ elnöke, Zakariás Zoltán az RMDSZ színeiben nyert parlamenti mandátumot, ő Udvarhelyszéken foglalja el az egyik képviselői helyet. A napokban a Krónikának azt mondta, várja az új magyar kormánytól, hogy ne erdélyi magyar egypártrendszerben gondolkodjék.
Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.
