Romániából Olaszországba tartott a furgon, amelyben bolgár csempészcigarettát találtak Magyarországon

A pénzügyőrök 4550 doboz csempészcigarettát találtak egy román furgonban, amelyet az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegye szakaszán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

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A közlemény szerint a Romániából Olaszországba tartó járműben a raktér padlólemeze alá rejtették a több mint 10 millió forint értékű, bolgár zárjegyes cigarettát.

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A 36 éves sofőr azt állította, hogy a dohányáru nem az övé, a furgont Romániában vette át, és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá.

A pénzügyőrök a dohányárut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat – írták.