Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.
A meteorológusok szerint péntek délutántól szombat estig heves szélre lehet számítani előbb Moldva déli részében, Munténiában és a Kárpát-kanyarban, majd Olténia délkeleti részében és Dobrudzsában is.
– ismerteti az Agerpres.
Szombatra virradóra ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadékra, előbb esőre és havas esőre, majd havazásra kell számítani az említett régiókban.
A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-30 litert négyzetméterenként, az új hótakaró 15-20 centiméteres vastagságú lehet helyenként.
Konstanca, Tulcea, Brăila, Galac, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt, Teleorman, Giurgiu, Kovászna és Ilfov megyére, illetve a fővárosra érvényes a figyelmeztetés.
A pénteki nap első felében a nyugati országrészben és a hegyekben szélfúvásra kell számítani, délutántól azonban a keleti és a délkeleti régiókban is. A széllökések átlagsebessége elérheti a 40-55 kilométert óránként, de a magas hegyvidéken akár 70-90 kilométer/órás sebességgel is fújhat a szél. Az ország délkeleti részében hóviharok várhatók.
A szakemberek szerint péntektől lehűlés veszi kezdetét, amely nyomán
Szombaton az ország legnagyobb részén hideg, fagyos időre lehet számítani, délen és keleten a hőmérsékleti csúcsértékek mínusz 5 és 1 fok körül alakulnak.
Minden magyar tannyelvű nyolcadikos diák ingyenes, vizsgára felkészítő kiadványt kap a napokban. Az anyag a megújult, differenciált tantervhez igazodik, segítve ezzel a magyar diákok hatékonyabb felkészülését a júniusi megmérettetésre.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.
A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.
szóljon hozzá!