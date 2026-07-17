Pénteken is egyeztettek, kedden folytatják a megbeszélést az új közalkalmazotti bértörvényről

Technikai egyeztetést tartottak pénteken a Cotroceni-palotában a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, amelyet a következő napokban áttanulmányozhatnak a pártok – jelentette ki a megbeszélés után Radu Burnete elnöki tanácsadó.

Tamás Attila 2026. július 17., 15:472026. július 17., 15:47 2026. július 17., 16:172026. július 17., 16:17

Tájékoztatása szerint a következő egyeztetést várhatóan kedden tartják, és azon már a pártelnökök is részt vesznek. Hirdetés A cél, hogy a kormánypártok jussanak közös álláspontra, és terjesszék a törvénytervezetet a parlament elé, hogy elfogadásával

Románia teljesítse a helyreállítási terv (PNRR) vonatkozó mérföldkövét.

Burnete azt is közölte, hogy a munkaügyi minisztérium hamarosan közzéteszi a tervezetet a honlapján. Reményét fejezte ki, hogy a pártok megállapodásra jutnak, így

Románia nem veszít el uniós forrásokat emiatt, és igazságosabb bérezési rendszere lesz a közszférának.

„Ma tisztáztunk néhány kérdést, de egyik párt sem vállalhatja fel a tervezetet anélkül, hogy elolvasta volna” – jelentette ki Burnete. Hozzátette, a jövő héten derül ki, hogy

sikerül-e közös álláspontra jutniuk az alakulatoknak, amelyek korábban egy megállapodást is aláírtak az új közalkalmazotti bértörvény elfogadásáról

– emlékeztetett. A Cotroceni-palotában tartott pénteki egyeztetésen Radu Burnete mellett Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter és a Nyugat-barát pártok képviselői vettek részt. Az új közalkalmazotti bértörvény a GDP legfeljebb 7,3 százalékának megfelelő bérkiadást enged meg Az új közalkalmazotti bértörvény a bruttó hazai termék (GDP) legfeljebb 7,3 százalékának megfelelő bérkiadást, vagyis 12,1 milliárd lejes többletköltséget engedhet meg – jelentette ki pénteken Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a munkaügyi minisztérium és a Világbank szakértői 14 konzultációt folytattak a közintézmények és a szakszervezetek képviselőivel.

A felmerült igények meghaladták a 20 milliárd lejt, ezt azonban Románia jelenlegi költségvetési helyzete nem teszi lehetővé.

A pénzügyminisztériummal és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján a helyreállítási terv (PNRR) újratárgyalt feltételeinek megfelelően végül 12,1 milliárd lejes felső határt szabtak a többletbérkiadásoknak. Pîslaru közölte, hogy pénteken ismertették a törvénytervezet első változatát a kormánypártokkal, amelyek a következő napokban megvitatják azt. A miniszter azt is megerősítette, hogy

a nap folyamán közzéteszik a jogszabályjavaslatot a szaktárca honlapján.

A tárcavezető hangsúlyozta, a PNRR-ben mérföldkőként szereplő új közalkalmazotti bértörvény elfogadása nemcsak az ehhez rendelt 770 millió euró lehívása miatt fontos, hanem azért is, mert

érdemben mérsékelheti a közszférában jelenleg tapasztalható béraránytalanságokat.