Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

Nagyböjti keresztúti ájtatosság a csíksomlyói Jézus-hágón. Archív
Fotó: Veres Nándor
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
2026. február 20., 10:582026. február 20., 10:58
Az idei nagyböjti keresztút vezérgondolata: „Tüzet tűzzel fogunk oltani, a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” A felhívás szerint a mostani, sokszor feszültségekkel terhelt világban
Február 21. – Csapai Árpád római katolikus lelkész vezeti a Szeretetláng keresztútját.
Február 28. – a Csíkszeredai Református Egyházközösség, Szatmári Szilárd lelkész vezetésével.
Március 7. – a Csibész-házak lakói a nevelőnők vezetésével; a Márton Áron-emlékév alkalmából a püspök elmélkedéseit imádkozzák
Március 14. – a Passió közösség, Gergely István (Tiszti) vezetésével
Március 21. – a „Gyökér adja fáját” közösség; imaszándékuk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”
Március 28. – cserkészek és a Segítő Mária Gimnázium diákjai, Simó Gáspár spirituális atya vezetésével
A keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa) eredetileg az a mintegy másfél kilométeres jeruzsálemi útvonal, amelyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a praetoriumtól a Golgotáig haladt.
A mostani ájtatosságok során a hívek a 14 stáció mentén elmélkednek Krisztus szenvedésének eseményeiről – templomban vagy szabadtéren.
A Kissomlyó-hegy nyugati oldalán, fenyőerdőn át vezet az út a hegytetőn álló Salvator-kápolnáig. A kőkeresztek és stációk nemcsak vallási, hanem történelmi és közösségi jelentőséggel is bírnak.
Tizenhárom évvel ezelőtt, 2013-ban számoltunk be arról, hogy megrongálták a Jézus-hágó kőkeresztjeit, az elkövetőket mindmáig nem sikerült azonosítani.
