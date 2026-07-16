Helikon 100 Marosvécsen

Újra benépesül a marosvécsi Kemény-kastély udvara (archív)

Száz éve született meg báró Kemény János kezdeményezésére a legendás helikoni íróközösség, az első találkozót 1926 júliusában tartották a Kemény-kastélyban. A jubileum alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot szerveznek.

Simon Virág 2026. július 16., 16:582026. július 16., 16:58

Marosvécsen július 17-19. között idézik fel a rangos mozgalom szellemiségét, a helikoni találkozók hangulatát. Hirdetés Pénteken 18 órától Helikon 100 – dokumentarista felolvasószínház lesz Sebestyén Aba rendezésében. Szombaton 10 órától

Marosvécs központjában felavatják Kemény János szobrát, majd a várban különböző kiállításokat lehet megtekinteni.

12 órától bemutatják Szabó Gyula Kemény János-kötetét; Gy. Dávid Gyula Bánffy Miklós, a könyvgrafikus könyvét. 17.15 órától erdélyi írók kerekasztal-beszélgetése és felolvasása nézhető-hallgatható.

A szombat estét a Kiscsillagok és a Titán koncertje zárja.

A legendás helikoni íróközösség Fotó: Helikon archívum