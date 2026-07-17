Közösség elleni uszítás gyanújával hallgatták ki Dan Tanasăt

Kihallgatták pénteken a legfőbb ügyészségen Dan Tanasăt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjét. Az Agerpres hivatalos forrásokra hivatkozó értesülése szerint a politikus ellen közösség elleni uszítás gyanújával vizsgálódnak.

Székelyhon 2026. július 17., 19:392026. július 17., 19:39 2026. július 17., 19:442026. július 17., 19:44

A kihallgatást követően George Simion, az AUR elnöke politikai támadásnak nevezte a párttársa elleni eljárást. A párt közleményben is reagált az ügyre, amelyben

az ügyészségi vizsgálatot a szólásszabadság elleni visszaélésnek minősítette.

„Egy demokratikus országban egy politikai véleményre politikai véleménnyel kell válaszolni, nem pedig olyan büntetőeljárások megindításával, amelyek elrettenthetik az embereket a közéleti vitákban való részvételtől” – áll az AUR közleményében. Az ügy előzménye, hogy Dan Tanasă 2025 augusztusában a

Facebookon arra buzdította követőit, utasítsák vissza a bevándorlók által házhoz szállított rendeléseket.

A bejegyzés miatt Marian Godină rendőr feljelentést tett a politikus ellen. Hirdetés Egy héttel később Tanasă újabb bejegyzésben reagált az ügyre. Azt írta, nem fog hallgatni, amikor szerinte „a románokat megaláztatás éri a saját hazájukban”. A politikus úgy fogalmazott:

továbbra is bírálni fogja azt, amit a kormány bevándorlással és munkaerőpiaci politikájával kapcsolatban képvisel,