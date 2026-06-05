Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval

Megáradt folyó nehezíti a közlekedést Buzău megyében
Fotó: Országos Katasztrófavédelem
A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.
2026. június 05., 10:472026. június 05., 10:47
2026. június 05., 10:492026. június 05., 10:49
A DSU tájékoztatása szerint csütörtök reggel 8 órától este 9 óráig óráig Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița és Szilágy megye tizenegy településén volt szükség a katonai tűzoltók közbelépésére a heves esőzések miatt.
A katasztrófavédelem munkatársainak 13 házból, 2 melléképületből, 54 udvarból és 3 alagsorból kellett kiszivattyúzniuk a vizet, ugyanakkor egy kidőlt fát és lesodort épületelemeket távolítottak el.
A Bukarest-Ilfov katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a fővárosban hat, Ilfov megyében 58 bevetésük volt a katonai tűzoltóknak a heves esőzések által elárasztott házak, udvarok miatt – írja az Agerpres hírügynökség.
Egy Buzău megyei településre mentőt is riasztottak egy idős nőhöz, de a tűzoltóság közlése szerint az időjárási körülmények rendkívül megnehezítették a kiszállást, ugyanis járhatatlanná vált az út a Bălăneasa-folyó áradása miatt.
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