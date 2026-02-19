Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált

Fotó: Facebook/Jandarmeria Română
Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.
E szerint a romániai drogpiac integrálódott a nagy európai kábítószer-terjesztő hálózatokba, a drogok és a pszichoaktív szerek törvényes kereskedelmi útvonalakon,
A jelentés szerint, melyet az Agerpres szemlézett, 2025-ben jelentős számú olyan személy ellen emelt vádat a DIICOT, akik látszólag hétköznapi csomagokban csempészték be Romániába a nyugat-európai országokból, főleg Hollandiából és Spanyolországból származó drogokat.
A DIICOT jelentése kitér arra is, hogy a drogterjesztő hálózatok fragmentálódtak, az eddigi hierarchikus felépítésű drogszervezetek mellett számos kisebb helyi hálózat működik, főként a nagy egyetemi központokban. Ugyanakkor
A dokumentum szerint a legszélesebb körben használt drog továbbra is a kannabisz, a 2025-ös adatok alapján azonban a magas kockázatú kábítószerek és különösen az új pszichoaktív szerek használata is egyre elterjedtebb. Utóbbiakat sokszor kokainként vagy MDMA-ként árulják.
A DIICOT idézi az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának 2025-ös globális drogügyi jelentését is, amely szerint
A nyugati piac továbbra is telített, itt rekordmennyiségben érhető el a kokain, és nagy tételben állítanak elő MDMA-t és amfetaminokat. Ezzel szemben Kelet-Európában feltörekvőben van a piac, a drogfogyasztás lassú, de folyamatos növekedése tapasztalható.
amelyeket főként digitális csatornákon keresztül terjesztik, gyakran étrend-kiegészítőként vagy látszólag „legális” termékekként csomagolva.
A jelentés szerint 2025-ben 3102,47 kilogramm különféle típusú kábítószert, 53.820 tablettát, valamint 23,77 liter és 3682 dózis LSD-t foglaltak le a hatóságok Romániában.
