Fotó: eMAG
Az országosan elérhető, díjmentes szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a fizetés azonnal megtörténjen, miközben nincs szükség a bankkártyaadatok manuális megadására a fizetési felületen.
„A fizetési folyamat gyorsasága és egyszerűsége egyre fontosabbá válik az ügyfelek számára, a fizetés lebonyolítása során pedig minden egyes további lépés akadályt jelent. Azon több mint 6,77 millió ügyfél számára, akik már használhatják a RoPayt e-kereskedelmi célokra, a fizetés egyszerűbb, jutalékmentes és azonnali. Az eMAG a romániai online kereskedelmi piac vezető szereplője, a RoPay megoldás bevezetése pedig minden bizonnyal forradalmasítja majd a fizetési szokásokat, és a román fogyasztók preferencialistájának élére emeli ezt a helyi fizetési platformot” – állította Raluca Țintoiu, az ING Bank Románia, Wholesale Banking igazgatója.
Az eMAG ezzel a fejlesztéssel tovább szélesíti azoknak a vállalatoknak a körét, amelyek az ING Bank együttműködésével elérhetővé tették a RoPay fizetési megoldást. A rendszer már számos vállalatnál működik a távközlési, kiskereskedelmi, energetikai és biztosítási szektorban.
„Az eMAG egy olyan technológiai vállalat, amely immár 25 éve technológiai megoldásokkal fejleszti a vásárlási élmény minden szakaszát több millió romániai vásárló számára.
A RoPay egy olyan helyi, azonnali és könnyen használható megoldással egészíti ki ezt a folyamatot, amely képes felgyorsítani a digitális fizetések elterjedését és támogatni a digitális gazdaság fejlődését Romániában” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.
A RoPay e-kereskedelmi fizetési megoldását jelenleg több mint 6,77 millió romániai felhasználó érheti el, miközben
Számukra a szolgáltatás banktól és szolgáltatótól függetlenül gyors, díjmentes és biztonságos fizetést tesz lehetővé, hiszen a tranzakció során nincs szükség a bankkártyaadatok megadására.
„A RoPay integrálása az eMAG fizetési folyamatába különösen fontos lépést jelent az azonnali, mobiltelefonalapú digitális fizetési megoldások romániai elterjedésében.
és lehetővé teszi az azonnali tranzakció-engedélyezést közvetlenül a mobilbanki alkalmazásból. Az időmegtakarításon és a könnyű használaton túl a legfőbb előny a biztonság, emellett pedig az, hogy a rendszer helyi fejlesztésű hozzájárul az országos digitális infrastruktúra megerősítéséhez. Ez egy olyan momentum, amikor mindannyian hozzájárulhatunk az országos mobilalapú azonnali fizetési rendszer, a RoPay támogatásához” – nyilatkozta Sabin Carantină, a TRANSFOND igazgatója.
Az eMAG vásárlói a RoPay segítségével kétféleképpen rendezhetik online rendeléseik ellenértékét, jutalék vagy egyéb többletköltség nélkül:
Mindkét esetben a fizetéshez szükséges információk – az összeg, a kedvezményezett számlája és a megbízás adatai – automatikusan betöltődnek. A vásárlónak csupán jóvá kell hagynia a tranzakciót a mobilbanki alkalmazásában.
A fizetés azonnal teljesül, így nincs szükség a bankkártyaadatok mentésére vagy manuális megadására.
Az ING Bank Románia-ról
Az ING Bank Románia az ING Csoport része, amely egy globális, nemzetközi pénzügyi intézmény, és amely több mint 40 országban nyújt banki szolgáltatásokat több mint 38 millió lakossági, vállalati és intézményi ügyfél számára. Az 1994-ben alapított ING Bank Románia jelenleg univerzális bankként működik, amely minden ügyfélkör – nagy- és kisvállalatok, pénzügyi intézmények, kisvállalkozók és magánszemélyek – számára kínál termékeket és szolgáltatásokat. Az ING Bank Románia az egyetlen olyan bank az eszközállomány alapján számított tíz legnagyobb helyi bank között, amely organikus növekedést ért el anélkül, hogy ügyfélportfóliókat vagy más bankokat vásárolt volna fel. Az ING Bank Románia egy olyan univerzális bank, amely több mint 1,9 millió ügyfelet szolgál ki három üzletágban: lakossági, kis- és középvállalati, középvállalati, valamint nagyvállalati (wholesale) banki szolgáltatások terén. Az ING küldetése, hogy abban támogassa az embereket, hogy azok egy lépéssel előrébb járjanak az életben és az üzleti életben.
Az eMAG-ról
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem úttörője és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
További információk az eMAG-ról: about.emag.ro
A TRANSFOND-ról
A TRANSFOND – a lakossági bankközi fizetések automatizált elszámolóházának (Casa de Compensare Automată) a kezelője és üzemeltetője – a romániai pénzügyi és banki szektor elsődleges partnere a belföldi és határokon átnyúló (lej és euró alapú) fizetések terén, maximálisan hasznosítva infrastruktúráját és szakértelmét. A részvényesi struktúra a Román Nemzeti Bankból és a helyi piacon tevékenykedő 16 kereskedelmi bankból áll. A vállalat mérvadó megoldásokat fejlesztett ki a pénzügyi piac és a végfelhasználók számára, mint például a RoPay, az azonnali fizetési rendszer (Plăți Instant) és a kedvezményezett nevét megjelenítő szolgáltatás (Serviciul Afișare Nume Beneficiar / SANB).
További információk: www.transfond.ro, www.ropay.ro, www.platiinstant.ro
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