Nem csillapodnak a kedélyek az egészségügyi rendszerben

A kórházak udvarán tiltakoztak az egészségügyben dolgozók hétfőn az új bértörvény-tervezet előírásai miatt

Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.

Széchely István 2026. július 20., 15:522026. július 20., 15:52

A figyelmeztető sztrájkot az egészségügyi, illetve szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet szervezte meg, így tiltakozva az elfogadás előtt álló új egységes bértörvény-tervezet számos előírása ellen, amelyek hátrányosan érintik majd a két ágazatban dolgozók bérezését. Hargita megyében a szakszervezet tagjainak a többsége aláírásával támogatta a figyelmeztető sztrájk megszervezését, így azt hétfőn 9-11 óra között a megye összes kórházában – Hirdetés

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, a Gyergyószentmiklósi Kórházban, a Maroshévízi Kórházban és a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórházban – megtartották

– tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

„Majdnem mindenki aláírta. Fontos volt, hogy az osztályokon kell maradjon személyzet, amely a betegekre vigyáz, tehát arra nagyon felhívtuk a figyelmet, hogy a betegek nem maradhatnak felügyelet nélkül. Így azok,

akik le tudtak jönni arra az időre, lejöttek, de ők is kevesen vannak, mivelhogy személyzethiány van és zajlanak a szabadságolások, tehát most is beleütközünk abba, hogy az alkalmazások hiánya végett nincsenek elegen az osztályokon”

– fogalmazott az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője. A figyelmeztető sztrájkot a kórházak udvarán tartották meg, felolvasva a törvénytervezettel kapcsolatos kifogásokat, és beszámoltak a munkahelyi nehézségekről is, mondta el Nyulas Emma.

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A bérpótlékokra vonatkozó előírás is fokozza az elégedetlenségeket A bértörvény-tervezetben megjelentek egy külön fejezetben a bérpótlékokra vonatkozó előírások, és ezeket szintén kifogásolja a szakszervezet.

A hétvégékre járó bérpótlék mértéke 100 százalékról 30 százalékra csökken, az pedig diszkriminációhoz vezet, hogy a bérpótlékokat az adott személyzeti kategória vagy részleg teljes bérköltségéhez mérik.

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

Vagyis a teljes bérköltség legfeljebb húsz százalékát teheti ki a bérpótlékok értéke – de olyan munkahelyek is vannak, ahol az 5 százalékát –, ami azt fogja eredményezni, hogy

az adott bérpótlékot nem kaphatja meg mindenki, akinek jár, hanem csak azok, akiknek jut.

Az pedig egyelőre csak egy jó kérdés, hogy ilyen esetben miként döntik majd el, hogy két jogosult közül ki kapja majd meg a bérpótlékot és ki nem, amikor nem kaphatja meg minden jogosult, ez pedig egy igazságtalan helyzetet teremt – reagált kérdésünkre Nyulas Emma. Kifogásolta ugyanakkor azt is, hogy a értörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaérték 4100 lej maradt, miközben a minimálbér már 4325 lej.

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A kormányígéretektől függ az általános sztrájk kirobbantása A szakszervezet jövő kedden, július 28-án általános sztrájkot robbantana ki az ágazatban. Az erre vonatkozó támogatottsági felmérés még nem készült el, de a szakszervezet tervei nem változtak, továbbra is kilátásban van az általános sztrájk, és attól függ, hogy megtartják-e azt, hogy

a Sanitas héten a kormány részéről kap-e ígéreteket a követeléseire

– tájékoztatott az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője.

Fotó: Hargita Megyei Sanitas