Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt szerdán Kijevben.
Románia elnöke a Facebookon számolt be a megbeszélésről. Mint írta, a találkozón megerősítette, hogy
Fotó: Presidency
Emellett szó volt az egyeztetésen a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, a tengeri biztonságról, valamint a drónincidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is – számol be az Agerpres.
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