Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Befejeződött a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház egyik legjelentősebb modernizációs projektje. A 14 hónap alatt kivitelezett, 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból létrehozott patológiai laboratórium a legkorszerűbb diagnosztikai eszközökkel gazdagodott, amely alapjaiban változtatja meg a daganatos betegségek felismerését és kezelését a régióban. Konrád Judit, az egészségügyi intézmény menedzsere csütörtökön részleteket közölt: tíz európai uniós támogatású fejlesztésük van folyamatban. A patológiai labor korszerűsítése pedig azért hasznos a betegek számára, hiszen

gyorsabb és jobb minőségű diagnosztizálást tesz lehetővé.

Fotó: Borbély Fanni

Hajszálvékony metszetek és kollektív tudás Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg, hogyan működik a patológiai laboratórium, és azt, hogy

az újonnan megvásárolt modern készülékek, bútorzatok hogyan járulnak hozzá a munkájuk hatékonyabbá tételéhez.

Fotó: Borbély Fanni

Mint magyarázta, a szövettani vizsgálatok első lépése, hogy a beérkezett mintákat, például daganatokból kivágott szövetmintákat makroszkópos képalkotó rendszerrel lefényképezik, majd

a mintákat felvágják és paraffinba áztatva dobozkákba helyezik.

Ezekből pedig az automata rotációs mikrotóm (metszőgép)készülék segítségével a hajszálnál is vékonyabb, két mikronos vastagságú tárgylemezkéket hoznak létre, ezeket pedig megfestik. A festett, ultravékony mintákat mikroszkóp alatt megvizsgálják.

Vadonatúj, többfejes mikroszkóppal gazdagodott a csíkszeredai kórház patológiai laboratóriuma. Egyidőben hat orvos is vizsgálhatja ugyanazt a mintát Fotó: Borbély Fanni

A laboratórium új eszközei közé tartozik egy hatfejes mikroszkóp, amelynek segítségével

egy mintát egyszerre több orvos is megtekinthet, megbeszélhetik, hogy ki milyen elváltozásokat látott, segíthet a pontosabb diagnózis felállításában.

„Ugyanakkor a többfejes mikroszkóp hozzájárul a jövendő szakemberek képzéséhez, hiszen a csíkszeredai kórház patológia részlegén is engedélyezett a rezidensképzés” – jegyezte meg az osztályvezető szakorvos.

Fotó: Borbély Fanni

Digitális diagnózis: konzultáció határok nélkül A diagnosztikát segíti továbbá egy tárgylemez szkenner, amelynek segítségével nagy felbontású felvételek készülnek a metszetekről, amellett, hogy digitális diagnózist biztosít a patológiában ez a készülék,

segítségével a világ bármely pontjára el lehet küldeni a szkennelt felvételeket, tanácsot lehet kérni olyan szakorvosoktól, akik az adott daganattípusra specializálódtak.

Szintén sokat hozzá tud tenni a laboratóriumi munkához az új genomoptikai elemzőrendszer.

Fotó: Borbély Fanni

„Ezek által a tumorok genetikai profilját is fel lehet tárni, amely nagyon befolyásolja a további prognózist, azt, hogy hogyan reagál a lehetséges terápiákra, és ennek megfelelően kiválasztani a személyre szabott kezelést. Ezen kívül nemcsak a kezelés-prognózis szempontjából fontosak ezek a genetikai profilok, hanem bizonyos esetben a differenciál diagnózisban is segítségünkre van, mert bizonyos tumoroknak speciális genetikai képe van, amit régebb nem ismertünk, mivel akkor még nem volt ennyire fejlett az orvostudomány, de ez napjainkban nagyon gyorsan fejlődik, és mi is kell ezzel a fejlődéssel tartsuk a lépést”– magyarázta Iurcsuk Olga.

Fotó: Borbély Fanni

Az alábbi eszközökkel bővült a laboratórium: tárgylemez-rögzítő készülék

többfejes mikroszkóp

blokkfeliratozó berendezés

tárgylemez-feliratozó berendezés (3 db)

tárgylemez-szkenner

genomoptikai elemzőrendszer

automata kariotipizálási és FISH platform

nukleinsav-amplifikációs és -detektáló készülék

bioanalizátor

elszívással ellátott reagensszekrény (4 db)

szűrőrendszerrel ellátott tárolószekrény (8 db)

formalin tárolására szolgáló szekrény (4 db)

savak és lúgok tárolására szolgáló szekrény (2 db)

automata rotációs mikrotóm (4 db)

paraffinba ágyazó állomás

mikrotóm asztal (2 db)

digitális makroszkópos képalkotó rendszer

termosztát

pipettakészlet (4 db)

biológiai biztonsági fülke (2 db)

víztisztító rendszer

automata nukleinsav-extraktor

hőblokkoló

lemezinkubáló rendszer

nagy sebességű mikrolemez-keverő

mágneses állvány

mobil UV-lámpa

vertikális autokláv

ultratiszta víz előállítására szolgáló rendszer

DNS/RNS mennyiségmérő készülék

többcsatornás pipettakészlet állvánnyal

légkondicionáló berendezés.

Paraffinba ágyazó állomás – a mintákat beleáztatják a paraffinba, hogy könnyebb legyen szeletelni Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg a tárgylemez-szkennert. Nagyfelbontású képeket készít a mintákról Fotó: Borbély Fanni

Automata rotációs mikrotómmal ultravékony metszeteket készítenek a mintákból. Fotó: Borbély Fanni

Digitális makroszkópos képalkotó rendszer Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni