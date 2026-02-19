Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált

Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.

E szerint a romániai drogpiac integrálódott a nagy európai kábítószer-terjesztő hálózatokba, a drogok és a pszichoaktív szerek törvényes kereskedelmi útvonalakon,

főleg nemzetközi futárszolgálatokon vagy az EU-n belüli szabad mozgást kihasználó közvetítőkön keresztül jutnak az országba.

A jelentés szerint, melyet az Agerpres szemlézett, 2025-ben jelentős számú olyan személy ellen emelt vádat a DIICOT, akik látszólag hétköznapi csomagokban csempészték be Romániába a nyugat-európai országokból, főleg Hollandiából és Spanyolországból származó drogokat. A DIICOT jelentése kitér arra is, hogy a drogterjesztő hálózatok fragmentálódtak, az eddigi hierarchikus felépítésű drogszervezetek mellett számos kisebb helyi hálózat működik, főként a nagy egyetemi központokban. Ugyanakkor

egyre csökken az első használat életkora a fiatal fogyasztók körében, már a középiskolások diákok is vásárolnak tiltott szereket.

A dokumentum szerint a legszélesebb körben használt drog továbbra is a kannabisz, a 2025-ös adatok alapján azonban a magas kockázatú kábítószerek és különösen az új pszichoaktív szerek használata is egyre elterjedtebb. Utóbbiakat sokszor kokainként vagy MDMA-ként árulják. A DIICOT idézi az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának 2025-ös globális drogügyi jelentését is, amely szerint

az elmúlt évben világszerte több mint 316 millió ember fogyasztott kábítószert.

A nyugati piac továbbra is telített, itt rekordmennyiségben érhető el a kokain, és nagy tételben állítanak elő MDMA-t és amfetaminokat. Ezzel szemben Kelet-Európában feltörekvőben van a piac, a drogfogyasztás lassú, de folyamatos növekedése tapasztalható.

Romániában, Lengyelországban és Bulgáriában a fiatalok egyre könnyebben hozzáférnek az új pszichoaktív anyagokhoz,