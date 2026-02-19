Kilencmillió lejes uniós beruházás: szintet lépő patológiai labor Csíkszeredában

Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
Fotó: Borbély Fanni
Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
Befejeződött a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház egyik legjelentősebb modernizációs projektje. A 14 hónap alatt kivitelezett, 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból létrehozott patológiai laboratórium a legkorszerűbb diagnosztikai eszközökkel gazdagodott, amely alapjaiban változtatja meg a daganatos betegségek felismerését és kezelését a régióban.
Konrád Judit, az egészségügyi intézmény menedzsere csütörtökön részleteket közölt: tíz európai uniós támogatású fejlesztésük van folyamatban. A patológiai labor korszerűsítése pedig azért hasznos a betegek számára, hiszen
Fotó: Borbély Fanni
Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg, hogyan működik a patológiai laboratórium, és azt, hogy
Fotó: Borbély Fanni
Mint magyarázta, a szövettani vizsgálatok első lépése, hogy a beérkezett mintákat, például daganatokból kivágott szövetmintákat makroszkópos képalkotó rendszerrel lefényképezik, majd
Ezekből pedig az automata rotációs mikrotóm (metszőgép)készülék segítségével a hajszálnál is vékonyabb, két mikronos vastagságú tárgylemezkéket hoznak létre, ezeket pedig megfestik. A festett, ultravékony mintákat mikroszkóp alatt megvizsgálják.
Vadonatúj, többfejes mikroszkóppal gazdagodott a csíkszeredai kórház patológiai laboratóriuma. Egyidőben hat orvos is vizsgálhatja ugyanazt a mintát
Fotó: Borbély Fanni
A laboratórium új eszközei közé tartozik egy hatfejes mikroszkóp, amelynek segítségével
„Ugyanakkor a többfejes mikroszkóp hozzájárul a jövendő szakemberek képzéséhez, hiszen a csíkszeredai kórház patológia részlegén is engedélyezett a rezidensképzés” – jegyezte meg az osztályvezető szakorvos.
Fotó: Borbély Fanni
A diagnosztikát segíti továbbá egy tárgylemez szkenner, amelynek segítségével nagy felbontású felvételek készülnek a metszetekről, amellett, hogy digitális diagnózist biztosít a patológiában ez a készülék,
Szintén sokat hozzá tud tenni a laboratóriumi munkához az új genomoptikai elemzőrendszer.
Fotó: Borbély Fanni
„Ezek által a tumorok genetikai profilját is fel lehet tárni, amely nagyon befolyásolja a további prognózist, azt, hogy hogyan reagál a lehetséges terápiákra, és ennek megfelelően kiválasztani a személyre szabott kezelést. Ezen kívül nemcsak a kezelés-prognózis szempontjából fontosak ezek a genetikai profilok, hanem bizonyos esetben a differenciál diagnózisban is segítségünkre van, mert bizonyos tumoroknak speciális genetikai képe van, amit régebb nem ismertünk, mivel akkor még nem volt ennyire fejlett az orvostudomány, de ez napjainkban nagyon gyorsan fejlődik, és mi is kell ezzel a fejlődéssel tartsuk a lépést”– magyarázta Iurcsuk Olga.
Fotó: Borbély Fanni
Az alábbi eszközökkel bővült a laboratórium:
tárgylemez-rögzítő készülék
többfejes mikroszkóp
blokkfeliratozó berendezés
tárgylemez-feliratozó berendezés (3 db)
tárgylemez-szkenner
genomoptikai elemzőrendszer
automata kariotipizálási és FISH platform
nukleinsav-amplifikációs és -detektáló készülék
bioanalizátor
elszívással ellátott reagensszekrény (4 db)
szűrőrendszerrel ellátott tárolószekrény (8 db)
formalin tárolására szolgáló szekrény (4 db)
savak és lúgok tárolására szolgáló szekrény (2 db)
automata rotációs mikrotóm (4 db)
paraffinba ágyazó állomás
mikrotóm asztal (2 db)
digitális makroszkópos képalkotó rendszer
termosztát
pipettakészlet (4 db)
biológiai biztonsági fülke (2 db)
víztisztító rendszer
automata nukleinsav-extraktor
hőblokkoló
lemezinkubáló rendszer
nagy sebességű mikrolemez-keverő
mágneses állvány
mobil UV-lámpa
vertikális autokláv
ultratiszta víz előállítására szolgáló rendszer
DNS/RNS mennyiségmérő készülék
többcsatornás pipettakészlet állvánnyal
légkondicionáló berendezés.
Paraffinba ágyazó állomás – a mintákat beleáztatják a paraffinba, hogy könnyebb legyen szeletelni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Iurcsuk Olga, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kórbonctani és kórszövettani osztályának vezetője mutatta meg a tárgylemez-szkennert. Nagyfelbontású képeket készít a mintákról
Fotó: Borbély Fanni
Automata rotációs mikrotómmal ultravékony metszeteket készítenek a mintákból.
Fotó: Borbély Fanni
Digitális makroszkópos képalkotó rendszer
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
