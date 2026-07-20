Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem csillapodnak a kedélyek az egészségügyi rendszerben

A kórházak udvarán tiltakoztak az egészségügyben dolgozók hétfőn az új bértörvény-tervezet előírásai miatt • Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A kórházak udvarán tiltakoztak az egészségügyben dolgozók hétfőn az új bértörvény-tervezet előírásai miatt

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.

Széchely István

2026. július 20., 15:522026. július 20., 15:52

A figyelmeztető sztrájkot az egészségügyi, illetve szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet szervezte meg, így tiltakozva az elfogadás előtt álló új egységes bértörvény-tervezet számos előírása ellen, amelyek hátrányosan érintik majd a két ágazatban dolgozók bérezését.

Hargita megyében a szakszervezet tagjainak a többsége aláírásával támogatta a figyelmeztető sztrájk megszervezését, így azt hétfőn 9-11 óra között a megye összes kórházában –

Hirdetés

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, a Gyergyószentmiklósi Kórházban, a Maroshévízi Kórházban és a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórházban – megtartották

– tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

„Majdnem mindenki aláírta. Fontos volt, hogy az osztályokon kell maradjon személyzet, amely a betegekre vigyáz, tehát arra nagyon felhívtuk a figyelmet, hogy a betegek nem maradhatnak felügyelet nélkül. Így azok,

Idézet
akik le tudtak jönni arra az időre, lejöttek, de ők is kevesen vannak, mivelhogy személyzethiány van és zajlanak a szabadságolások, tehát most is beleütközünk abba, hogy az alkalmazások hiánya végett nincsenek elegen az osztályokon”

– fogalmazott az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője.

A figyelmeztető sztrájkot a kórházak udvarán tartották meg, felolvasva a törvénytervezettel kapcsolatos kifogásokat, és beszámoltak a munkahelyi nehézségekről is, mondta el Nyulas Emma.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A bérpótlékokra vonatkozó előírás is fokozza az elégedetlenségeket

A bértörvény-tervezetben megjelentek egy külön fejezetben a bérpótlékokra vonatkozó előírások, és ezeket szintén kifogásolja a szakszervezet.

A hétvégékre járó bérpótlék mértéke 100 százalékról 30 százalékra csökken, az pedig diszkriminációhoz vezet, hogy a bérpótlékokat az adott személyzeti kategória vagy részleg teljes bérköltségéhez mérik.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

Vagyis a teljes bérköltség legfeljebb húsz százalékát teheti ki a bérpótlékok értéke – de olyan munkahelyek is vannak, ahol az 5 százalékát –, ami azt fogja eredményezni, hogy

az adott bérpótlékot nem kaphatja meg mindenki, akinek jár, hanem csak azok, akiknek jut.

Az pedig egyelőre csak egy jó kérdés, hogy ilyen esetben miként döntik majd el, hogy két jogosult közül ki kapja majd meg a bérpótlékot és ki nem, amikor nem kaphatja meg minden jogosult, ez pedig egy igazságtalan helyzetet teremt – reagált kérdésünkre Nyulas Emma. Kifogásolta ugyanakkor azt is, hogy a értörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaérték 4100 lej maradt, miközben a minimálbér már 4325 lej.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A kormányígéretektől függ az általános sztrájk kirobbantása

A szakszervezet jövő kedden, július 28-án általános sztrájkot robbantana ki az ágazatban. Az erre vonatkozó támogatottsági felmérés még nem készült el, de a szakszervezet tervei nem változtak, továbbra is kilátásban van az általános sztrájk, és attól függ, hogy megtartják-e azt, hogy

a Sanitas héten a kormány részéről kap-e ígéreteket a követeléseire

– tájékoztatott az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője.

• Fotó: Hargita Megyei Sanitas Galéria

Fotó: Hargita Megyei Sanitas

A Sanitas vasárnapi adatai szerint az ország 41 megyéje közül 27-ben – köztük Hargita, Maros és Kovászna megyében is –, továbbá Bukarestben a szakszervezeti tagok több mint 50 százaléka támogatta a hétfői figyelmeztető sztrájk megszervezését.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Székelyhon

Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal
Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Székelyhon

Egy udvaron állt meg az útról lesodródott nyergesvontató
Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Székely Sport

Spanyolország a világ tetején, nem sikerült a címvédés Argentínának
Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Krónika

Fizetni kell, ha az ember a saját kútvizét issza? Az illetékes hatóság tisztázta a helyzetet
Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Székely Sport

Először hódította el a kontinensbajnoki címet a magyar férfi U20-as kéziválogatott
Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Nőileg

Villáminterjú Bálint Erikával: Szeretem megszervezni, hogy elfoglalt legyek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 20., hétfő

Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 206 bírságot szabott ki összesen több mint egymillió lej értékben és 161 figyelmeztetést adott a román tengerparti üdülőhelyeken július 13. és 19. között végzett ellenőrzések során.

Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton
Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton
2026. július 20., hétfő

Tizenöt vendéglátóhely működését függesztették fel a román tengerparton
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára

Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
2026. július 20., hétfő

Egy kis lépés tőlünk, nagy változás az egész közösség számára
2026. július 20., hétfő

Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.

Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke
Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke
2026. július 20., hétfő

Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke
2026. július 20., hétfő

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe

Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
2026. július 20., hétfő

Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate

Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
2026. július 20., hétfő

Floridai bíróság elé áll Andrew és Tristan Tate
2026. július 20., hétfő

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk

Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
2026. július 20., hétfő

Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk
2026. július 20., hétfő

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő

Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
2026. július 20., hétfő

Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő
Hirdetés
2026. július 20., hétfő

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól

Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
2026. július 20., hétfő

Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól
2026. július 20., hétfő

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok

A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
2026. július 20., hétfő

Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok
2026. július 20., hétfő

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
2026. július 20., hétfő

Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!