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Egy csomagra akár többször is ki kell fizetni a 3 eurót – íme a részletek az új uniós vámszabályról

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Július 1-jétől érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

Székelyhon

2026. június 29., 08:532026. június 29., 08:53

2026. június 29., 08:552026. június 29., 08:55

Románia esetében ezt a díjat a 2026. január 1-jétől bevezetett 25 lejes pótdíjjal párhuzamosan alkalmazzák majd. Az Európai Bizottság a DigiEconomicnak megerősítette, hogy a két díj együtt létezhet az egységes európai kezelési díj bevezetéséig, legkésőbb 2026 novemberéig.

A magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője, Linczmayer Szilvia az MTI érdeklődésére avatott be az új vám alkalmazásainak részleteibe, kiemelve, hogy

az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.

A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró – ismertette.

Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró – magyarázta a szóvivő.

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A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Tájékoztatása szerint az EU Bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik.

A DigiEconomic tételesen is említ néhány népszerű webshopot, amelyeket érint az új vámszabály, és ezek például a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.

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Világ Gazdaság
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