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Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval

Megáradt folyó nehezíti a közlekedést Buzău megyében • Fotó: Országos Katasztrófavédelem

Megáradt folyó nehezíti a közlekedést Buzău megyében

Fotó: Országos Katasztrófavédelem

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A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.

Székelyhon

2026. június 05., 10:472026. június 05., 10:47

2026. június 05., 10:492026. június 05., 10:49

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A DSU tájékoztatása szerint csütörtök reggel 8 órától este 9 óráig óráig Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița és Szilágy megye tizenegy településén volt szükség a katonai tűzoltók közbelépésére a heves esőzések miatt.

A katasztrófavédelem munkatársainak 13 házból, 2 melléképületből, 54 udvarból és 3 alagsorból kellett kiszivattyúzniuk a vizet, ugyanakkor egy kidőlt fát és lesodort épületelemeket távolítottak el.

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A Bukarest-Ilfov katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a fővárosban hat, Ilfov megyében 58 bevetésük volt a katonai tűzoltóknak a heves esőzések által elárasztott házak, udvarok miatt – írja az Agerpres hírügynökség.

Egy Buzău megyei településre mentőt is riasztottak egy idős nőhöz, de a tűzoltóság közlése szerint az időjárási körülmények rendkívül megnehezítették a kiszállást, ugyanis járhatatlanná vált az út a Bălăneasa-folyó áradása miatt.

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