Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan

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Románia elnöke a Facebookon számolt be a megbeszélésről. Mint írta, a találkozón megerősítette, hogy

Emellett szó volt az egyeztetésen a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, a tengeri biztonságról, valamint a drónincidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is – számol be az Agerpres.

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Kijevben szerdán rendezték meg az ötödik Ukrajna-Délkelet-Európa csúcstalálkozót.