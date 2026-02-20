Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Dobos László 2026. február 20., 10:582026. február 20., 10:58 2026. február 20., 11:082026. február 20., 11:08

Az idei nagyböjti keresztút vezérgondolata: „Tüzet tűzzel fogunk oltani, a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” A felhívás szerint a mostani, sokszor feszültségekkel terhelt világban

különös jelentősége van annak, hogy a hívek Krisztus szenvedésének útját járva a kiengesztelődés és az irgalom lelkületével imádkozzanak.

Időpontok és imavezetők Február 21. – Csapai Árpád római katolikus lelkész vezeti a Szeretetláng keresztútját.

Február 28. – a Csíkszeredai Református Egyházközösség, Szatmári Szilárd lelkész vezetésével.

Március 7. – a Csibész-házak lakói a nevelőnők vezetésével; a Márton Áron-emlékév alkalmából a püspök elmélkedéseit imádkozzák

Március 14. – a Passió közösség, Gergely István (Tiszti) vezetésével

Március 21. – a „Gyökér adja fáját” közösség; imaszándékuk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”

Március 28. – cserkészek és a Segítő Mária Gimnázium diákjai, Simó Gáspár spirituális atya vezetésével A keresztút lelkisége A keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa) eredetileg az a mintegy másfél kilométeres jeruzsálemi útvonal, amelyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a praetoriumtól a Golgotáig haladt. Hirdetés A mostani ájtatosságok során a hívek a 14 stáció mentén elmélkednek Krisztus szenvedésének eseményeiről – templomban vagy szabadtéren.

A csíksomlyói Jézus-hágó Erdély leghíresebb szabadtéri keresztútja.