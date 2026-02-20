Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

Nagyböjti keresztúti ájtatosság a csíksomlyói Jézus-hágón. Archív • Fotó: Veres Nándor

Nagyböjti keresztúti ájtatosság a csíksomlyói Jézus-hágón. Archív

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Dobos László

2026. február 20., 10:582026. február 20., 10:58

2026. február 20., 11:082026. február 20., 11:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei nagyböjti keresztút vezérgondolata: „Tüzet tűzzel fogunk oltani, a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” A felhívás szerint a mostani, sokszor feszültségekkel terhelt világban

különös jelentősége van annak, hogy a hívek Krisztus szenvedésének útját járva a kiengesztelődés és az irgalom lelkületével imádkozzanak.

Időpontok és imavezetők

  • Február 21. – Csapai Árpád római katolikus lelkész vezeti a Szeretetláng keresztútját.

  • Február 28. – a Csíkszeredai Református Egyházközösség, Szatmári Szilárd lelkész vezetésével.

  • Március 7. – a Csibész-házak lakói a nevelőnők vezetésével; a Márton Áron-emlékév alkalmából a püspök elmélkedéseit imádkozzák

  • Március 14. – a Passió közösség, Gergely István (Tiszti) vezetésével

  • Március 21. – a „Gyökér adja fáját” közösség; imaszándékuk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”

  • Március 28. – cserkészek és a Segítő Mária Gimnázium diákjai, Simó Gáspár spirituális atya vezetésével

A keresztút lelkisége

A keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa) eredetileg az a mintegy másfél kilométeres jeruzsálemi útvonal, amelyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a praetoriumtól a Golgotáig haladt.

Hirdetés

A mostani ájtatosságok során a hívek a 14 stáció mentén elmélkednek Krisztus szenvedésének eseményeiről – templomban vagy szabadtéren.

A csíksomlyói Jézus-hágó Erdély leghíresebb szabadtéri keresztútja.

A Kissomlyó-hegy nyugati oldalán, fenyőerdőn át vezet az út a hegytetőn álló Salvator-kápolnáig. A kőkeresztek és stációk nemcsak vallási, hanem történelmi és közösségi jelentőséggel is bírnak.

Tizenhárom évvel ezelőtt, 2013-ban számoltunk be arról, hogy megrongálták a Jézus-hágó kőkeresztjeit, az elkövetőket mindmáig nem sikerült azonosítani.

Csíkszék Csíksomlyó
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
2026. február 19., csütörtök

Egy szám már biztos: a gyergyószentmiklósiak több mint 130 programmal készülnek

Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.

Egy szám már biztos: a gyergyószentmiklósiak több mint 130 programmal készülnek
Egy szám már biztos: a gyergyószentmiklósiak több mint 130 programmal készülnek
2026. február 19., csütörtök

Egy szám már biztos: a gyergyószentmiklósiak több mint 130 programmal készülnek
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány

A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
2026. február 19., csütörtök

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
2026. február 19., csütörtök

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
2026. február 19., csütörtök

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
2026. február 19., csütörtök

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!