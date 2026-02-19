Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen

A Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely Városi Tanácsa ítéli oda olyan kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy számára, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, és betöltötte a 70. életévét.

A lakosságtól március 16-án 15 óráig várják a néhány feltételhez kötött jelöléseket, a díjat hagyományosan a városnapok keretében adja át az önkormányzat.

A városháza iktatójába leteendő vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címre elküldendő iratcsomónak tartalmaznia kell egy indoklást, valamint egy magyar és román nyelven megfogalmazott ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart.

Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a kommunikációs irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a városi tanács kulturális bizottságának. Ez a jelölések alapján javaslatot tesz a Pro Urbe díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősítik azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is román és magyar nyelven egyaránt.

A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon. A díjat eddig tizennégyen kapták meg, tavaly Mucsi Mihály kertész- és agrármérnök, vállalkozó vehette át a rangos elismerést.