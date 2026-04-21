Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 21., 14:49

Lényeges döntéseket hozott az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt szombaton tartott választmányi ülésén, ahol az RMDSZ-szel való viszonyukról, valamint a magyarországi országgyűlésbe bejutott pártokról (Tisza Párt, Fidesz-KDNP, Mi Hazánk) is nyilatkoztak. A választmányi ülésről Koncz Hunor Jánost, az EMSZ országos alelnökét, egyúttal Székelykeresztúr polgármesterét kérdeztük. Mindhárom pártnak írnak „Nekünk mint a kisebbséget képviselő erdélyi magyar pártnak kötelességünk mindhárom, a magyarországi parlamentbe bejutó politikai szervezetnek levelet küldeni. Ebben pedig azt kérdezzük, hogy mik a nemzetpolitikai elképzeléseik” – nyilatkozta lapunknak Koncz, aki szerint

téves volt az RMDSZ meglátása, hogy egyből a „Tisza Párthoz futott”.

Az EMSZ most azt szeretné megtudni, hogy az országgyűlésben mandátumot nyert pártok miként viszonyulnak a kisebbség, az anyanyelvhasználat és a külhoni megmaradás támogatásához. „Úgy látom, hogy mindhármuknak van irányunkba történő politikai törekvése, viszont ezt konkrétan szeretnénk látni, méghozzá direkt módon, nem pedig közvetítők által. (…) Ez

nem számonkérés akar lenni, hanem tiszteletteljes kapcsolatfelvétel”

– húzta alá az alelnök. Hozzátette, javaslatával egyetértett a választmányi ülésen részvevők többsége is. A levelek megfogalmazása még folyamatban van. Elhatárolódnak az RMDSZ-től? Koncz Hunor János rámutatott, az EMSZ-nek nem megfelelő, elveikkel nem összeegyeztethető az RMDSZ politikája, ennek pedig tagjaik többsége hangot is adott a szombati ülésen. Közölte, a romániai parlamenti választást megelőző kampányban azért fogtak össze az RMDSZ-szel, hogy közösen képviselhessék az erdélyi magyar ügyet. Azóta viszont

lépten-nyomon azt tapasztalják, hogy a szövetségiek szembe mennek a saját ígéreteikkel. Ezt az EMSZ nem tudja felvállalni.

Sőt az is ellentétes a meglátásaikkal, ahogyan az RMDSZ a magyarországi választások után cselekedik, hogy azonnal a nyertes pártot keresi fel. Ezen ügyek miatt határozott döntést hozott az EMSZ, amit hamarosan sajtótájékoztatón fognak ismertetni – erősítette meg lapunknak Koncz Hunor János.

Az EMSZ elnöke, Zakariás Zoltán az RMDSZ színeiben nyert parlamenti mandátumot, ő Udvarhelyszéken foglalja el az egyik képviselői helyet. A napokban a Krónikának azt mondta, várja az új magyar kormánytól, hogy ne erdélyi magyar egypártrendszerben gondolkodjék.