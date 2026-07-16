23 éve nem volt ilyen alacsony a Duna vízhozama

A Duna vízhozama csütörtökön elérte az elmúlt 23 év legalacsonyabb szintjét Románia határánál.

Székelyhon 2026. július 16., 21:222026. július 16., 21:22

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése szerint

a jelenlegi 1750 köbméter/másodpercről 1700 köbméterre csökken másodpercenként a következő 4-5 napban.

Az Országos Vízügyi Igazgatóság szerint a Baziașnál mért jelenlegi vízhozam nem áll messze a legutóbb mért legalacsonyabb – 1650 köbméter/másodperc – hozamszintnél, amit 2003-ban regisztráltak – ismerteti az Agerpres.

A legalacsonyabb vízhozamot (1400 köbméter/másodperc) 1985-ben mérték a Dunán az országhatáron.

A rendkívül alacsony vízhozam miatt a Duna Călărași-Cernavodă szakaszán korlátozták az öntözésre használható vízmennyiséget. Hirdetés Ezen kívül megkezdték a szabályozott vízleeresztéseket az Olt és az Argeș folyókon kialakított víztározokból, hogy

a Dunán biztosítsák a cernavodai atomerőmű működéséhez szükséges vízmennyiséget.