Nem közvetlenül a vásárlónak kell fizetnie a 25 lejes logisztikai díjat

A futárszolgálatok feladata a logisztikai díj beszedése az eladóktól. Nem a vásárló terhe – elméletileg. Aztán lássuk, mit hoz a gyakorlat. Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
A 2026. január elseje után Romániába érkező csomagokra 25 lejes logisztikai díjat kell fizetni, amennyiben az Európai Unión kívülről küldik, és 150 euró alatti az értéke. Az új jogszabály szerint a díj az eladót terheli, nem a vásárlót.
Mától, azaz 2026 január első napjától lép életbe Romániában az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti értékű küldemények esetében a 25 lejes logisztikai díj, amit a december 15-én elfogadott 239-es számú törvény ír elő. A frissen elfogadott jogszabályban viszont azt is rögzítik, hogy a fizetési kötelezettség az eladót, a feladót vagy az online piacteret terheli; magyarán azt a gazdasági szereplőt, aki az árut értékesíti vagy a csomagot feladja.
A gyakorlatban viszont meglehet, hogy ezt a díjat az eladó áthárítja a fogyasztóra, de ez nem kötelezettsége.
A díj beszedését a postai és futárszolgálatoknak kell elvégezniük az eladóktól. Nekik kell azonosítani azokat a csomagokat, amelyekre a díj vonatkozik,
Ezekről a küldeményekről részletes nyilvántartást is kell vezetniük, illetve havonta jelenteniük kell az adóhatóságnak, hogy
hány olyan csomagot kézbesítettek, amelyet az Európai Unión kívül adtak fel,
ezek közül melyek voltak díjkötelesek,
illetve melyek után szedték be ténylegesen a logisztikai díjat.
Az egyik – Székelyföldön is népszerű – futárszolgálat például értesítést is küldött e-mailben partnereinek, hogy ezentúl minden munkanapon el kell küldeniük az előző napi rendelések listáját a vonatkozó adatokkal együtt, valamint az adóköteles csomagokra a befizetési igazolást. Egy másik futárszolgálat szintén erről tájékoztatott a honlapján.
Mint korábban írtuk, elsősorban a Temu-, Shein- és Aliexpress-vásárlásokat érinthetik ezek a változások.
Egységes fix díjat szabnak ki jövő évtől az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti csomagokra. A 25 lejes pluszköltség rátevődik az alacsony értékű Temu-, Shein- vagy AliExpress-rendeléseinkre.
