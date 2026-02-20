Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.

A meteorológusok szerint péntek délutántól szombat estig heves szélre lehet számítani előbb Moldva déli részében, Munténiában és a Kárpát-kanyarban, majd Olténia délkeleti részében és Dobrudzsában is.

Szombatra virradóra ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadékra, előbb esőre és havas esőre, majd havazásra kell számítani az említett régiókban.

Konstanca, Tulcea, Brăila, Galac, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt, Teleorman, Giurgiu, Kovászna és Ilfov megyére, illetve a fővárosra érvényes a figyelmeztetés.

A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-30 litert négyzetméterenként, az új hótakaró 15-20 centiméteres vastagságú lehet helyenként.

A meteorológusok háromnapos előrejelzése szerint az ország többi részén is hideg, szeles, csapadékos idő várható vasárnap reggelig.

A pénteki nap első felében a nyugati országrészben és a hegyekben szélfúvásra kell számítani, délutántól azonban a keleti és a délkeleti régiókban is. A széllökések átlagsebessége elérheti a 40-55 kilométert óránként, de a magas hegyvidéken akár 70-90 kilométer/órás sebességgel is fújhat a szél. Az ország délkeleti részében hóviharok várhatók.

A szakemberek szerint péntektől lehűlés veszi kezdetét, amely nyomán