Helikon 100 Marosvécsen

Újra benépesül a marosvécsi Kemény-kastély udvara (archív)
Fotó: Rab Zoltán
Száz éve született meg báró Kemény János kezdeményezésére a legendás helikoni íróközösség, az első találkozót 1926 júliusában tartották a Kemény-kastélyban. A jubileum alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot szerveznek.
Marosvécsen július 17-19. között idézik fel a rangos mozgalom szellemiségét, a helikoni találkozók hangulatát.
Pénteken 18 órától Helikon 100 – dokumentarista felolvasószínház lesz Sebestyén Aba rendezésében. Szombaton 10 órától
12 órától bemutatják Szabó Gyula Kemény János-kötetét; Gy. Dávid Gyula Bánffy Miklós, a könyvgrafikus könyvét. 17.15 órától erdélyi írók kerekasztal-beszélgetése és felolvasása nézhető-hallgatható.
A legendás helikoni íróközösség
Fotó: Helikon archívum
Július 19., vasárnap tíz órától Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész tart előadást a Helikon képzőművészetéről, Takaró Mihály A transzilván Helikonról beszél, délben az Erdélyi Helikon leszármazottjainak kerekasztal-beszélgetését lehet meghallgatni.
14 órától a marosvécsi diákok a helikoni írók műveiből adnak elő, majd Ségercz Ferenc trió népzenei koncertje; Hána László Holdvarázs című koncertje szerepel a műsorban.
A részletes program a helikon100.ro oldalon érhető el.
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