Nem csillapodnak a kedélyek az egészségügyi rendszerben

A kórházak udvarán tiltakoztak az egészségügyben dolgozók hétfőn az új bértörvény-tervezet előírásai miatt
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.
A figyelmeztető sztrájkot az egészségügyi, illetve szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet szervezte meg, így tiltakozva az elfogadás előtt álló új egységes bértörvény-tervezet számos előírása ellen, amelyek hátrányosan érintik majd a két ágazatban dolgozók bérezését.
Hargita megyében a szakszervezet tagjainak a többsége aláírásával támogatta a figyelmeztető sztrájk megszervezését, így azt hétfőn 9-11 óra között a megye összes kórházában –
– tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
„Majdnem mindenki aláírta. Fontos volt, hogy az osztályokon kell maradjon személyzet, amely a betegekre vigyáz, tehát arra nagyon felhívtuk a figyelmet, hogy a betegek nem maradhatnak felügyelet nélkül. Így azok,
– fogalmazott az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője.
A figyelmeztető sztrájkot a kórházak udvarán tartották meg, felolvasva a törvénytervezettel kapcsolatos kifogásokat, és beszámoltak a munkahelyi nehézségekről is, mondta el Nyulas Emma.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
A bértörvény-tervezetben megjelentek egy külön fejezetben a bérpótlékokra vonatkozó előírások, és ezeket szintén kifogásolja a szakszervezet.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
Vagyis a teljes bérköltség legfeljebb húsz százalékát teheti ki a bérpótlékok értéke – de olyan munkahelyek is vannak, ahol az 5 százalékát –, ami azt fogja eredményezni, hogy
Az pedig egyelőre csak egy jó kérdés, hogy ilyen esetben miként döntik majd el, hogy két jogosult közül ki kapja majd meg a bérpótlékot és ki nem, amikor nem kaphatja meg minden jogosult, ez pedig egy igazságtalan helyzetet teremt – reagált kérdésünkre Nyulas Emma. Kifogásolta ugyanakkor azt is, hogy a értörvény-tervezetben a bérek kiszámításához használt referenciaérték 4100 lej maradt, miközben a minimálbér már 4325 lej.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
A szakszervezet jövő kedden, július 28-án általános sztrájkot robbantana ki az ágazatban. Az erre vonatkozó támogatottsági felmérés még nem készült el, de a szakszervezet tervei nem változtak, továbbra is kilátásban van az általános sztrájk, és attól függ, hogy megtartják-e azt, hogy
– tájékoztatott az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője.
Fotó: Hargita Megyei Sanitas
A Sanitas vasárnapi adatai szerint az ország 41 megyéje közül 27-ben – köztük Hargita, Maros és Kovászna megyében is –, továbbá Bukarestben a szakszervezeti tagok több mint 50 százaléka támogatta a hétfői figyelmeztető sztrájk megszervezését.
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