Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vihart és kánikulát is mondanak mára egy időben, de nem egy helyre

Hargita és Kovászna megye teljes területére érvényes a csütörtöki viharriasztás • Fotó: László Ildikó

Hargita és Kovászna megye teljes területére érvényes a csütörtöki viharriasztás

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hegyvidéki területeire és több régiójára. Közben az ország nyugati részén kánikula várható.

Székelyhon

2026. július 16., 11:492026. július 16., 11:49

2026. július 16., 11:562026. július 16., 11:56

A meteorológusok szerint csütörtök déltől este tíz óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Dél-Erdélyben (Hargita és Kovászna megye teljes, Maros megye részleges területén), Munténiában, Olténia északi és keleti területein, valamint Dobrudzsa déli részén

felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30–50 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.

Hirdetés

A másik sárga jelzésű riasztás péntek déltől este kilencig lesz érvényben Olténia északi részén, Munténia északnyugati és északi területein, Délnyugat-Erdélyben és az Erdélyi-középhegységben. Az érintett térségekben villámlásokkal és 50–70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15–25 liter, kisebb területeken 30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

Hőségriasztás nyugaton

Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország hét nyugati és délnyugati megyéjére.

Az elsőfokú riasztás csütörtök déltől szombat reggelig lesz érvényben Dolj, Mehedinți, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében. Ezeken a területeken a nappali csúcsértékek 34 és 37 Celsius-fok között alakulnak, az éjszakák pedig trópusiak lesznek, 20 és 22 fok közötti minimumokkal. A hőmérséklet-páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységet.

Emellett csütörtök déltől szombat reggelig melegre és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben az ország nyugati, déli és délkeleti területein.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Székelyhon

Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Székelyhon

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Székely Sport

Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Krónika

Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Székely Sport

Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 16., csütörtök

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével

Az országosan elérhető, díjmentes szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a fizetés azonnal megtörténjen, miközben nincs szükség a bankkártyaadatok manuális megadására a fizetési felületen.

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
2026. július 16., csütörtök

Új kifizetési módszert vezetett be az eMAG az ING együttműködésével
Hirdetés
2026. július 16., csütörtök

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon

A pénzügyőrök 4550 doboz csempészcigarettát találtak egy román furgonban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegye szakaszán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
2026. július 16., csütörtök

Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon
2026. július 16., csütörtök

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás

Az Ukrajnának nyújtott támogatás titkosításának feloldásával kapcsolatban Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette: mivel a támogatásnak katonai vonatkozásai is vannak, úgy helyes, ha annak részletei továbbra is titkosak maradnak.

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
2026. július 16., csütörtök

Katonai titok marad az Ukrajnának nyújtott romániai támogatás
2026. július 16., csütörtök

Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben

Hétfőn figyelmeztető sztrájkot tart az egészségügyi rendszerben a Sanitas szakszervezet, július 28-án pedig általános sztrájkot indítanának a fokozódó elégedetlenségek miatt. Nagy támogatottsággal indul a tiltakozás.

Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben
Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben
2026. július 16., csütörtök

Elmennek a végsőkig: figyelmeztető, majd általános sztrájk az egészségügyben
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt szerdán Kijevben.

Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan
Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan
2026. július 15., szerda

Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan
2026. július 15., szerda

Eurómilliókat nem fog kapni Parajd, esetleg néhány százezret

Gyököt kell vonni a Parajddal kapcsolatos eurómilliós politikusi bejelentésekből: a bányakatasztrófa által sújtott sóvidéki település az Európai Unió Szolidaritási Alapjából nemrég megítélt 14,3 millió euró töredékét kaphatja meg.

Eurómilliókat nem fog kapni Parajd, esetleg néhány százezret
Eurómilliókat nem fog kapni Parajd, esetleg néhány százezret
2026. július 15., szerda

Eurómilliókat nem fog kapni Parajd, esetleg néhány százezret
2026. július 15., szerda

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyezte a kézdivásárhelyi bíróság azt a 30 éves férfit, aki a gyanú szerint féltékenységből brutálisan bántalmazott egy 20 éves nőt. Az ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
2026. július 15., szerda

Bicskával támadt áldozatára egy férfi akinek két fogát is kiütötte és az arccsontját is eltörte
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon

Megrongálta az aszfaltutat és fákat döntött ki a szerda délutáni vihar Székelyvarságon.

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
2026. július 15., szerda

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
2026. július 15., szerda

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel

Az Európai Unióban a 16–24 évesek csaknem háromnegyede rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, Románia azonban továbbra is az utolsók között szerepel: csak Bulgáriát előzi meg az Eurostat friss felmérése szerint.

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
2026. július 15., szerda

Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel
2026. július 15., szerda

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető

Július 20-ától jelentkezhetnek a magánszemélyek a 2026-os roncsautóprogramra, amelynek keretében állami támogatással vásárolhatnak új gépkocsit. A program idei költségvetése 300 millió lej.

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
2026. július 15., szerda

Július 20-án indul a roncsautóprogram magánszemélyeknek – akár 18 500 lejes támogatás is igényelhető
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!