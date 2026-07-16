Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hegyvidéki területeire és több régiójára. Közben az ország nyugati részén kánikula várható.

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A meteorológusok szerint csütörtök déltől este tíz óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Dél-Erdélyben (Hargita és Kovászna megye teljes, Maros megye részleges területén), Munténiában, Olténia északi és keleti területein, valamint Dobrudzsa déli részén

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30–50 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.

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A másik sárga jelzésű riasztás péntek déltől este kilencig lesz érvényben Olténia északi részén, Munténia északnyugati és északi területein, Délnyugat-Erdélyben és az Erdélyi-középhegységben. Az érintett térségekben villámlásokkal és 50–70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15–25 liter, kisebb területeken 30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

Hőségriasztás nyugaton

Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország hét nyugati és délnyugati megyéjére.

Az elsőfokú riasztás csütörtök déltől szombat reggelig lesz érvényben Dolj, Mehedinți, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében. Ezeken a területeken a nappali csúcsértékek 34 és 37 Celsius-fok között alakulnak, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 20 és 22 fok közötti minimumokkal. A hőmérséklet-páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységet.

Emellett csütörtök déltől szombat reggelig melegre és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben az ország nyugati, déli és délkeleti területein.