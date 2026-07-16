Fotó: Kézdivásárhelyi közlekedési INFO/Facebook
Megrongálódott egy ingatlan kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték a csütörtök reggel Lemhénynél történt balesetben – közölte a rendőrség.
2026. július 16., 19:372026. július 16., 19:37
2026. július 16., 19:452026. július 16., 19:45
A Kovászna megyei rendőrség csütörtökön késő délután tért vissza az aznap reggel történt lemhényi balesetre, tájékoztatva a közvéleményt, hogy az elsődleges vizsgálatok szerint
A baleset pontos okait és körülményeit a folyamatban lévő vizsgálat fogja tisztázni.
Lezárták csütörtök reggel a 11-es országutat Lemhény közelében, miután egy farönköket szállító teherautó lesodródott az úttestről és felborult – közölte a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság.
A jármű 22 éves sofőrje megsérült, kórházba szállították orvosi ellátásra. Alkoholtesztet végeztek nála, amelynek eredménye negatív volt. A baleset következtében anyagi károk is keletkeztek:
A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében, beleértve annak ellenőrzését is, hogy betartották-e a járművezetőkre vonatkozó pihenőidőt. A környéken a közúti forgalom csak 16 órakor állt helyre.
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