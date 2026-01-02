Nem közvetlenül a vásárlónak kell fizetnie a 25 lejes logisztikai díjat

A 2026. január elseje után Romániába érkező csomagokra 25 lejes logisztikai díjat kell fizetni, amennyiben az Európai Unión kívülről küldik, és 150 euró alatti az értéke. Az új jogszabály szerint a díj az eladót terheli, nem a vásárlót.

Mától, azaz 2026 január első napjától lép életbe Romániában az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti értékű küldemények esetében a 25 lejes logisztikai díj, amit a december 15-én elfogadott 239-es számú törvény ír elő. A frissen elfogadott jogszabályban viszont azt is rögzítik, hogy a fizetési kötelezettség az eladót, a feladót vagy az online piacteret terheli; magyarán azt a gazdasági szereplőt, aki az árut értékesíti vagy a csomagot feladja.

A gyakorlatban viszont meglehet, hogy ezt a díjat az eladó áthárítja a fogyasztóra, de ez nem kötelezettsége.

A díj beszedését a postai és futárszolgálatoknak kell elvégezniük az eladóktól. Nekik kell azonosítani azokat a csomagokat, amelyekre a díj vonatkozik,