Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

• Fotó: Andy Burnham/Facebook

Fotó: Andy Burnham/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.

Tamás Attila

2026. július 20., 14:552026. július 20., 14:55

2026. július 20., 14:552026. július 20., 14:55

Burnham elődje, Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki a Buckingham-palota tájékoztatása szerint ezt elfogadta.

Hirdetés

Burnham ezután kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására.

A munkáspárti politikus – akit a kormányzó Munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé – igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra.

Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. – egyben nyolcadik munkáspárti – miniszterelnöke.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Székelyhon

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Székelyhon

Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Székely Sport

Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Krónika

Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Székely Sport

Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Nőileg

Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 20., hétfő

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára

Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
2026. július 20., hétfő

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe

Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
2026. július 20., hétfő

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
2026. július 20., hétfő

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate

Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
2026. július 20., hétfő

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
2026. július 20., hétfő

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk

Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
2026. július 20., hétfő

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő

Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
2026. július 20., hétfő

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
2026. július 20., hétfő

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól

Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
2026. július 20., hétfő

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
2026. július 20., hétfő

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok

A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
2026. július 20., hétfő

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
2026. július 20., hétfő

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
2026. július 20., hétfő

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram

A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
2026. július 20., hétfő

Dokumentumokat bekészíteni: 10 órától indul a roncsautóprogram
2026. július 19., vasárnap

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
2026. július 19., vasárnap

Magyar Péter szeretné ha Polgár Judit lenne Magyarország köztársasági elnöke
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!