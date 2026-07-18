Tizennyolc turista rekedt a felvonóban a Bilea-tónál – videóval

Egy műszaki meghibásodás miatt a Bilea-vízesés és a Bilea-tó között közlekedő felvonó kabinjaiban rekedt szombaton több turista, de nincsenek veszélyben – közölte a Szeben megyei Salvamont vezetője, Dan Popescu.

Székelyhon 2026. július 18., 15:022026. július 18., 15:02 2026. július 18., 15:102026. július 18., 15:10

Tájékoztatása szerint a hegyimentők már megkezdték a 18 turista kimentését, amihez speciális köteleket használnak.

A helyzet nem súlyos, az érintettek biztonságban vannak, a felvonó személyzete és a hegyimentők is gondoskodnak róluk”

– magyarázta. A turistákat lekísérik majd a Bilea-vízeséshez. Hirdetés A Salvamont vezetője az Agerpres-nek azt is elmondta, hogy

az egymással szemben közlekedő mindkét kabin elakadt.