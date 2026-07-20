Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.

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Burnham elődje, Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham-palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta.

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Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására.

A munkáspárti politikus – akit a kormányzó Munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé – igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra.

Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. – egyben nyolcadik munkáspárti – miniszterelnöke.