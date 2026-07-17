Pénteken is egyeztettek, kedden folytatják a megbeszélést az új közalkalmazotti bértörvényről

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Fotó: Borbély Fanni
Technikai egyeztetést tartottak pénteken a Cotroceni-palotában a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, amelyet a következő napokban áttanulmányozhatnak a pártok – jelentette ki a megbeszélés után Radu Burnete elnöki tanácsadó.
2026. július 17., 15:472026. július 17., 15:47
2026. július 17., 16:172026. július 17., 16:17
Tájékoztatása szerint a következő egyeztetést várhatóan kedden tartják, és azon már a pártelnökök is részt vesznek.
A cél, hogy a kormánypártok jussanak közös álláspontra, és terjesszék a törvénytervezetet a parlament elé, hogy elfogadásával
Burnete azt is közölte, hogy a munkaügyi minisztérium hamarosan közzéteszi a tervezetet a honlapján. Reményét fejezte ki, hogy a pártok megállapodásra jutnak, így
„Ma tisztáztunk néhány kérdést, de egyik párt sem vállalhatja fel a tervezetet anélkül, hogy elolvasta volna” – jelentette ki Burnete. Hozzátette, a jövő héten derül ki, hogy
– emlékeztetett.
A Cotroceni-palotában tartott pénteki egyeztetésen Radu Burnete mellett Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter és a Nyugat-barát pártok képviselői vettek részt.
Az új közalkalmazotti bértörvény a bruttó hazai termék (GDP) legfeljebb 7,3 százalékának megfelelő bérkiadást, vagyis 12,1 milliárd lejes többletköltséget engedhet meg – jelentette ki pénteken Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.
A tárcavezető elmondta, hogy a munkaügyi minisztérium és a Világbank szakértői 14 konzultációt folytattak a közintézmények és a szakszervezetek képviselőivel.
A pénzügyminisztériummal és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján a helyreállítási terv (PNRR) újratárgyalt feltételeinek megfelelően végül 12,1 milliárd lejes felső határt szabtak a többletbérkiadásoknak.
Pîslaru közölte, hogy pénteken ismertették a törvénytervezet első változatát a kormánypártokkal, amelyek a következő napokban megvitatják azt. A miniszter azt is megerősítette, hogy
A tárcavezető hangsúlyozta, a PNRR-ben mérföldkőként szereplő új közalkalmazotti bértörvény elfogadása nemcsak az ehhez rendelt 770 millió euró lehívása miatt fontos, hanem azért is, mert
Dragoș Pîslaru leszögezte, a tervezet nem a kormány törvényjavaslata, mivel az ügyvivő kabinetnek nincs törvénykezdeményezési joga. Mint fogalmazott, a folyamat mostantól a politikai pártok kezében van, és reményét fejezte ki, hogy a jövő hét elején sikerül megállapodásra jutniuk az ügyben.
Közzétették pénteken a munkaügyi minisztérium honlapján a közalkalmazotti bértörvény tervezetének új, felülvizsgált változatát.
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