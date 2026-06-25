Hőség Európában: Nagy-Britanniában és Spanyolországban is megdőlt a melegrekord

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Hőhullám sújtja Európát, szerdán megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában. Az elmúlt napokban Spanyolországban is megdőlt a júniusi átlaghőmérsékleti rekord.
A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius-fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában.
Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg:
A meteorológia szerda óta a legmagasabb, vörös hőségriasztást tartja érvényben Anglia déli harmadában, beleértve Londont is – ismerteti az MTI.
A figyelmeztetés szerint csütörtökön és pénteken Anglia keleti térségeiben a hőség még erősödhet is:
A hétvégén azonban egy atlanti időjárási front nyomán megszűnik a hőség és várhatóan tíz fokkal visszaesik a hőmérséklet a mostani vörös riasztástól érintett dél-angliai térségben is.
Az országos vasúti infrastruktúrát működtető cég, a National Rail azt kérte szerdai felhívásában, hogy ha nem feltétlenül szükséges, senki ne utazzon vonattal a vörös riasztástól érintett országrészekbe vagy ezekből a térségekből máshová, mert a hőség fennakadásokat okozhat a forgalomban.
Fotó: Pixabay
Londonban több metróvonalon jelentős késésekkel közlekedtek a szerelvények szerda este a hőség okozta műszaki gondok miatt.
Az új májusi melegrekordot a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán jegyezték fel: itt
A korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én rögzítették a műszerek 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.
Fotó: Pixabay
Spanyolországban megdőlt a júniusi átlaghőmérsékleti rekord a hét első két napján – közölte szerdán a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet).
A szolgálat jelentése szerint június 22-én 28,08 Celsius-fok, június 23-án 28,17 fok volt az átlaghőmérséklet. Az előző rekordot, 28,01 fokot tavaly június 30-án mérték.
– hangsúlyozta az Aemet.
Az országot a múlt hét vége óta sújtó kánikulában a meteorológiai szolgálat 28 mérőállomásán mértek rekord hőmérsékleteket az elmúlt napokban, leginkább az ország északi régióiban, ahol ritkának számít a rendkívüli hőség.
Például a kantábriai Tamában kedden 43,7 Celsius-fokos történelmi csúcshőmérsékletet regisztráltak. A baszkföldi Bilbaóban mért 41,3 fok pedig nemcsak azért kirívó, mert júniusban sosem tapasztaltak még ilyen meleget, hanem mert
Az Aemet jelentésében kitért arra, hogy 1975 óta Spanyolországban 78 hőhullám volt, összesen 458 nappal. 1975 és 1984 között az éves átlag három kánikulai nap volt, míg a 2016-2025 közötti időszakban az átlag évi 22 napra emelkedett.
Fotó: Pixabay
Az utóbbi években a hőségepizódok gyakoribbá, szélesebb körűvé és intenzívebbé váltak, de ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelenlegi trendjei nem változnak, akkor további növekedésre lehet számítani.
– hangsúlyozta a meteorológiai szolgálat.
Az időjárás-jelentések szerint az Ibériai-félsziget nyugati részén szerdán már mérséklődni kezdett a hőség, amely csütörtökön a félsziget nyugati és középső részén jelentősebben, a Földközi-tenger térségében és a Baleár-szigeteken pedig enyhébben lesz érezhető.
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