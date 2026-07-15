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Zelenszkij: Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra tervezi emelni dróngyártási kapacitását

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Székelyhon

2026. július 15., 21:172026. július 15., 21:17

Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük:

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évente tízmillió drónt gyártunk. (...) És lesz húszmillió is. Ezt partnereinkkel együtt valósítjuk meg, és ismét bebizonyítjuk az ukrán, a partneri és az európai védelmi ipar sikerét”

– idézte az Ukrinform hírügynökség az államfőt.

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Hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Sahíd típusú drónok legalább 90 százalékát megsemmisítik.

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Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt szerdán Kijevben.

„Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában.

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Rendkívül fontos, hogy ezen az úton a felek és csapataink sikerrel járjanak, és hogy a »Made in Ukraine« feliratú Patriot rakéták mielőbb valósággá váljanak, hozzájárulva Ukrajna biztonságához és az élet győzelméhez”

– mondta az elnök az MTI szemléje szerint.

Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.

„A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy

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felépítsük Európa ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerét, egyesítve az európai ballisztikus rakétaelhárító képességeket, hogy népeink fölött megvédjük a légteret, és hogy a diktátorok ne diktálhassák, miként éljenek a szabad emberek Európában.

Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem” – hangsúlyozta.

Ukrajna július 15-én ünnepli az ukrán államiság napját, amely egybeesik a Kijevi Rusz megkeresztelésének napjával. Az állami ünnepet a 2021. augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének 30. évfordulója alkalmából aláírt rendelettel vezette be az elnök.

Külföld
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