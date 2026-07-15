Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását

Fotó: Presidency
Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük:
– idézte az Ukrinform hírügynökség az államfőt.
Hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Sahíd típusú drónok legalább 90 százalékát megsemmisítik.
Nicușor Dan államfő ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt szerdán Kijevben.
„Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában.
– mondta az elnök az MTI szemléje szerint.
Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.
„A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy
Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem” – hangsúlyozta.
Ukrajna július 15-én ünnepli az ukrán államiság napját, amely egybeesik a Kijevi Rusz megkeresztelésének napjával. Az állami ünnepet a 2021. augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének 30. évfordulója alkalmából aláírt rendelettel vezette be az elnök.
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