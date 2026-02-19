Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Barabás Hajnal

2026. február 19., 15:152026. február 19., 15:15

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.

Barabás Hajnal

2026. február 19., 15:152026. február 19., 15:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Befejeződött a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház egyik legjelentősebb modernizációs projektje. A 14 hónap alatt kivitelezett, 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból létrehozott patológiai laboratórium a legkorszerűbb diagnosztikai eszközökkel gazdagodott, amely alapjaiban változtatja meg a daganatos betegségek felismerését és kezelését a régióban.

Konrád Judit, az egészségügyi intézmény menedzsere csütörtökön részleteket közölt: tíz európai uniós támogatású fejlesztésük van folyamatban. A patológiai labor korszerűsítése pedig azért hasznos a betegek számára, hiszen

Hirdetés
gyorsabb és jobb minőségű diagnosztizálást tesz lehetővé.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Hajszálvékony metszetek és kollektív tudás

Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg, hogyan működik a patológiai laboratórium, és azt, hogy

az újonnan megvásárolt modern készülékek, bútorzatok hogyan járulnak hozzá a munkájuk hatékonyabbá tételéhez.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Mint magyarázta, a szövettani vizsgálatok első lépése, hogy a beérkezett mintákat, például daganatokból kivágott szövetmintákat makroszkópos képalkotó rendszerrel lefényképezik, majd

a mintákat felvágják és paraffinba áztatva dobozkákba helyezik.

Ezekből pedig az automata rotációs mikrotóm (metszőgép)készülék segítségével a hajszálnál is vékonyabb, két mikronos vastagságú tárgylemezkéket hoznak létre, ezeket pedig megfestik. A festett, ultravékony mintákat mikroszkóp alatt megvizsgálják.

Vadonatúj, többfejes mikroszkóppal gazdagodott a csíkszeredai kórház patológiai laboratóriuma. Egyidőben hat orvos is vizsgálhatja ugyanazt a mintát • Fotó: Borbély Fanni

Vadonatúj, többfejes mikroszkóppal gazdagodott a csíkszeredai kórház patológiai laboratóriuma. Egyidőben hat orvos is vizsgálhatja ugyanazt a mintát

Fotó: Borbély Fanni

A laboratórium új eszközei közé tartozik egy hatfejes mikroszkóp, amelynek segítségével

egy mintát egyszerre több orvos is megtekinthet, megbeszélhetik, hogy ki milyen elváltozásokat látott, segíthet a pontosabb diagnózis felállításában.

„Ugyanakkor a többfejes mikroszkóp hozzájárul a jövendő szakemberek képzéséhez, hiszen a csíkszeredai kórház patológia részlegén is engedélyezett a rezidensképzés” – jegyezte meg az osztályvezető szakorvos.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Digitális diagnózis: konzultáció határok nélkül

A diagnosztikát segíti továbbá egy tárgylemez szkenner, amelynek segítségével nagy felbontású felvételek készülnek a metszetekről, amellett, hogy digitális diagnózist biztosít a patológiában ez a készülék,

segítségével a világ bármely pontjára el lehet küldeni a szkennelt felvételeket, tanácsot lehet kérni olyan szakorvosoktól, akik az adott daganattípusra specializálódtak.

Szintén sokat hozzá tud tenni a laboratóriumi munkához az új genomoptikai elemzőrendszer.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

„Ezek által a tumorok genetikai profilját is fel lehet tárni, amely nagyon befolyásolja a további prognózist, azt, hogy hogyan reagál a lehetséges terápiákra, és ennek megfelelően kiválasztani a személyre szabott kezelést. Ezen kívül nemcsak a kezelés-prognózis szempontjából fontosak ezek a genetikai profilok, hanem bizonyos esetben a differenciál diagnózisban is segítségünkre van, mert bizonyos tumoroknak speciális genetikai képe van, amit régebb nem ismertünk, mivel akkor még nem volt ennyire fejlett az orvostudomány, de ez napjainkban nagyon gyorsan fejlődik, és mi is kell ezzel a fejlődéssel tartsuk a lépést”– magyarázta Iurcsuk Olga.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az alábbi eszközökkel bővült a laboratórium:

  • tárgylemez-rögzítő készülék

  • többfejes mikroszkóp

  • blokkfeliratozó berendezés

  • tárgylemez-feliratozó berendezés (3 db)

  • tárgylemez-szkenner

  • genomoptikai elemzőrendszer

  • automata kariotipizálási és FISH platform

  • nukleinsav-amplifikációs és -detektáló készülék

  • bioanalizátor

  • elszívással ellátott reagensszekrény (4 db)

  • szűrőrendszerrel ellátott tárolószekrény (8 db)

  • formalin tárolására szolgáló szekrény (4 db)

  • savak és lúgok tárolására szolgáló szekrény (2 db)

  • automata rotációs mikrotóm (4 db)

  • paraffinba ágyazó állomás

  • mikrotóm asztal (2 db)

  • digitális makroszkópos képalkotó rendszer

  • termosztát

  • pipettakészlet (4 db)

  • biológiai biztonsági fülke (2 db)

  • víztisztító rendszer

  • automata nukleinsav-extraktor

  • hőblokkoló

  • lemezinkubáló rendszer

  • nagy sebességű mikrolemez-keverő

  • mágneses állvány

  • mobil UV-lámpa

  • vertikális autokláv

  • ultratiszta víz előállítására szolgáló rendszer

  • DNS/RNS mennyiségmérő készülék

  • többcsatornás pipettakészlet állvánnyal

  • légkondicionáló berendezés.

Paraffinba ágyazó állomás – a mintákat beleáztatják a paraffinba, hogy könnyebb legyen szeletelni • Fotó: Borbély Fanni

Paraffinba ágyazó állomás – a mintákat beleáztatják a paraffinba, hogy könnyebb legyen szeletelni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg a tárgylemez-szkennert. Nagyfelbontású képeket készít a mintákról • Fotó: Borbély Fanni

Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg a tárgylemez-szkennert. Nagyfelbontású képeket készít a mintákról

Fotó: Borbély Fanni

Automata rotációs mikrotómmal ultravékony metszeteket készítenek a mintákból. • Fotó: Borbély Fanni

Automata rotációs mikrotómmal ultravékony metszeteket készítenek a mintákból.

Fotó: Borbély Fanni

Digitális makroszkópos képalkotó rendszer • Fotó: Borbély Fanni

Digitális makroszkópos képalkotó rendszer

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Egészségügy Kórház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány

A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
2026. február 19., csütörtök

A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
2026. február 19., csütörtök

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
2026. február 19., csütörtök

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
2026. február 19., csütörtök

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét
2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó

A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált

Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen

Március 16-áig várják a jelöléseket lakosságtól a város 2026-os Pro Urbe díjára Kézdivásárhelyen.

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!