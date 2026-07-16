Megrongálódott egy ingatlan kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték a csütörtök reggel Lemhénynél történt balesetben – közölte a rendőrség.

Székelyhon 2026. július 16., 19:372026. július 16., 19:37 2026. július 16., 19:452026. július 16., 19:45

A Kovászna megyei rendőrség csütörtökön késő délután tért vissza az aznap reggel történt lemhényi balesetre, tájékoztatva a közvéleményt, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint

egy tehergépkocsiból és faanyagot szállító pótkocsiból álló jármű letért az úttestről és felborult.

Hirdetés A baleset pontos okait és körülményeit a folyamatban lévő vizsgálat fogja tisztázni. korábban írtuk Felborult egy farönköket szállító teherautó Lemhénynél, lezárták a 11-es országutat Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság. A jármű 22 éves sofőrje megsérült, kórházba szállították orvosi ellátásra. Alkoholtesztet végeztek nála, amelynek eredménye negatív volt. A baleset következtében anyagi károk is keletkeztek:

megrongálódott egy ház kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték.