Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen

Fotó: Dénes Botond
Március 16-áig várják a jelöléseket lakosságtól a város 2026-os Pro Urbe díjára Kézdivásárhelyen.
A Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely Városi Tanácsa ítéli oda olyan kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy számára, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, és betöltötte a 70. életévét.
A városháza iktatójába leteendő vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címre elküldendő iratcsomónak tartalmaznia kell egy indoklást, valamint egy magyar és román nyelven megfogalmazott ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart.
Idén március 16-ig várják a jelöléseket
Fotó: Dénes Botond
Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a kommunikációs irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a városi tanács kulturális bizottságának. Ez a jelölések alapján javaslatot tesz a Pro Urbe díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősítik azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is román és magyar nyelven egyaránt.
A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon. A díjat eddig tizennégyen kapták meg, tavaly Mucsi Mihály kertész- és agrármérnök, vállalkozó vehette át a rangos elismerést.
Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.
Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.
Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.
Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.
Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.
A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
