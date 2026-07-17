Közösség elleni uszítás gyanújával hallgatták ki Dan Tanasăt

Fotó: Facebook/Dan Tanasă
Kihallgatták pénteken a legfőbb ügyészségen Dan Tanasăt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjét. Az Agerpres hivatalos forrásokra hivatkozó értesülése szerint a politikus ellen közösség elleni uszítás gyanújával vizsgálódnak.
2026. július 17., 19:392026. július 17., 19:39
2026. július 17., 19:442026. július 17., 19:44
A kihallgatást követően George Simion, az AUR elnöke politikai támadásnak nevezte a párttársa elleni eljárást. A párt közleményben is reagált az ügyre, amelyben
„Egy demokratikus országban egy politikai véleményre politikai véleménnyel kell válaszolni, nem pedig olyan büntetőeljárások megindításával, amelyek elrettenthetik az embereket a közéleti vitákban való részvételtől” – áll az AUR közleményében. Az ügy előzménye, hogy Dan Tanasă 2025 augusztusában a
A bejegyzés miatt Marian Godină rendőr feljelentést tett a politikus ellen.
Egy héttel később Tanasă újabb bejegyzésben reagált az ügyre. Azt írta, nem fog hallgatni, amikor szerinte „a románokat megaláztatás éri a saját hazájukban”. A politikus úgy fogalmazott:
és hangsúlyozta, hogy szerinte a román állampolgároknak biztonságban és méltóságban kell élniük saját országukban. Az eljárással kapcsolatban az ügyészség egyelőre nem közölt további részleteket.
Közzétették pénteken a munkaügyi minisztérium honlapján a közalkalmazotti bértörvény tervezetének új, felülvizsgált változatát.
Olyan hamis weboldalak jelentek meg, amelyek a Ghișeul.ro felületét utánozzák, és személyes adatokat, valamint bankkártya-adatokat próbálnak megszerezni – figyelmeztet a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
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Az Európai Unióban 2024-ben átlagosan 15,7 bíró jutott százezer lakosra, szemben a 2014-es 17,7 bíróval – derül ki az Eurostat pénteken, a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás napja alkalmából közzétett adataiból.
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Nicușor Dan államfő csütörtök este kijelentette, hogy egy meghatározott időszakra kinevezett technokrata kormány jobb helyzetbe hozta volna az országot, mint amiben jelenleg van.
Teljesen megbénult a forgalom az 1-es országúton, a Prahova-völgyi Bușteni-ben csütörtök este, miután egy kamion nekiütközött egy rendőrautónak, vezetője pedig elbarikádozta magát a fülkében, és nem volt hajlandó kiszállni.
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