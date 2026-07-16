23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

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A Duna vízhozama csütörtökön elérte az elmúlt 23 év legalacsonyabb szintjét Románia határánál.
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése szerint
Az Országos Vízügyi Igazgatóság szerint a Baziașnál mért jelenlegi vízhozam nem áll messze a legutóbb mért legalacsonyabb – 1650 köbméter/másodperc – hozamszintnél, amit 2003-ban regisztráltak – ismerteti az Agerpres.
A rendkívül alacsony vízhozam miatt a Duna Călărași-Cernavodă szakaszán korlátozták az öntözésre használható vízmennyiséget.
Ezen kívül megkezdték a szabályozott vízleeresztéseket az Olt és az Argeș folyókon kialakított víztározokból, hogy
Az INHGA szerint a Duna vízgyűjtő területén várható esőzések nyomán hétfőtől emelkedni fog a folyam vízhozama az országhatárnál, elérve az 1900 köbmétert másodpercenként.
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