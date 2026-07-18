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Sulyok Tamás aláírta a megbízatását megszüntető alaptörvény-módosítást

• Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

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Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását szombaton – közölte az államfő a Facebook-oldalán. A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Székelyhon

2026. július 18., 19:212026. július 18., 19:21

2026. július 18., 20:412026. július 18., 20:41

Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, mivel az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az Alkotmánybírósághoz, azaz tartalmi kontroll nem érvényesülhet, így „az alkotmányos elveket sértő, de az Országgyűlés, mint alkotmánymódosító hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott jelen módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módom élni”.

Idézet
Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek - jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után - eleget teszek. Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletem végső pecsétje”

– idézi Sulyok Tamást az MTI.

Kiemelte, hogy ő az alaptörvényt mindvégig megtartotta, azt meg nem sértette, feladatait annak teljes tiszteletével látta el, hozzátéve, hogy

ezért sem tagadta meg az aláírást, amivel jogsértést követett volna el.

A tizenhetedik alkotmánymódosítást az államfő a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példájának nevezte, amely szerinte töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, és mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein.

Idézet
A szabad társadalom alapértékeit, a jogállamot a demokráciát a hatalommegosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták. E döntésért a kizárólagos felelősség az alkotmánymódosító hatalmat terheli”

– jelentette ki Sulyok Tamás.

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A köztársasági elnök annak a véleményének adott hangot, hogy ezzel a döntéssel megszűnik az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, valamint a köztársasági elnök rendszerváltás óta változatlan legitimitása is.

Elmozdítása után „a köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni” – fejtette ki az államfő.

Orbán Viktor: az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság

Ma ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság – reagált Orbán Viktor, a Fidesz elnöke arra szombaton a Facebook-oldalán arra, hogy Sulyok Tamás aláírja az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek a hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Orbán Viktor szerint a a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban.

Magyarország
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